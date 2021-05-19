Инструкции от которых можно впасть в гнев и истерику

Что может быть лучше ароматного кофе и знойной мулатки? Конечно же, инструкции!
Никто не может знать и уметь всё, и это абсолютно нормально. Вот почему практически к каждой покупке мы получаем инструкцию: вдруг с этим листочком будет легче собрать стол или украсить пряничный домик? Но не тут-то было. Иногда инструкции наоборот оказываются такими запутанными и нелепыми, что ты стоишь среди досок и винтиков с мыслью: может, производители просто пошутили и решили поиздеваться? Например, вот так.
Шаг 1: Подготовьте инструменты. Шаг 2: Соберите и установите жалюзи
Как сделать красивый пряничный домик
Погодите, кажется, вы что-то пропустили
С такими инструкциями каждый сможет стать художником
1. Нарисуйте овальчик. 12. Добавьте всё остальное.
Вы без проблем соберёте красивую фигурку единорога
По этой инструкции заранее ясно, что что-то пойдёт не так
У ребёнка нет ни единого шанса научиться складывать самолётик
А, ну вот теперь всё понятно, спасибо большое
Ну почему, почему я купил ребёнку в подарок это?
Сын просто сидит и плачет, потому что вообще не понимает, что делать.
Подарили набор для волшебного трюка, но вряд ли я научусь его делать
Подарочные бантики? Нет ничего проще
1. Выберете ленточку. 2. Сделайте бантик.
Нарисуйте большую букву «М», а потом добавьте к птичке всё остальное
Даже с подсказкой собрать эту головоломку абсолютно невозможно
А вот тут всё честно: просто пропустили один шаг
Думаете, собрать стол — это сложно? Вовсе нет
1. Вытащите ящик. 2. Соберите стол. 3. Вставьте ящик. 4. Стол готов!
Источник:
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Инструкция сборки представляла собой парящие в воздухе детали и все ... но как-то собрали
типа такого
Как по мне то это отличный тест на право пользования инструментами сложнее отвертки, не смог собрать по этой инструкции - отдай шуруповерт и перфоратор, а к розеткам даже не подходи, позови папу.