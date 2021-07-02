6 вкуснейших продуктов из СССР, которые в наши дни уже не те

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Про советскую эпоху сейчас можно услышать очень противоречивую информацию. С одной стороны, тотальный дефицит, огромные очереди за самыми простыми товарами и более чем скромный ассортимент в магазинах. А с другой – прекрасный вкус многих продуктов, который до сих пор многие не могут забыть. Остается только вспоминать, так как современные аналоги не могут с ними сравниться. Вот 6 продуктов, которые в СССР были вкусными, а сейчас безнадежно «испортились».
Сгущенное молоко
Можно сказать, что в нашей стране производство сгущенного молока имеет старинные традиции. Впервые его начали выпускать в 1881 году на небольшой фабрике под Оренбургом. В СССР рецептура этого продукта строго регламентировалась ГОСТом 2903–78. В состав сгущенного молока входили нормализованное коровье молоко и сахар. Допускалось добавлять какао или кофе.
Но все это в прошлом – сейчас российские производители широко используют пальмовое масло, производные сои, консерванты и эмульгаторы. Из-за этого современное отечественное сгущенное молоко сильно проигрывает по вкусовым качествам советскому. Стоит ли говорить, что никакой пользы оно принести не может и, наоборот, угрожает здоровью потребителя.
«Давно забыла о том, какая на вкус настоящая сгущенка. Уже много лет в магазинах нам предлагают неизвестно что».
Но все это в прошлом – сейчас российские производители широко используют пальмовое масло, производные сои, консерванты и эмульгаторы. Из-за этого современное отечественное сгущенное молоко сильно проигрывает по вкусовым качествам советскому. Стоит ли говорить, что никакой пользы оно принести не может и, наоборот, угрожает здоровью потребителя.
«Давно забыла о том, какая на вкус настоящая сгущенка. Уже много лет в магазинах нам предлагают неизвестно что».
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Тушенка
Сейчас тушенка – это продукт, используемый в армии, а также туристами и командировочными. В Союзе тушенка входила в рацион большинства семей, пока во второй половине 70‑х не стала дефицитом. Ее ели с макаронами, кашами, картошкой, а иногда даже использовали как начинку для пирогов.
Тушенка в СССР была стратегическим продуктом, поэтому ее упаковывали особым образом. 300-граммовую жестяную банку покрывали толстым слоем масла и заворачивали в крафтовую бумагу. В таком виде консервы могли храниться долгие годы в не самых благоприятных условиях.
Говорят, что в России есть производители, до сих пор соблюдающие советские ГОСТы и выпускающие вкусную и питательную тушенку. Но найти их продукцию в свободной продаже почти невозможно, а то что есть – даже отдаленно не напоминает продукт из СССР. Кажется, что сейчас тушенку изготавливают из отходов мясного производства и даже жир в ней совсем непохож на настоящий.
«Участие бизнеса в «наше время» нередко выливается в пропихивание более мягких требований по свойствам продукции. Для удешевления производства. У капиталистической тушенки вкус совсем другой, чем у нашей, социалистической».
Тушенка в СССР была стратегическим продуктом, поэтому ее упаковывали особым образом. 300-граммовую жестяную банку покрывали толстым слоем масла и заворачивали в крафтовую бумагу. В таком виде консервы могли храниться долгие годы в не самых благоприятных условиях.
Говорят, что в России есть производители, до сих пор соблюдающие советские ГОСТы и выпускающие вкусную и питательную тушенку. Но найти их продукцию в свободной продаже почти невозможно, а то что есть – даже отдаленно не напоминает продукт из СССР. Кажется, что сейчас тушенку изготавливают из отходов мясного производства и даже жир в ней совсем непохож на настоящий.
«Участие бизнеса в «наше время» нередко выливается в пропихивание более мягких требований по свойствам продукции. Для удешевления производства. У капиталистической тушенки вкус совсем другой, чем у нашей, социалистической».
Плавленые сырки
В СССР плавленые сырки были вкусным и очень дешевым перекусом. Наиболее популярными сортами были «Дружба», «Волна» и «Янтарь», которые и сегодня можно увидеть на полках магазинов. Но что унаследовали современные сырки от своих советских «предков»? Ровным счетом ничего, кроме названия и элементов оформления этикетки.
Советские производители использовали при изготовлении плавленых сырков исключительно настоящий творог и молоко. Выбор сырков в магазинах был неплохим – гражданам предлагались как прямоугольные сырки в фольге, так и продукт в виде пасты для бутербродов.
Можно было найти и деликатесные разновидности – копченые, сладкие десертные, пикантные с пряностями и перцем, с травами. Сейчас в российских магазинах выбор еще более впечатляющий, но даже самые дорогие плавленые сырки нельзя сравнить с теми, советскими.
«Был свежий сырок Дружба, вкусный, его можно было мазать на хлеб. А был залежалый, от старости крошился, но все равно, его можно было бросить в воду и сварить чудесный суп. А сейчас — химия. Сырный продукт со странным вкусом».
Советские производители использовали при изготовлении плавленых сырков исключительно настоящий творог и молоко. Выбор сырков в магазинах был неплохим – гражданам предлагались как прямоугольные сырки в фольге, так и продукт в виде пасты для бутербродов.
