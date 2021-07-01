Инопланетная плесень, которую не берет даже нож

Ее можно встретить в Андах на высоте от 3,2 до 4,5 тысяч метров над уровнем моря, то есть в местности практически не пригодной для жизни.
Сухая почва и низкие температуры заставляют здешнюю флору прижиматься как можно ближе к земле – туда, где хоть чуточку теплее.
Это растение – не исключение. Со стороны оно похоже на мох или плесень, которые покрыли камни. Однако если подойти ближе, станет ясно: перед нами нечто совершенно иное.
Такая жизненная форма называется «растение-подушка».
Большая зеленая колония, если к ней прикоснуться окажется жесткой наощупь и очень прочной, способной выдержать вес взрослого человека. Однако эта прочность обеспечивается не гранитной глыбой, которую покрывает растение, а сплетением его собственных стеблей.
Итак, знакомьтесь – ярета.
Обитательница Анд представляет собой куст с длинными крепкими стеблями. Именно они создают «каркас» подушки, который со стороны легко принять за камень. На кончиках стеблей растут мелкие, но очень плотно прижатые друг к другу листья. Плотность прилегания настолько высока, что даже острый нож в ярету можно вонзить только с огромным усилием.
Такая необычная жизненная форма помогает растению снизить теплопотерю и выжить в суровом высокогорном климате.
При этом зеленой является лишь поверхность мягкой с виду подушки, тогда как внутренний «каркас» из стеблей – серый и высохший. Зато поверхностная зелень сохраняется круглый год и каждые шесть месяцев покрывается крохотными розовыми цветами.
Ярета растет очень медленно – в год прибавляет всего полтора-два сантиметра. По подсчетам ботаников возраст некоторых колоний достигает трех тысяч лет. Однако крупные экземпляры яреты сейчас очень редки.
Дело в том, что жители Анд многие годы использовали это растение в качестве топлива, а также получали из его веток ценное смолистое вещество. Но сегодня ярета находится под охраной и ее вырубка запрещена. К сожалению, сверхмедленный рост не позволяет ярете быстро восстанавливаться, и все же от полного истребления удивительную обитательницу Анд удалось спасти.
Немало в этом помогает и способность яреты к самоопылению. Ей не нужны насекомые, так что даже в том случае, если растение поднимется еще выше в горы или климат Анд сделается более суровым, зеленая подушка сможет выжить.
Источник:
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Понравилось101
Воду он отберет у космонавтов, до грунта доберется сам .
Воздух отожмет космолета, если чё.
В натуре, в натуре, его так не возьмешь!