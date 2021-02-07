Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе

Американцы первыми решили устроить столь масштабный эксперимент в пределах космоса. Советский Союз, не желая отставать от соперника, последовали примеру США. Что из этого вышло?
Гонка вооружения, в которой участвовали США и СССР, привела к ряду необратимых негативных последствий для всего населения земного шара. Особенно данные последствия связаны с испытанием ядерных бомб в разных точках планеты, в том числе, на земле, под водой и в горах. В конце концов, очередь дошла и до космического пространства, за которое тоже бессмысленно боролись две мировые державы.
Что из этого вышло?
Взрыв по-американски
По некоторым данным, США проводили данный эксперимент с целью возможного уничтожения астероидов, угрожающей планете. Однако, согласно другим источникам, преследовались чисто военные и научные цели. Понять, было ли это сделано на благо жителям земли или нет, можно изучив последствия данного эксперимента.
Что будет с Землей после взрыва? Куда распространится радиация? Ни один ученый не мог с полной уверенностью ответить на эти вопросы.
В итоге, то, что случилось, перевернуло представления о ядерном взрыве всех участвовавших в испытании сотрудников. Эксперимент был назначен на начало осени 1958 года. Его планировали провести над территорией южной Атлантики.
Американцы избрали именно это место, так как поставили задачу произвести ядерный взрыв, как можно ближе от естественных радиационных поясов Ван-Аллена. Здесь же эти самые пояса проходят в наименьшей удаленности от поверхности Земли.
Целью было узнать, как радиация подействует на средства связи, спутники и баллистические ракеты. А другая цель заключалась в том, чтобы исследовать, произойдет ли образование искусственных радиационных поясов в результате вымещения большого количества радиации.
Прежде чем запустить ракету с ядерной бомбой, в космос отправили специальный спутник, который отслеживал уровень радиации в поясах Ван-Аллена. 27 августа произвели первый запуск ракеты, взрыв был осуществлен на высоте 161 км. Затем 30 августа бомба взорвалась на 292 км от Земли.
А самый высотный взрыв был произведен 6 сентября на высоте 467 км. Он же бы самым мощным – 1,7 килотонны. По итогам данной операции было выяснено, что вокруг Земли действительно образовались искусственные радиационные пояса. Кроме того, мощный электромагнитный импульс, зафиксированный при взрыве, доказывал возможность вывести из строя всю аппаратуру и средства связи.
Эксперименты в СССР
Советские ученые, желая узнать возможность ядерного взрыва в космосе и не отстать от США, тоже провели серию экспериментов в 1961-1962 годах. Данная операция была засекречена и носила название «К». Всего было произведено 5 запусков ядерных ракет на разную высоту.
Операцию проводили над полигоном Сары-Шаган в Казахстане. Чтобы измерить показания после взрыва, в космос также отправляли специальные приборы, собранные в защитный контейнер. Со слов самих ученых, в момент взрыва в небе появилась яркая вспышка, наподобие Солнца. Однако ни звука, ни ударной волны не наблюдалось.
Но последствия все же были не самыми приятными. Электромагнитный импульс повредил все электроприборы в радиусе 1000 км. Кроме того, пострадал подземный силовой кабель и наземные линии электропередач.
Прервалась радиосвязь и вышла из строя телефонная линия. Были зафиксированы необычайные электромагнитные возмущения в атмосфере – 1300 нТ/мин. И, конечно же, радиация, высвободившаяся вследствие взрыва, загрязнила окружающую среду.
Операция «Starfish Prime»
20 июня 1962 года американцами было проведено еще одно испытание ядерной бомбы. Эта операция носила название «Starfish Prime».
Однако спустя минуту после запуска в ракете обнаружилась серьезная неисправность, в результате которой ее пришлось ликвидировать. Но части ракеты упали на атолл Джонсон и привели к заражению радиацией данной местности.
Несмотря на это, следующий взрыв был назначен на 9 июля 1962 года. Тогда боеголовку, мощность которой составила 1,44 мегатонны, взорвали на высоте 400 км.
Отсутствие воздуха на такой высоте исключало образование огромного ядерного гриба. Однако были другие не менее ужасные последствия взрыва.
Последствия взрыва в космосе
В результате вокруг эпицентра взрыва образовался электромагнитный импульс, как это было и прежде. Данный импульс особенно не остался незамеченным со стороны жителей Гаити, расположенных в 1500 км от атолла Джонсон. Потому что в этот момент все приборы, работающие от электричества, отключились, так же как и 300 уличных фонарей.
Весь Гаити погрузился во мрак. Однако его население, как и жители островов Самоа, расположенных в 3200 км от атолла, более 7 минут могли наблюдать небесное зарево.
Из строя вышли сразу 3 спутника на орбите Земля. А высокая концентрация заряженных частиц, образовавшихся в результате взрыва, нарушила работу солнечных батарей у еще семи спутников.
Таким образом, ядерный взрыв в космосе является не менее опасным и разрушительным. К тому же, сложно оценить ущерб, нанесенный человечеству в момент проведения подобных экспериментов.
Источник:
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