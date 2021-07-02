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Что будет если взорвать всё ядерное оружие в космосе?

Что будет если взорвать всё ядерное оружие в космосе? (4 фото)

Автор:
02 июля 2021 08:44
Сообщество : Космос
Метки: космос   оружие   факты   фото   ядерное оружие   
742
4

Атомное оружие способно воплотить в реальность один из самых ужасных кошмаров человечества — звездные войны.

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Метки: космос   оружие   факты   фото   ядерное оружие   
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2  комментария
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23k
Vazari Полчаса назад
Взорвать все боеголовки, чтобы уничтожить все ядерное оружие-это кто такое предлагает? Третьеклассник или даун?
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448
Алексей 18 минут назад
Чую, как только поколение ютуберов и тиктокеров дорвётся до власти, нас будет ждать незабываемый , но не долгий стрим в прямом эфире на тему "А что будет если...."
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