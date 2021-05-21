17 людей, которых сразил острый приступ лени

Быть ленивым не так-то просто! Ведь если ты не хочешь что-то делать, то придётся придумывать, как именно этого дела избежать. Например, как поступить, если в доме закончилась вся чистая посуда, а мыть её не хочется? А если лень даже встать с кровати, чтобы выключить свет? С такими задачками ленивым людям приходится сталкиваться каждый день, и часто они блестяще находят выход из ситуации. Нам остаётся лишь смотреть и испытывать крайне двойственные чувства!

Моя собака привыкла, что я играю с ней прямо из дома