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Максим Дмитриев: повседневные фотографии царской России

Максим Дмитриев: повседневные фотографии царской России (46 фото)

Автор:
02 июля 2021 06:03
Метки: Россия   интересное   история   фотографии   
318
46
Все мы знаем и любим фотографии Сергея Прокудина-Горского. Цветные кадры царской России — это уникальное достояние. Но есть еще один классик, равный по величине. Это Максим Дмитриев. В отличие от Прокудина-Горского, он донес до нас не открыточную Россию. Он сделал первые жанровые снимки в нашей стране.
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Метки: Россия   интересное   история   фотографии   
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diman02 11 минут назад
Максим Дмитриев автор сотен (может тысяч) сюжетов Почтовых карточек Нижегодского региона .
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