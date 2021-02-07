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Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе

Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе (3 фото)

Автор:
07 февраля 2021 10:06
Сообщество : Космос
Метки: взрыв   космос   факты   фото   эксперимент   ядерной оружие   
899
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Американцы первыми решили устроить столь масштабный эксперимент в пределах космоса. Советский Союз, не желая отставать от соперника, последовали примеру США. Что из этого вышло?

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Метки: взрыв   космос   факты   фото   эксперимент   ядерной оружие   
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