В Москве стали ловить безбилетников и за 2 дня навыписывали им штрафов на 800 000 рублей

В Дептрансе заявляют, что такие рейды будут проводить регулярно.
На юге столицы занялись отловом безбилетников. Пока проверили пассажиров пяти автобусных маршрутов у станции метро «Каширская».
Вот что рассказали очевидцы:
Пассажиров транспорта провозят дальше конечной остановки, отключают валидаторы и выпускают только через переднюю дверь, где их встречают контролёры.
Кто не оплатил проезд - получил штраф в 2000 рублей. Так начали работать вчера, а уже сегодня количество «зайцев» снизилось на 12,5%. Всего же за 2 дня выявили 400 безбилетников - а это 800 000 рублей.
Источник:
Такие проверки мы системно проводим во всех районах города. Сама проверка билета занимает считанные секунды. Несколько контролеров одновременно проверяют проездные билеты, чтобы не задерживать пассажиров и движение городского транспорта, - сообщили в Дептрансе.
Также в ведомстве заявляют, что за прошлый год нашли более 630 тысяч «зайцев». Если все они отхватили штраф, то это уже 1,26 млрд. рублей. На такие деньги можно смело обновить автопарк.
Источник:
- Пьяная посетительница бара в Москве порезала мужчину "розочкой" из пивного бокала
- «Зачем граждан-то пугать?»: в Челябинске безбилетников стали ловить дружинники в камуфляже с балаклавами
- Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию
- Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик
- "Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания водителя автобуса