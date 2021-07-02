Максим Дмитриев: повседневные фотографии царской России

1858 г. Родился в Тамбовской губернии.

1873 г. Поступает в ученики к известному московскому фотографу М.П. Настюкову.

1874 г. Работает в фотопавильоне М.П. Настюкова на Нижегородской ярмарке.

1877 г. Поступает ретушером в ателье Д. Лейбовского.

1879 г. Принят в ателье выдающегося фотографа А.О. Карелина.

1881 г. Открывает собственное фотоателье.

1889 г. Принимает участие во Всероссийской юбилейной фотографической выставке в Москве.

1892 г. Получает малую золотую медаль Московской выставки, золотую медаль Парижской всемирной фотографической выставки, Гран-при выставки в Сен-Жиле, Почетный диплом выставки в Брюсселе.

1893 г. Издает знаменитый альбом фотографий «Неурожайный 1891–1892 год в Нижегородской губернии».

1894 г. Приступает к созданию монументального цикла фотографий, посвященного Волге.

1896 г. Принимает участие во Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде.

1901–1904 гг. Снимает руины Макарьевского Желтоводского монастыря.

1903 г. Завершает работу над «Волжской коллекцией».

1913 г. Фиксирует в серии крупноформатных фотографий приезд императора Николая II в Нижний Новгород.

1929 г. Фотоателье Дмитриева переходит в ведение комиссии по улучшению жизни детей. Фотограф утвержден заведующим художественной частью и павильонным фотографом.

1937 г. Из архива Дмитриева реквизируются 7000 негативов.

1948 г. Умер в Горьком в возрасте 90 лет.