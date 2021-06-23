Почему через Амазонку не построили ни одного моста?

Амазонка — крупнейшая из мировых рек. На ее долю приходится 18% мирового объема водных ресурсов.
Река полна неожиданностей, необъяснимых или малообъяснимых явлений.
Почему через реку длиной в 6400 км нет ни одного моста?
Почему периодически река течет в обратную сторону?
Чем Амазонка изумляет исследователей?
Секретная река
Гигантская река — королева Южной Америки поражает исследователей абсолютно всем. Ее водоток настольно огромен, что впадая в океан, она опресняет его на тысячи километров.
У Амазонки нет точного русла, она то разбивается на множество рукавов, то сливается. В нее впадает множество других рек.
В самом широком месте в сухой сезон она 11 километров шириной, но во время дождей расстояние между берегами может составить от 50 до 80 км. Между заболоченными берегами и на них водятся такие представители фауны и флоры, которых нет больше нигде в мире.
Ученые недавно узнали, что под дном реки … течет еще одна река.
Ее назвали Рио Хамза. Это водоток шириной до 400 км, по направлению и траектории течения совпадающий с Амазонкой. Рио Хамза медленно течет в ту же сторону, что ее «верхняя» сестра. Но почему-то воды подземного потока, в отличие от Амазонки, — соленые.
Объяснить природу Рио Хамза ученые пока не могут.
Оседлать волну
Два раза в год из океана в Амазонку приходит гигантская волна, которая поднимается вверх по течению на расстояние 800 км.
Ее рев слышен за полчаса до того, как волна покажется в зоне видимости.
Это явление называют Поророка — «ревущая вода» по-португальски. Река в это время течет вспять, поднимаясь гигантским буруном. Чем уже становится река вверх по течению, тем мощнее сжатый берегами поток соленой воды.
Волна от 4 до 6 метров высотой несется со скоростью 20-27 км в час.
В это время на Амазонке собираются самые обезбашенные серфингисты мира.
Они несутся на волне, уворачиваясь от речного мусора, вырванных с корнем деревьев.
Их не останавливает ни скорость Поророка, ни риск быть съеденным местной живностью или переломать кости на заваленных обломками деревьев отмелях.
Невероятная волна поднимается два раза в год в дни весеннего и осеннего равноденствия под вилянием Луны.
Зоологи считают, что из-за Поророка в Амазонке водятся морские животные. Например, местные розовые дельфины видимо являются потомками тех, кого однажды волна забросила слишком далеко от океана. И пришлось приспосабливаться к речным условиям!
Нет — и не надо!
По всем этим причинам строительство моста через Амазонку не имеет смысла.
Как возводить стационарную конструкцию на реке, которая в любой момент может поменять русло, глубину, высоту волны, соленость и даже направление течения?
Такую ошибку уже совершили соседи по континенту — в Гондурасе построили очень дорогой мост, из-под которого река Чолутека взяла … и ушла в сторону!
Как поставить тяжелую конструкцию на болотистое дно?
Надо вбивать очень длинные сваи. Но если под Амазонкой течет Рио Хамза, то дно в любой момент тоже может «потечь» под опорами.
А самое главное — нет экономического смысла тратить огромные деньги на мост через реку шириной в 11-80 км. Местные жители всем видам транспорта предпочитают лодки. Здесь и дорог то фактически нет.
А туристы приезжают посмотреть именно реку, поэтому тоже предпочитают плыть по ней на лодках и катерах, а не ехать по дорогам и мостам.
Источник:
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Не бывал я никогда
Никогда туда не ходят
Иностранные суда
Только Дон и Магдалина
Быстроходные суда
Только Дон и Магдалина
Ходят по морю туда
Она течет на глубине 4 километра! И, да, почти совпадает с бассейном Амазонки. Но бассейн и сама река - понятия совершенно разные. Это вовсе не значит, что под рекой течет еще одна река.
Кроме того, подземную реку рекой назвать можно только с большой натяжкой - она течет по нескольку сантиметров в год, медленнее, чем ледники. По сути, это просто грунтовые воды.
Доны Педро и стаи обезъяны.
Ни участковых, ни фельдшерских пунктов, ни собесов