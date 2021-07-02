Что будет если взорвать всё ядерное оружие в космосе?

Использование этого вида оружия в космосе технически вполне возможно.

Но если человечество, к сожалению, уже знает, что происходит при атомных бомбардировках на суше или на воде, то как выглядит ядерный взрыв в космосе?

К чему может привести ядерная атака на околоземной орбите?

Какой вред она способна нанести Земле?





Ядерный багаж Земли

На сегодня точно не известно, сколько ядерных боеголовок сумели «накопить» люди на планете.

Официально в наличии ядерного оружия «признались» 9 государств: РФ, США, Великобритания, КНР, Северная Корея, Индия, Франция, Пакистан, Израиль. Эти страны называют «ядерным клубом». Но это — только официальная часть айсберга. Остается под вопросом наличие боеголовок у некоторых других стран, например ЮАР и Южного Судана, и террористических организаций.

После распада СССР атомное оружие было и у Казахстана, Украины и Белоруссии, но официально считается, что они «сдали» его России.

Среди участников ядерного клуба оружие распределено неравномерно. 90% его приходится на РФ и США.

Конечно, сегодня ядерного оружия стало на Земле меньше. Пик приходился на 1980-е годы, когда у ядерных лидеров было в совокупности свыше 100 тысяч боеголовок.

Сегодня официально считается, что на Земле осталось около 15 тысяч единиц атомного оружия. Но и этого более чем достаточно, чтобы уничтожить жизнь на Земле.