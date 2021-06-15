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20 исторических фактов и фотографий за которые сегодня на вас подадут в суд

20 исторических фактов и фотографий за которые сегодня на вас подадут в суд (20 фото)

Автор:
15 июня 2021 13:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   запрет   история   расизм   суд   толерантность   фото   
2202
20

Мир меняется. То, что раньше было в порядке вещей, сегодня вне закона, запрещено снимать, показывать, имитировать и даже, в некотором роде вспоминать об этих позорных страницах нашей истории. Но ее, историю, уже не переделать.

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Метки: Исторические факты   запрет   история   расизм   суд   толерантность   фото   
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4  комментария
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3k
Руслан 18 минут назад
"Религия и оскорбление чувств верующих. Борьба, которая канула в лету и сегодня за нее положены реальные сроки."

Да ладно?! Вон у знакомых язычников из Славянска-на-Кубани христиане сожгли и разрушили капище. Так в полиции даже заявление принимать не стали.
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2k
Daimos 13 минут назад
Сделайте такое фото сегодня и вас засудят.
До сих пор некоторые страны и суды, дикие.
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62k
Viktor Полчаса назад

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