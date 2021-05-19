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Представьте, что вместо того, чтобы приземлиться в океане, китайская ракета врезалась в ваш дом, пока вы были на работе. Что говорит по этому поводу действующее законодательство?
8 мая 2021 года части от неконтролируемой китайской космической ракеты упали на Землю и приземлились в Индийском океане неподалёку от Мальдивских островов. Год назад, в мае 2020 года, другую китайскую ракету постигла та же участь, когда она вышла из-под контроля и грохнулась в воду у побережья Западной Африки. Никто не знал, когда и где весь этот космический мусор упадёт, поэтому было большим облегчением узнать то, что ни один из упавших элементов никого не поранил.
Согласно Договору о космосе 1967 года и Конвенции о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами 1972 года, которые были приняты Организацией Объединенных Наций, это будет межправительственный вопрос. В договорах декларируется, что государства несут международную ответственность, а также ответственность за любой ущерб, причинённый космическим кораблём, даже если ущерб был причинён частной компанией из этого государства. Согласно этим законам вашей стране даже не нужно будет доказывать, что кто-то сделал что-то не так, если космический объект или его составные части причинили ущерб поверхности Земли или обычным самолётам в полёте.
Согласно Договору о космосе 1967 года и Конвенции о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами 1972 года, которые были приняты Организацией Объединенных Наций, это будет межправительственный вопрос. В договорах декларируется, что государства несут международную ответственность, а также ответственность за любой ущерб, причинённый космическим кораблём, даже если ущерб был причинён частной компанией из этого государства. Согласно этим законам вашей стране даже не нужно будет доказывать, что кто-то сделал что-то не так, если космический объект или его составные части причинили ущерб поверхности Земли или обычным самолётам в полёте.
Так что если в будущем кусок космического мусора из Китая или любой другой страны приземлится на ваш дом, правительство вашей страны имеет право по дипломатическим каналам затребовать компенсацию, а затем заплатить вам.
И хотя шансы на то, что поломавшийся спутник приземлится на ваш дом, ничтожно малы, космический мусор всё же падает на Землю. Так, в 1978 году советский спутник «Космос 954» упал в пустынном районе Северо-Западных территорий Канады. Когда же он разбился, то разбросал радиоактивные обломки своего бортового ядерного реактора по обширной территории. В дальнейшем совместная канадско-американская группа начала работу по очистке территории, которая обошлась им в более чем 14 миллионов канадских долларов (11,5 миллиона долларов США). Когда же канадцы запросили у Советского Союза 6 миллионов канадских долларов, то Советский Союз в ответ заплатил лишь 3 миллиона канадских долларов.
Это был первый и единственный раз, когда Конвенция об ответственности за ущерб была приведена в действие — когда космический корабль из одной страны потерпел крушение в другой.
Добавим, что когда Конвенция об ответственности была введена в действие в этом контексте, появились четыре регулирующие нормы. Страны обязаны: предупреждать другие правительства о мусоре; предоставлять любую информацию о надвигающейся аварии; устранять любые повреждения, нанесённые судном; и выплачивать правительству компенсацию за любые травмы, которые могли возникнуть.
И хотя шансы на то, что поломавшийся спутник приземлится на ваш дом, ничтожно малы, космический мусор всё же падает на Землю. Так, в 1978 году советский спутник «Космос 954» упал в пустынном районе Северо-Западных территорий Канады. Когда же он разбился, то разбросал радиоактивные обломки своего бортового ядерного реактора по обширной территории. В дальнейшем совместная канадско-американская группа начала работу по очистке территории, которая обошлась им в более чем 14 миллионов канадских долларов (11,5 миллиона долларов США). Когда же канадцы запросили у Советского Союза 6 миллионов канадских долларов, то Советский Союз в ответ заплатил лишь 3 миллиона канадских долларов.
Это был первый и единственный раз, когда Конвенция об ответственности за ущерб была приведена в действие — когда космический корабль из одной страны потерпел крушение в другой.
Добавим, что когда Конвенция об ответственности была введена в действие в этом контексте, появились четыре регулирующие нормы. Страны обязаны: предупреждать другие правительства о мусоре; предоставлять любую информацию о надвигающейся аварии; устранять любые повреждения, нанесённые судном; и выплачивать правительству компенсацию за любые травмы, которые могли возникнуть.
Однако среди всего этого есть одно «НО», если с неба свалится небольшой орбитальный спутник, в который попал кусок космического мусора, вам и вашему правительству придётся доказывать, кто в этом случае виноват, поскольку в настоящее время не существует согласованной на глобальном уровне системы управления космическим движением. С десятками тысяч отслеживаемых обломков на орбите, и множеством более мелких, неотслеживаемых фрагментов, выяснить, что именно повредило спутник, будет очень сложно.
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