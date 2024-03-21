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В Москве стали ловить безбилетников и за 2 дня навыписывали им штрафов на 800 000 рублей

В Москве стали ловить безбилетников и за 2 дня навыписывали им штрафов на 800 000 рублей

Автор:
21 марта 2024 16:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   автобус   безбилетники   контролеры   оплата   проезд   
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В Дептрансе заявляют, что такие рейды будут проводить регулярно.

На юге столицы занялись отловом безбилетников. Пока проверили пассажиров пяти автобусных маршрутов у станции метро «Каширская».

Вот что рассказали очевидцы:

Пассажиров транспорта провозят дальше конечной остановки, отключают валидаторы и выпускают только через переднюю дверь, где их встречают контролёры.

Кто не оплатил проезд - получил штраф в 2000 рублей. Так начали работать вчера, а уже сегодня количество «зайцев» снизилось на 12,5%. Всего же за 2 дня выявили 400 безбилетников - а это 800 000 рублей.

Такие проверки мы системно проводим во всех районах города. Сама проверка билета занимает считанные секунды. Несколько контролеров одновременно проверяют проездные билеты, чтобы не задерживать пассажиров и движение городского транспорта, - сообщили в Дептрансе.

Также в ведомстве заявляют, что за прошлый год нашли более 630 тысяч «зайцев». Если все они отхватили штраф, то это уже 1,26 млрд. рублей. На такие деньги можно смело обновить автопарк.

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Метки: Видео   Москва   автобус   безбилетники   контролеры   оплата   проезд   
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10  комментариев
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Alex Час назад
Ништяк! Черножопые особенно платить не любят.
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Daimos 2 минуты назад
"Если все они отхватили штраф, то это уже 1,26 млрд. рублей. На такие деньги можно смело обновить автопарк." Это только если контролеры работали бесплатно.
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14k
кот базилий Полчаса назад
Да ну, в наземном транспорте эти шакалы черные ездят толпами.
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Ли Харви Освальд Полчаса назад
Действенный способ, а то на остановках их хрен поймаешь. Они ещё на подъезде видят контров и выходят
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1k
Александр Шевченко 36 минут назад
800 человек на 50 миллионный трафик , прекрасно почти нет безбилетников. А что поймали на то и щука в пруду , чтоб карась не дремал.
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18k
Majul 56 минут назад
Давно пора.
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August
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