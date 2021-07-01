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Инопланетная плесень, которую не берет даже нож

Инопланетная плесень, которую не берет даже нож (8 фото)

Автор:
01 июля 2021 09:27
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   жизнь   интересно   плесень   фото   яретта   
2911
8

Ее можно встретить в Андах на высоте от 3,2 до 4,5 тысяч метров над уровнем моря, то есть в местности практически не пригодной для жизни.

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Метки: в мире   жизнь   интересно   плесень   фото   яретта   
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6  комментариев
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Интересно,а на марсе она приживётся? Или всё-таки борщевиком будут засеивать?
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16k
Злобный Члегр 58 минут назад
У меня есть нож! Меня так просто не возьмешь!
В натуре, в натуре, его так не возьмешь!
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