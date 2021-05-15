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Иногда, оказавшись в помещении, так и хочется спросить, кто и для кого вообще тут всё сделал?
Например, туалетная бумага в уборной может располагаться на огромном расстоянии от унитаза, лампы могут находиться в самых неожиданных местах, что уж говорить о лестницах и пандусах, с ними частенько возникают проблемы. Мы собрали для вас примеры архитектурных и интерьерных решений, которые вызывают очень много вопросов.
Подняться по лестнице, чтобы продираться сквозь кустарник
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Не самое рациональное использование пространства
Держатель туалетной бумаги для людей с очень длинными руками
Что же, тут уровень сложности добычи туалетной бумаги повышается
Света много не бывает
Окна на любой вкус
Фонарь балкону не помеха
Что тут не так? Да всё!
Это дверь? Нет! Окно? Тоже нет!
Панорамный провал
Креативный тунисский пандус
Для чистки зубов в нескольких дополнительных измерениях
Окно притаилось за углом
Как нам поднять диван?
Немножечко не по центру
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Новости партнёров
- Лестница - Владельцу интересна живая изгородь, а лестница была в первоначальном проекте. Оставили для садовника.
- Туалетная бумага - а некуда больше повесить, разве что на высоте двух метров над унитазом
- Туалетная бумага 2 - сортир, судя по поручням для инвалида. С той стороны, скорее всего, ставится коляска. Как вариант, этот держатель второй, для пользования как салфетками именно у зеркала
- Окна 1 - внутри какая то промышленная планировка, здание явно техническая. Окна не для дизайна, а для света. Им пофиг, как это выглядит снаружи. Остаток стены уйдёт под рекламу.
- Фонарь был, есть и будет. Согласовать перенос - да проще ещё один дом построить
- Окна 2 - здание скорее всего после реконструкции старого квартала, либо какой-то арабский, где никаких санитарных норм. Окна - кухни и санузлы. Верхний этаж - сдвиг скорее всего из-за лестницы на чердак (или мансарду). Двери внизу - балконы сняли при ремонте, проёмы не заложили. Внизу поставили решётку, вверху пока нет
- Окно 3 - там либо санузел, либо техпомещение. Проём стандартный, само окно с учётом обвода установленного оборудования
- Панорама - это какой-то ТЦ, это рекламный образец. Там и унитаз подвесить могут
- Пандус - скорее всего есть съёмный кусок, вряд ли там напряжённый трафик инвалидов.
- Зеркало - это для покраски свистка. Трюмо. Да и смотреться в любую из стен было бы неудобней
- Окно в окно. Слева - это зеркало во втором помещении. Переделали стандартную комнату в приёмную с таким зеркалом, как в допросных. Для чего - вопрос десятый, явно знали для чего. Окно просто не стали закладывать
- Лестницы. - Капитализма. Переделка первого этажа под торговлю с отдельными входами.
- Не по центру - там явно закрыто что-то техническое. Например, газовая труба.
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