17 людей, которых сразил острый приступ лени

Говорят, что лень - двигатель прогресса, и чтобы не сильно утруждаться, люди придумывают разные странные штуки, дабы облегчить собственную жизнь.
Быть ленивым не так-то просто! Ведь если ты не хочешь что-то делать, то придётся придумывать, как именно этого дела избежать. Например, как поступить, если в доме закончилась вся чистая посуда, а мыть её не хочется? А если лень даже встать с кровати, чтобы выключить свет? С такими задачками ленивым людям приходится сталкиваться каждый день, и часто они блестяще находят выход из ситуации. Нам остаётся лишь смотреть и испытывать крайне двойственные чувства!
Моя собака привыкла, что я играю с ней прямо из дома
Чудовищная лень или гениальный ход?
Кажется, моё нежелание мыть посуду зашло слишком далеко
С днём рождения, Анна/С днём рождения, Брианна
Между этими праздниками прошло три месяца!
А тут даже сразу и не скажешь, что не так
Как я выключаю свет, когда не хочется вставать
Мой друг не только ленивый, но и очень изобретательный
В нашей компании мы используем только новейшие технологии. Если не лень
Опять не осталось ни одной чистой тарелки
А я думала, это я самая ленивая в семье…
Хм, а ведь эту упаковку тоже можно будет использовать вместо посуды.
По шкале от 1 до 10, насколько вы ленивы? Я:
Ну хоть бантик не поленились прикрепить, уже хорошо
Прийти в парк со стулом, чтобы качать ребёнка сидя
Как в моём представлении надо готовить буритто
На планете ленивых людей это считается кулинарным шедевром.
Последняя пара метров оказалась уже лишней
И вообще, разлучить их было бы варварством
Переставил монитор на тумбочку, потому что лень идти до стола
Мой стол справа.
Что же, будем надеяться, что иногда лень — это просто способ сэкономить силы на что-то более полезное.
Источник:
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