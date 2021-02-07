Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе

Гонка вооружения, в которой участвовали США и СССР, привела к ряду необратимых негативных последствий для всего населения земного шара. Особенно данные последствия связаны с испытанием ядерных бомб в разных точках планеты, в том числе, на земле, под водой и в горах. В конце концов, очередь дошла и до космического пространства, за которое тоже бессмысленно боролись две мировые державы.

Что из этого вышло?

Взрыв по-американски

По некоторым данным, США проводили данный эксперимент с целью возможного уничтожения астероидов, угрожающей планете. Однако, согласно другим источникам, преследовались чисто военные и научные цели. Понять, было ли это сделано на благо жителям земли или нет, можно изучив последствия данного эксперимента.

Что будет с Землей после взрыва? Куда распространится радиация? Ни один ученый не мог с полной уверенностью ответить на эти вопросы.

В итоге, то, что случилось, перевернуло представления о ядерном взрыве всех участвовавших в испытании сотрудников. Эксперимент был назначен на начало осени 1958 года. Его планировали провести над территорией южной Атлантики.

Американцы избрали именно это место, так как поставили задачу произвести ядерный взрыв, как можно ближе от естественных радиационных поясов Ван-Аллена. Здесь же эти самые пояса проходят в наименьшей удаленности от поверхности Земли.