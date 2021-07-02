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«Химические Мальдивы»: масляное пятно разлилось по реке Бердь под Новосибирском

«Химические Мальдивы»: масляное пятно разлилось по реке Бердь под Новосибирском (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 14:01
Метки: 360подмосковье   Бердь   Новосибирская область   Обь   водоросли   река   экологическая катастрофа   
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Приток Оби река Бердь вблизи посёлка Морозово окрасилась в молочно-бирюзовый цвет. Местные жители назвали это экологической катастрофой. Странное пятно растянулось на несколько километров.

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Метки: 360подмосковье   Бердь   Новосибирская область   Обь   водоросли   река   экологическая катастрофа   
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1  комментарий
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Марина 16 минут назад
Чего-то а этом году рано, если это действительно водоросли. Но обычно, у нас, Обское водохранилище, куда впадает Бердь, так цветёт ближе к августу.
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