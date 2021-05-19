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Инструкции от которых можно впасть в гнев и истерику

Инструкции от которых можно впасть в гнев и истерику (16 фото)

Автор:
19 мая 2021 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   инстукции   подборка   фото   
1492
16

Что может быть лучше ароматного кофе и знойной мулатки? Конечно же, инструкции!

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Метки: Юмор   забавно   инстукции   подборка   фото   
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11  комментариев
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28k
Acu900 2 часа назад
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32k
Nefrion 5 минут назад
Как-то купили двустворчатый шкаф польского производства.
Инструкция сборки представляла собой парящие в воздухе детали и все ... но как-то собрали

типа такого
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192
Polotenchick 20 минут назад
А где про сову? )))
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713
Тарас Карпенко 40 минут назад
А что не так с столом? Он уже приходит фактически собранным, всех делов прикрутить две ноги к основе (8 винтов).

Как по мне то это отличный тест на право пользования инструментами сложнее отвертки, не смог собрать по этой инструкции - отдай шуруповерт и перфоратор, а к розеткам даже не подходи, позови папу.
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321
Татьяна 57 минут назад
Все инструкции не на русском языке. Логично предположить, что в истерику впадает какой-то иностранец. И то, что у многих иностранцев слабая нервная система, свидетельствует привычка регулярно посещать психотерапевта. У нас, русских, нервная система покрепче будет.
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30k
Aleksandr Час назад
Здесь должна быть картинка "как нарисовать сову", но мне лень ее искать
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46k
noName Час назад
Комментарий к фото
Как по мне,тут в целом инструкция нормальная:между последней и предпоследней картинкой разница только в волосах и полутонах.Собственно под последней и написано,что нужно добавить "тени" и "волосы".Как понимаю эт учебник и суть материала отработка пропорций лица,по этому на остальное внимания не обращается
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
+ за пост!
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