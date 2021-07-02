6 вкуснейших продуктов из СССР, которые в наши дни уже не те

Сейчас тушенка – это продукт, используемый в армии, а также туристами и командировочными. В Союзе тушенка входила в рацион большинства семей, пока во второй половине 70‑х не стала дефицитом. Ее ели с макаронами, кашами, картошкой, а иногда даже использовали как начинку для пирогов.



Тушенка в СССР была стратегическим продуктом, поэтому ее упаковывали особым образом. 300-граммовую жестяную банку покрывали толстым слоем масла и заворачивали в крафтовую бумагу. В таком виде консервы могли храниться долгие годы в не самых благоприятных условиях.



Говорят, что в России есть производители, до сих пор соблюдающие советские ГОСТы и выпускающие вкусную и питательную тушенку. Но найти их продукцию в свободной продаже почти невозможно, а то что есть – даже отдаленно не напоминает продукт из СССР. Кажется, что сейчас тушенку изготавливают из отходов мясного производства и даже жир в ней совсем непохож на настоящий.



«Участие бизнеса в «наше время» нередко выливается в пропихивание более мягких требований по свойствам продукции. Для удешевления производства. У капиталистической тушенки вкус совсем другой, чем у нашей, социалистической».