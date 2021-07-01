Инопланетная плесень, которую не берет даже нож

Дело в том, что жители Анд многие годы использовали это растение в качестве топлива, а также получали из его веток ценное смолистое вещество. Но сегодня ярета находится под охраной и ее вырубка запрещена. К сожалению, сверхмедленный рост не позволяет ярете быстро восстанавливаться, и все же от полного истребления удивительную обитательницу Анд удалось спасти.