Можно было найти и деликатесные разновидности – копченые, сладкие десертные, пикантные с пряностями и перцем, с травами. Сейчас в российских магазинах выбор еще более впечатляющий, но даже самые дорогие плавленые сырки нельзя сравнить с теми, советскими.
«Был свежий сырок Дружба, вкусный, его можно было мазать на хлеб. А был залежалый, от старости крошился, но все равно, его можно было бросить в воду и сварить чудесный суп. А сейчас — химия. Сырный продукт со странным вкусом».
Лимонады
Современному «поколению Coca-Cola» сложно объяснить, что такое настоящие фруктовые лимонады. Выпускалось всего несколько видов таких напитков, но их вкус был просто замечательным. Напитки «Буратино», «Дюшес», «Колокольчик» пила вся страна и без них не обходился ни один детский праздник.
Напитки, выпускаемые сегодня, очень разнообразны. Есть среди них и очень вкусные, но, увы, все они изготовлены из химических ингредиентов, мягко говоря, не полезных для нашего организма. Поэтому многие родители запрещают своим детям пить лимонады и другие газированные напитки. Разве это можно было представить во времена СССР?
«И все это я пил в детстве. И заметьте, нигде нет слова состав. И это было вкусно и утоляло жажду! А не то, что сейчас».
Напитки, выпускаемые сегодня, очень разнообразны. Есть среди них и очень вкусные, но, увы, все они изготовлены из химических ингредиентов, мягко говоря, не полезных для нашего организма. Поэтому многие родители запрещают своим детям пить лимонады и другие газированные напитки. Разве это можно было представить во времена СССР?
«И все это я пил в детстве. И заметьте, нигде нет слова состав. И это было вкусно и утоляло жажду! А не то, что сейчас».
Молочный ирис
Ириски сейчас есть в ассортименте большинства магазинов, вот только большим спросом они не пользуются. Это вовсе не потому, что эти конфеты теряются среди современного многообразия сладостей. Просто сейчас они не впечатляют вкусом, как это было когда-то.
Ириски «Кис-кис», «Тузик» и «Золотой ключик» когда-то были вне конкуренции по популярности у детей и у многих взрослых. Ярко выраженный молочный вкус этих конфет нельзя было перепутать ни с чем. Как это заведено, современные российские бренды позаимствовали название ириса, но не захотели повторять его качество и вкус.
Еще бы – производство таких простых ирисок требует серьезных затрат, так как в оригинальную советскую рецептуру входит все натуральное – молоко, масло, сахар, а для некоторых видов еще и ванилин, кофе или какао.
«Ирис, который делали в СССР, был и остается моим любимым. Современный ирис ничего общего с тем, что был раньше не имеет».
Ириски «Кис-кис», «Тузик» и «Золотой ключик» когда-то были вне конкуренции по популярности у детей и у многих взрослых. Ярко выраженный молочный вкус этих конфет нельзя было перепутать ни с чем. Как это заведено, современные российские бренды позаимствовали название ириса, но не захотели повторять его качество и вкус.
Еще бы – производство таких простых ирисок требует серьезных затрат, так как в оригинальную советскую рецептуру входит все натуральное – молоко, масло, сахар, а для некоторых видов еще и ванилин, кофе или какао.
«Ирис, который делали в СССР, был и остается моим любимым. Современный ирис ничего общего с тем, что был раньше не имеет».
Заварные пирожные
Одним из самых популярных кондитерских изделий времен СССР были заварные пирожные, то есть эклеры. Их можно было купить в каждом гастрономе и в любой булочной как с обычным кремом, так и с шоколадным. В России эклеры любят и сейчас, но те, кто помнит вкус советских заварных пирожных, обычно не испытывают особой симпатии к современным.
Все дело в начинке – в СССР ее изготавливали из сливочного масла, она была жирной и желтоватой. Из-за этого у пирожных был очень небольшой срок хранения и, чтобы не отравиться, покупатели всегда интересовались их свежестью. Традиции изготовления советских эклеров давно позабыты и содержимое пирожных изготавливают не по ГОСТу, а кому как захочется. Чаще всего это искусственные сладкие кремы, похожие по консистенции на пену для бритья и совсем невкусные.
Все дело в начинке – в СССР ее изготавливали из сливочного масла, она была жирной и желтоватой. Из-за этого у пирожных был очень небольшой срок хранения и, чтобы не отравиться, покупатели всегда интересовались их свежестью. Традиции изготовления советских эклеров давно позабыты и содержимое пирожных изготавливают не по ГОСТу, а кому как захочется. Чаще всего это искусственные сладкие кремы, похожие по консистенции на пену для бритья и совсем невкусные.
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Метки: СССР еда интересное
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Сейчас почти все продукты без вкуса как папье-маше, цветная капуста, куринные яйца, томатный сок........
Советские ириски были разными. Мягкие попадались редко, в основном были удалители зубных пломб. Некоторые были с вплавленными фантиками, приходилось выплёвывать в процессе жевания.
квас
котлета в школьной столовке)
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А теперь молоко полгода хранится и не скисает!
Вас же не удивляет, что мясо в банке с тушенкой может храниться пять лет (если не нарушена технология производства).
Правильно закатанные банки с вареньем у многих годами стоят, а на магазинных кстати говоря срок годности пишут один год, что же в домашнем больше химии по этой логике?
Понятное дело, что просто молоко в тепле быстро скиснет, мясо протухнет, а морс из ягод забродит.