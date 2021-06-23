Почему через Амазонку не построили ни одного моста?

Река полна неожиданностей, необъяснимых или малообъяснимых явлений.

Почему через реку длиной в 6400 км нет ни одного моста?

Почему периодически река течет в обратную сторону?

Чем Амазонка изумляет исследователей?

Секретная река

Гигантская река — королева Южной Америки поражает исследователей абсолютно всем. Ее водоток настольно огромен, что впадая в океан, она опресняет его на тысячи километров.

У Амазонки нет точного русла, она то разбивается на множество рукавов, то сливается. В нее впадает множество других рек.

В самом широком месте в сухой сезон она 11 километров шириной, но во время дождей расстояние между берегами может составить от 50 до 80 км. Между заболоченными берегами и на них водятся такие представители фауны и флоры, которых нет больше нигде в мире.

Ученые недавно узнали, что под дном реки … течет еще одна река.

Ее назвали Рио Хамза. Это водоток шириной до 400 км, по направлению и траектории течения совпадающий с Амазонкой. Рио Хамза медленно течет в ту же сторону, что ее «верхняя» сестра. Но почему-то воды подземного потока, в отличие от Амазонки, — соленые.