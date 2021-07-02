«Химические Мальдивы»: масляное пятно разлилось по реке Бердь под Новосибирском

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Приток Оби река Бердь вблизи посёлка Морозово окрасилась в молочно-бирюзовый цвет. Местные жители назвали это экологической катастрофой. Странное пятно растянулось на несколько километров.
Общественники отправили пробы воды на химическую экспертизу. В МЧС со ссылкой на местные СМИ заявляют, что причиной необычного цвета стали водоросли.
Авторский пост
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