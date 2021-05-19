Инструкции от которых можно впасть в гнев и истерику

Никто не может знать и уметь всё, и это абсолютно нормально. Вот почему практически к каждой покупке мы получаем инструкцию: вдруг с этим листочком будет легче собрать стол или украсить пряничный домик? Но не тут-то было. Иногда инструкции наоборот оказываются такими запутанными и нелепыми, что ты стоишь среди досок и винтиков с мыслью: может, производители просто пошутили и решили поиздеваться? Например, вот так.

Шаг 1: Подготовьте инструменты. Шаг 2: Соберите и установите жалюзи