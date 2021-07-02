Максим Дмитриев: повседневные фотографии царской России

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Все мы знаем и любим фотографии Сергея Прокудина-Горского. Цветные кадры царской России — это уникальное достояние. Но есть еще один классик, равный по величине. Это Максим Дмитриев. В отличие от Прокудина-Горского, он донес до нас не открыточную Россию. Он сделал первые жанровые снимки в нашей стране.
Голодный год в Нижегородской губернии 1891–1892
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Народная столовая в деревне Пралевке Лукояновского уезда. 1891–1892 гг. Негатив 18 × 24 см.
Доктор Решетилов осматривает больного сыпным тифом Кузьму Кашина в селе Накрусове. 1891–1892 гг. Негатив 18 × 24 см.
Изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда. 1891–1892 гг. Негатив 18 × 24 см.
Нижегородская ярмарка 1896
Машинный отдел Всероссийской художественно-промышленной выставки. 1896 г. Негатив 18 × 24 см.
Русь верующая 1891–1904
Проводы иконы Оранской Божьей Матери из Нижнего Новгорода в Оранский Богородицкий монастырь. Негатив 45 × 55 см. Фрагмент.
Богомолки-мордовки, направляющиеся в Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 1904 г. Негатив 18 × 24 см.
Серафимо-Понетаевский женский монастырь. Вид на монастырский пруд и Больничную церковь. Негатив 18 × 24 см.
Проводы иконы Оранской Божьей Матери из Нижнего Новгорода в Оранский Богородицкий монастырь. Негатив 45 × 55 см. Фрагмент.
Благовещенский Керженский единоверческий мужской монастырь. Монах-схимник. 1897 г. Негатив 18 × 24 см.
Поволжье 1894–1904
Нижний Новгород 1912–1914
Вид на нагорную часть Нижнего Новгорода с левого берега Оки. Негатив 45 × 55 см. Фрагмент.
Биография Максима Дмитриева
1858 г. Родился в Тамбовской губернии.
1873 г. Поступает в ученики к известному московскому фотографу М.П. Настюкову.
1874 г. Работает в фотопавильоне М.П. Настюкова на Нижегородской ярмарке.
1877 г. Поступает ретушером в ателье Д. Лейбовского.
1879 г. Принят в ателье выдающегося фотографа А.О. Карелина.
1881 г. Открывает собственное фотоателье.
1889 г. Принимает участие во Всероссийской юбилейной фотографической выставке в Москве.
1892 г. Получает малую золотую медаль Московской выставки, золотую медаль Парижской всемирной фотографической выставки, Гран-при выставки в Сен-Жиле, Почетный диплом выставки в Брюсселе.
1893 г. Издает знаменитый альбом фотографий «Неурожайный 1891–1892 год в Нижегородской губернии».
1894 г. Приступает к созданию монументального цикла фотографий, посвященного Волге.
1896 г. Принимает участие во Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде.
1901–1904 гг. Снимает руины Макарьевского Желтоводского монастыря.
1903 г. Завершает работу над «Волжской коллекцией».
1913 г. Фиксирует в серии крупноформатных фотографий приезд императора Николая II в Нижний Новгород.
1929 г. Фотоателье Дмитриева переходит в ведение комиссии по улучшению жизни детей. Фотограф утвержден заведующим художественной частью и павильонным фотографом.
1937 г. Из архива Дмитриева реквизируются 7000 негативов.
1948 г. Умер в Горьком в возрасте 90 лет.
1873 г. Поступает в ученики к известному московскому фотографу М.П. Настюкову.
1874 г. Работает в фотопавильоне М.П. Настюкова на Нижегородской ярмарке.
1877 г. Поступает ретушером в ателье Д. Лейбовского.
1879 г. Принят в ателье выдающегося фотографа А.О. Карелина.
1881 г. Открывает собственное фотоателье.
1889 г. Принимает участие во Всероссийской юбилейной фотографической выставке в Москве.
1892 г. Получает малую золотую медаль Московской выставки, золотую медаль Парижской всемирной фотографической выставки, Гран-при выставки в Сен-Жиле, Почетный диплом выставки в Брюсселе.
1893 г. Издает знаменитый альбом фотографий «Неурожайный 1891–1892 год в Нижегородской губернии».
1894 г. Приступает к созданию монументального цикла фотографий, посвященного Волге.
1896 г. Принимает участие во Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде.
1901–1904 гг. Снимает руины Макарьевского Желтоводского монастыря.
1903 г. Завершает работу над «Волжской коллекцией».
1913 г. Фиксирует в серии крупноформатных фотографий приезд императора Николая II в Нижний Новгород.
1929 г. Фотоателье Дмитриева переходит в ведение комиссии по улучшению жизни детей. Фотограф утвержден заведующим художественной частью и павильонным фотографом.
1937 г. Из архива Дмитриева реквизируются 7000 негативов.
1948 г. Умер в Горьком в возрасте 90 лет.
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Метки: Россия интересное история фотографии
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