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15 провальных решений в архитектуре&nbsp;

15 провальных решений в архитектуре  (16 фото)

Автор:
15 мая 2021 08:46
Сообщество : Строитель
Метки: Юмор   архитектура   забавно   подборка   стройка   фото   
217
16

Иногда, оказавшись в помещении, так и хочется спросить, кто и для кого вообще тут всё сделал?

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Метки: Юмор   архитектура   забавно   подборка   стройка   фото   
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13k
Patmaz 44 минуты назад
Всё логично. Направо выходят, прямо заходят. Кресло для вахтёра (охранника)
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19k
Андрей Иванов 10 минут назад
Решения "я тебя слепила из того, что было"
- Лестница - Владельцу интересна живая изгородь, а лестница была в первоначальном проекте. Оставили для садовника.
- Туалетная бумага - а некуда больше повесить, разве что на высоте двух метров над унитазом
- Туалетная бумага 2 - сортир, судя по поручням для инвалида. С той стороны, скорее всего, ставится коляска. Как вариант, этот держатель второй, для пользования как салфетками именно у зеркала
- Окна 1 - внутри какая то промышленная планировка, здание явно техническая. Окна не для дизайна, а для света. Им пофиг, как это выглядит снаружи. Остаток стены уйдёт под рекламу.
- Фонарь был, есть и будет. Согласовать перенос - да проще ещё один дом построить
- Окна 2 - здание скорее всего после реконструкции старого квартала, либо какой-то арабский, где никаких санитарных норм. Окна - кухни и санузлы. Верхний этаж - сдвиг скорее всего из-за лестницы на чердак (или мансарду). Двери внизу - балконы сняли при ремонте, проёмы не заложили. Внизу поставили решётку, вверху пока нет
- Окно 3 - там либо санузел, либо техпомещение. Проём стандартный, само окно с учётом обвода установленного оборудования
- Панорама - это какой-то ТЦ, это рекламный образец. Там и унитаз подвесить могут
- Пандус - скорее всего есть съёмный кусок, вряд ли там напряжённый трафик инвалидов.
- Зеркало - это для покраски свистка. Трюмо. Да и смотреться в любую из стен было бы неудобней
- Окно в окно. Слева - это зеркало во втором помещении. Переделали стандартную комнату в приёмную с таким зеркалом, как в допросных. Для чего - вопрос десятый, явно знали для чего. Окно просто не стали закладывать
- Лестницы. - Капитализма. Переделка первого этажа под торговлю с отдельными входами.
- Не по центру - там явно закрыто что-то техническое. Например, газовая труба.

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