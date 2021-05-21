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Смешные и причудливые балконы

Смешные и причудливые балконы (20 фото)

Автор:
21 мая 2021 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   балкон   забавно   подборка   прикол   фото   
826
20

Балкон как известно вещь нужная, но именно с этой частью человеческих жилищ вечно происходят какие-то метаморфозы.

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Метки: Юмор   балкон   забавно   подборка   прикол   фото   
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fraxinus Полчаса назад
Иллюзия балкона - штатное место для кондиционера.
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