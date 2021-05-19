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Если космический спутник или ракета упадут на ваш дом, кто будет платить?

Если космический спутник или ракета упадут на ваш дом, кто будет платить? (4 фото)

Автор:
19 мая 2021 09:02
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   ракета   спутник   факты   фото   
796
4
Представьте, что вместо того, чтобы приземлиться в океане, китайская ракета врезалась в ваш дом, пока вы были на работе. Что говорит по этому поводу действующее законодательство?

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Метки: интересно   космос   ракета   спутник   факты   фото   
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5  комментариев
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Теперь я спокоен, хоронить меня будут за счёт Китая
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11k
Inlex 12 минут назад
утешает одно: если погибнуть от куска падающего спутника или ракеты - ваше имя точно войдет в историю освоения космоса.
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321
Татьяна 2 часа назад
А если вы будете в том доме, на который что-то из космоса упадет, то какая вам будет разница, кто за ваши похороны заплатит?
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