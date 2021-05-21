Смешные и причудливые балконы

Балкон как известно вещь нужная, но именно с этой частью человеческих жилищ вечно происходят какие-то метаморфозы.
Покупая квартиру или свой дом, люди не забывают о балконе, который не только увеличивает жилую площадь, но и позволяет хранить там вещи (привет, старые лыжи и санки), развешивать постиранное бельё и даже даёт возможность заниматься садоводством тем, у кого нет дачи. Также, если вы приложите немного усилий, балкон можно превратить в шикарное место отдыха, где можно почитать или послушать музыку на свежем воздухе. А ещё, вы можете превратить свой балкон в солнечную электростанцию. Или корабль. Что? Вы думаете это невозможно? Поверьте, это только верхушка айсберга.
"Купил подходящую мебель для своего балкона"
Просто это такой своеобразный пожарный шест
А как насчет этих солнечных панелей, установленных на балконе?
Балкон для любителей купания на свежем воздухе
Должно быть в этом доме живут профессиональные паркурщики
Иллюзия балкона
Возможно, этот человек всегда мечтал выйти в море, но может позволить себе лишь выйти на балкон
Дополнительный балкон для голубей. Прелестно!
Просто владелец этого балкона слишком ценит свою конфиденциальность
Как попасть на этот балкон?
Должно быть, с этого балкона открывается живописный вид!
Какое изящество! Какой стиль!
Между тем, где-то в Евпатории, Крым
Балкон, ты пьян, иди домой!
Балкон в стиле «сделай сам»
Кто-то немного увлёкся и превратил свой балкон в тропические джунгли
Проектировщик немного психанул
Этот балкон выглядит слегка небезопасным
Кажется, владельцы квартиры кое-что перепутали
Источник:
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