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6 вкуснейших продуктов из СССР, которые в наши дни уже не те

6 вкуснейших продуктов из СССР, которые в наши дни уже не те (7 фото)

Автор:
02 июля 2021 06:09
Метки: СССР   еда   интересное   
678
7
Про советскую эпоху сейчас можно услышать очень противоречивую информацию. С одной стороны, тотальный дефицит, огромные очереди за самыми простыми товарами и более чем скромный ассортимент в магазинах. А с другой – прекрасный вкус многих продуктов, который до сих пор многие не могут забыть. Остается только вспоминать, так как современные аналоги не могут с ними сравниться. Вот 6 продуктов, которые в СССР были вкусными, а сейчас безнадежно «испортились».
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Метки: СССР   еда   интересное   
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3k
Тоха Юрич Час назад
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1k
Ивлар Полминуты назад
О! Пост от свидетеля секты "Святого ГОСТа"... Насчет сгущенки есть отличная Рогачевская сгущенка, в Уфе производят просто шикарную сгущенку. Лимонад. Есть у Черноголовки очень вкусные лимонады, есть лимонады от Зеленокумского пивзавода, то же очень и очень хорошее...Эклеры? У нас в городе есть "Красный мак" и "Три Орешка", не считая мелких пекарен где можно приобреси эклеры на любой вкус и с любым кремом от маслянного , до заварного... Не я понимаю, если ходить например в "Ленту" и брать только товары бренда "365" дней или "Крансная цена" (самый дешевый ценовой сигмент", то да это будет не самый вкусный продукт. Но так за качество надо платить
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
Добавлю, томатный сок. В дестве не любил, но вкус томата был и это точно.
Сейчас почти все продукты без вкуса как папье-маше, цветная капуста, куринные яйца, томатный сок........
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116
Куртуазный Маньерист ss 3 минуты назад
тонко.... очень тонко
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2k
Master Bo 19 минут назад
Я девять лет назад был в Алма-Ате, вот там я пил лимонад, который был изготовлен по советской технологии... Это вкус детства!
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20k
hebpat Полчаса назад
а ещё были пирожки с ливером и жаренная мойва по рублю килограмм
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6k
Ф Ив 43 минуты назад
Ну так вы покупайте тушенку не за 20 рублей, а говядину тушеную за 220 и будет вам счастье. Сгущенное молоко, а не сгущенку. Газировка тоже есть не из "химии", поверьте. При желании всё можно найти, только это будет стоить не так дешево. За качество надо платить. А еще от себя добавлю: раньше трава была зеленее, вода мокрее, да и что греха таить небо было синее.
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2k
OLDer 44 минуты назад
...а еще был кисель в брикетах)))
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44k
parallax 56 минут назад
На кой сейчас тушёнка? Свежего мяса завал.
Советские ириски были разными. Мягкие попадались редко, в основном были удалители зубных пломб. Некоторые были с вплавленными фантиками, приходилось выплёвывать в процессе жевания.
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3k
ezhik Час назад
кофе и какао в брикетах, грызли аж бегом)
квас
котлета в школьной столовке)
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22k
Батончик с маком Час назад
Лет через 100 будут наши потомки принимать пищу в виде уколов. И лишь небольшие группы "староверов" прячась где-нибудь в пустынях, которые когда-то были лесами, будут выращивать в горшках картошку, морковку и тд
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1k
a_komolow 2 часа назад
Раньше срок годности лимонада был 7 дней!
А теперь молоко полгода хранится и не скисает!
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Потому, что кол-во вкусовых рецепторов у детей и взрослых разное, поэтому и нельзя получить вкус, который "был в детстве".
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1k
зак 3 часа назад
Все это и сейчас завались на полках в магазинах.Только надо брать те что дорогие а не те что дешевле .
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12k
хз 3 часа назад
Химия помогла массово накормить, то вкус и полезность сильно попортила.
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8k
СПКиНР 3 часа назад
На 100% согласен с автором.
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