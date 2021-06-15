Мир меняется. То, что раньше было в порядке вещей, сегодня вне закона, запрещено снимать, показывать, имитировать и даже, в некотором роде вспоминать об этих позорных страницах нашей истории. Но ее, историю, уже не переделать.
«Убивайте каждого бизона, которого можете убить. Смерть каждого бизона — это исчезновение индейцев». полковник Ричард Додж, национальный герой США
Полковник Джон Чивингтон, бывший методистский пастор: «К черту всех, кто любит индейцев! Я пришел уничтожать индейцев и верю, что под небом нашего Господа для их уничтожения хороши и достойны все средства. Убивайте и скальпируйте всех, больших и маленьких, гниды станут вшами».
С 1907 по 1929 год 24 штата приняли законы о насильственной стерилизации слабоумных, больных и индейцев.
Президент США Калвин Кулидж, 1924 год:
«Америка должна остаться Америкой. Биологические законы показывают, что нордическая раса ухудшается, если смешивается с другими».
Из решения Верховного суда США по делу «Бак против Белла» в 1927 году:
«Миру будет лучше, если вместо ожидания казни дегенеративного потомства за совершенные им преступления или его голодной смерти из-за собственной тупости общество предотвратит появление на свет тех, кто очевидно не подходит для продолжения рода».
Бойцы милиции ОУН бьют евреев палками на улице Коперника во Львове, июль 1941 года
Эта забава появилась в Англии еще в 16 веке. Люди приходили смотреть на гермафродитов, на людей с четырьмя ногами, странными заболеваниями, без рук, на карликов, толстяков и великанов. Сегодня над этим смеяться нельзя, а когда-то это была самая популярная забава в мире, а артисты этих цирков одни из самых богатых людей
Борьба, которая канула в лету и сегодня за нее положены реальные сроки
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Да ладно?! Вон у знакомых язычников из Славянска-на-Кубани христиане сожгли и разрушили капище. Так в полиции даже заявление принимать не стали.
До сих пор некоторые страны и суды, дикие.