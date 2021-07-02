Что будет если взорвать всё ядерное оружие в космосе?

Атомное оружие способно воплотить в реальность один из самых ужасных кошмаров человечества — звездные войны.
Использование этого вида оружия в космосе технически вполне возможно.
Но если человечество, к сожалению, уже знает, что происходит при атомных бомбардировках на суше или на воде, то как выглядит ядерный взрыв в космосе?
К чему может привести ядерная атака на околоземной орбите?
Какой вред она способна нанести Земле?
Ядерный багаж Земли
На сегодня точно не известно, сколько ядерных боеголовок сумели «накопить» люди на планете.
Официально в наличии ядерного оружия «признались» 9 государств: РФ, США, Великобритания, КНР, Северная Корея, Индия, Франция, Пакистан, Израиль. Эти страны называют «ядерным клубом». Но это — только официальная часть айсберга. Остается под вопросом наличие боеголовок у некоторых других стран, например ЮАР и Южного Судана, и террористических организаций.
После распада СССР атомное оружие было и у Казахстана, Украины и Белоруссии, но официально считается, что они «сдали» его России.
Среди участников ядерного клуба оружие распределено неравномерно. 90% его приходится на РФ и США.
Конечно, сегодня ядерного оружия стало на Земле меньше. Пик приходился на 1980-е годы, когда у ядерных лидеров было в совокупности свыше 100 тысяч боеголовок.
Сегодня официально считается, что на Земле осталось около 15 тысяч единиц атомного оружия. Но и этого более чем достаточно, чтобы уничтожить жизнь на Земле.
А эксперименты с применением оружия в космосе начались еще даже до того, как в космос полетел человек.
Атомная «проба пера»
В 1958 году США провели несколько экспериментов на островке Джонстон в Атлантическом океане. Ракетами с ядерными боеголовками «выстрелили» вертикально вверх. Первые две сумели долететь до уровня свыше 160 и 300 км над уровнем моря, где они и были взорваны.
Изумленные люди на Гавайях наблюдали, как небо из ночного вдруг стало синим, а затем багровым. В воздухе светился непонятный объект. Жители в ужасе звонили в полицию и властям.
Последний запуск оказался самым «высотным» — больше 700 км.
СССР ответил «Операцией К» — серией высотных взрывов из Капустиного Яра.
По воспоминаниям участников этих запусков, ученые считали, что для людей нет никакой опасности. По расчетным моделям предполагалось, что с такой высоты продукты ядерного взрыва на землю не попадут — их вытеснит в открытый космос. Поэтому сотрудникам космодрома рекомендовали просто… не высовываться из окон во время взрыва.
Правда заряды и у американцев, и у советских исследователей были сравнительно небольшими.
Репетиция Армагеддона
Вдохновленные успехом, подхлестываемые «ядерной гонкой» американцы решили повторить эксперименты в 1962 году, существенно увеличив мощность боеголовок.
Вот тогда-то стало известно, что взрывы на высоте совсем не безобидны.
По некоторым данным одна из ракет не смогла набрать высоту. Когда стало понятно, что она начнет падать, ее были вынуждены взорвать на высоте около 10 км. Ядерные отходы и обломки упали как в океан, так и на сам атолл Джонстон.
Но это не остановило испытателей.
Во время операции с кодовым названием «Морская звезда Прайм» ракета «Тор» вывела на околоземную орбиту боеголовку в полторы мегатонны.
Взрыв произошел на высоте 400 км от Земли. Для сравнения — на этой высоте летают спутники, а МКС, которой тогда еще не было, летает всего на 17 км дальше от земли.
Взрыв такой мощности привел к неожиданным последствиям.
Конец света
В безвоздушном пространстве «атомного гриба» быть не может. Вместо этого произошел кратковременный электромагнитный импульс невиданной мощности. Земля разом утратила треть своих искусственных спутников: на 4 «полетело» все оборудование, а на остальных — от мегавспышки вышли из строя солнечные батареи.
За полторы тысячи километров от взрыва, на Гавайях, изумленные люди наблюдали кровавое «северное сияние» на полнеба и огненный шар. В населенных пунктах вышло из строя электрооборудование, погасли уличные фонари, исчезли радиосигналы и телефонная связь.
Ракеты — в космос!?
Исследователи смоделировали ситуацию, при которой все существующие ныне боеголовки взорвутся в космосе. А такие предложения поступают, чтобы уничтожить на земле все ядерное оружие!
В этом случае электромагнитный импульс будет в 3700 раз мощнее того, чтобы при взрыве «Морской звезды Прайм».
Из строя выйдут все искусственные спутники. А их на сегодня — более 2000. Соответственно, «накроются» интернет и мобильная связь.
МКС погибнет.
На Земле моментально выйдут из строя все электроприборы, а в сети будут существенные перебои.
Конечно, многие считают, что выходом будет «послать подальше» боеголовки. Но зона поражения электромагнитными колебаниями будет в 800 раз больше Земли. Пока технической возможности вывести боеголовки дальше этого расстояния нет.
Источник:
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