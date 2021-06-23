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Почему через Амазонку не построили ни одного моста?

Почему через Амазонку не построили ни одного моста? (3 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Амазонка   интересно   мост   познавательно   река   фото   
3987
3

Амазонка — крупнейшая из мировых рек. На ее долю приходится 18% мирового объема водных ресурсов.

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Метки: Амазонка   интересно   мост   познавательно   река   фото   
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15  комментариев
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16k
RDen Час назад
ещё не зная о течениях и волнах сразу мысль мелькнула - а на фиг там мост? из джунглей левого берега перебраться в джунгли правого и обратно?
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13k
Booka1a Полчаса назад
если бы она текла в Китае, там мостов бы дофига уже настроили
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223
3,14здун-фантаст Booka1a 13 минут назад
а у нас бы на каждый мост приглашали оркестр и губера, а потом из каждого утюга бы кричали о величии и, что "Омерика всьо...", ведь у нас есть мост через Волгу! ))))
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364
Сигизмунд Лазаревич 3,14здун-фантаст 10 минут назад
хохол что ли?
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4k
Алекс Таворотов Полчаса назад
400 км в ширину? да ладно, целые регионы там помещаятся? 800 км волна в глубь континента, против течения?- а ты точно не брешешь?
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477
Дмитрий Алекс Таворотов 6 минут назад
По предварительным подсчётам, ширина Хамзы достигает 400 км, а расход воды составляет примерно 3900 м /с[17] это около 2 % от дебита Амазонки. Скорость течения Хамзы исчисляется сантиметрами в год (от 10 9 до 10 8 м/с). Это медленнее, чем движутся ледники
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1k
Glinka Полчаса назад
10 причин, почему на северном полюсе не построили ни одного открытого аквапарка.
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194
Роман Гаевский 42 минуты назад
под вилянием Луны.
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5k
Александр Зотов 55 минут назад
про Хамзу не знал, любопытное явление
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28k
Acu900 58 минут назад
На далекой Амазонке
Не бывал я никогда
Никогда туда не ходят
Иностранные суда
Только Дон и Магдалина
Быстроходные суда
Только Дон и Магдалина
Ходят по морю туда
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9k
Кыся Час назад
Автор, можете смело вбивать любые сваи. Ведь почитать про Хамзу вы не удосужились.
Она течет на глубине 4 километра! И, да, почти совпадает с бассейном Амазонки. Но бассейн и сама река - понятия совершенно разные. Это вовсе не значит, что под рекой течет еще одна река.
Кроме того, подземную реку рекой назвать можно только с большой натяжкой - она течет по нескольку сантиметров в год, медленнее, чем ледники. По сути, это просто грунтовые воды.
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81k
Taras Kozalupko Час назад
Дикий край, дикие люди

Доны Педро и стаи обезъяны.
Ни участковых, ни фельдшерских пунктов, ни собесов
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