Смешные и причудливые балконы

Покупая квартиру или свой дом, люди не забывают о балконе, который не только увеличивает жилую площадь, но и позволяет хранить там вещи (привет, старые лыжи и санки), развешивать постиранное бельё и даже даёт возможность заниматься садоводством тем, у кого нет дачи. Также, если вы приложите немного усилий, балкон можно превратить в шикарное место отдыха, где можно почитать или послушать музыку на свежем воздухе. А ещё, вы можете превратить свой балкон в солнечную электростанцию. Или корабль. Что? Вы думаете это невозможно? Поверьте, это только верхушка айсберга.

"Купил подходящую мебель для своего балкона"