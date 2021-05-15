Например, туалетная бумага в уборной может располагаться на огромном расстоянии от унитаза, лампы могут находиться в самых неожиданных местах, что уж говорить о лестницах и пандусах, с ними частенько возникают проблемы. Мы собрали для вас примеры архитектурных и интерьерных решений, которые вызывают очень много вопросов.

Подняться по лестнице, чтобы продираться сквозь кустарник