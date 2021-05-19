Так что если в будущем кусок космического мусора из Китая или любой другой страны приземлится на ваш дом, правительство вашей страны имеет право по дипломатическим каналам затребовать компенсацию, а затем заплатить вам.



И хотя шансы на то, что поломавшийся спутник приземлится на ваш дом, ничтожно малы, космический мусор всё же падает на Землю. Так, в 1978 году советский спутник «Космос 954» упал в пустынном районе Северо-Западных территорий Канады. Когда же он разбился, то разбросал радиоактивные обломки своего бортового ядерного реактора по обширной территории. В дальнейшем совместная канадско-американская группа начала работу по очистке территории, которая обошлась им в более чем 14 миллионов канадских долларов (11,5 миллиона долларов США). Когда же канадцы запросили у Советского Союза 6 миллионов канадских долларов, то Советский Союз в ответ заплатил лишь 3 миллиона канадских долларов.



Это был первый и единственный раз, когда Конвенция об ответственности за ущерб была приведена в действие — когда космический корабль из одной страны потерпел крушение в другой.



Добавим, что когда Конвенция об ответственности была введена в действие в этом контексте, появились четыре регулирующие нормы. Страны обязаны: предупреждать другие правительства о мусоре; предоставлять любую информацию о надвигающейся аварии; устранять любые повреждения, нанесённые судном; и выплачивать правительству компенсацию за любые травмы, которые могли возникнуть.