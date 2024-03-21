В Москве стали ловить безбилетников и за 2 дня навыписывали им штрафов на 800 000 рублей

Такие проверки мы системно проводим во всех районах города. Сама проверка билета занимает считанные секунды. Несколько контролеров одновременно проверяют проездные билеты, чтобы не задерживать пассажиров и движение городского транспорта, - сообщили в Дептрансе.

Также в ведомстве заявляют, что за прошлый год нашли более 630 тысяч «зайцев». Если все они отхватили штраф, то это уже 1,26 млрд. рублей. На такие деньги можно смело обновить автопарк.