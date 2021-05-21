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17 людей, которых сразил острый приступ лени

17 людей, которых сразил острый приступ лени (18 фото)

Автор:
21 мая 2021 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   лень   люди   подборка   фото   
899
18

Говорят, что лень - двигатель прогресса, и чтобы не сильно утруждаться, люди придумывают разные странные штуки, дабы облегчить собственную жизнь.

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Метки: Юмор   забавно   лень   люди   подборка   фото   
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5k
hairov Час назад
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17k
иванов дмитрий 55 минут назад
половина картинок, не лентяи , а долбо*бы.
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654
Оксид Бетона Час назад
А дрочить им не лень?
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