Полковник Джон Чивингтон, бывший методистский пастор: «К черту всех, кто любит индейцев! Я пришел уничтожать индейцев и верю, что под небом нашего Господа для их уничтожения хороши и достойны все средства. Убивайте и скальпируйте всех, больших и маленьких, гниды станут вшами».

С 1907 по 1929 год 24 штата приняли законы о насильственной стерилизации слабоумных, больных и индейцев.