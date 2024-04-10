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Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию

Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию

Автор:
10 апреля 2024 15:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   автобус   конфликт   оскорбления   приговор   экстремизм   
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Примечательно, что инцидент в столичном автобусе произошёл 2 года назад.

Коптевский районный суд Москвы приговорил уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева к пяти годам колонии за конфликт в столичном автобусе, в ходе которого тот оскорбил русских по национальному признаку и пообещал их избивать.


"Суд назначил Болатукаеву Шугаибу Данияловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 190 тысяч рублей", — сообщили в суде.

Инцидент произошёл в январе 2022 года. У Болатукаева произошёл конфликт с водителем автобуса. Он обозвал водителя словами "тварь", "свинья" и "чёрт". Тот в ответ назвал его "обезьяной", "азиатским петухом" и в грубой форме потребовал отойти от кабины. Затем в конфликт вмешались другие пассажиры. Они попросили горячего дагестанского парня успокоиться, но тот принялся оскорблять и их.

"Я говорю, как считаю нужным. Старик, успокойся я тебе говорю. Слышишь ты! Я веду себя так, как считаю нужным. С вами, русскими, вот так надо себя вести. Придет время, когда мы будем бить вас. Мы – дагестанцы!" — сказал осуждённый.

Примечательно, что когда Болатукаева задержали, он принялся уверять следователей в том, что водитель и пассажиры начали первыми, а он лишь отвечал на их оскорбления. По его словам, он не успел выйти на своей остановке из-за водителя, который слишком быстро закрыл двери. Но как выяснилось в ходе следствия, Болатукаев потребовал остановить автобус в неположенном месте, а получив отказ, начал называть всех находящихся в автобусе "нацистами", поскольку был уверен, что ради русского водитель наверняка бы остановил транспорт.


Известно, что Болатукаев ранее был дважды судим. В своём поступке он покаялся и извинился перед русскими, но на него всё равно завели дело. С учётом позиции столичной прокуратуры суд отправил мужчину в колонию на 5 лет.

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Метки: Видео   Москва   автобус   конфликт   оскорбления   приговор   экстремизм   
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27  комментариев
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
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11k
Sasa 2 минуты назад
По-моему в тюрьмах им хорошо скоро будет. Одни свои, своей веры и национальности будут сидеть! Только охрана из русских, и то не факт.
Надо открывать принудительные работы для таких на лесозаготовках и карьерах. ИМХО
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5k
Йож 7 минут назад
И снова хороший пост! 3-й за день!! Это праздник какой-то!
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5k
Максим Макашев 8 минут назад
обезьянам с бородой - место только в клетке у параши
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5k
Elen Elen 14 минут назад
И выслать его после отсидки. А то его там научат русских любить...
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11k
МихА Полчаса назад
Гамадрил плять с одной извилиной...
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5k
SmartCat101 38 минут назад
столько работы что-бы одного овцеёба посадить....
разрешите их уже отстреливать
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527
ivandike 40 минут назад
Макака мокрожопая
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714
Zmey8838 43 минуты назад
И снова эти педиковские бороды
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6k
Отвратительный Мужик 55 минут назад
Мало дали, от него обществу всё равно пользы 0. Таких нужно в лагеря лет на 10 сажать.
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23k
Killgrave 56 минут назад
Даги - мозгов, как у коряги. Вечно агрессивные макаки.
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363
Serg 58 минут назад
Как обычно, при задержании грозный ишак превратился в бабищу с бородой.
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18k
Сергей Час назад
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39k
russger Час назад
" со штрафом в размере более 190 тысяч рублей"

5 лет колонии дали, а точную сумму не назвали? Секрет какой великий или что? Не, так-то пофиг, деньги не мои, просто зачем неполная информация? Недоделанный пост какой-то
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6k
Трям Час назад
Да хули ему? Считай домой в отпуск отправили.
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1k
Darki Час назад
Нужно было 2 года,и 144 невинных души,чтоб один хач сел на 5 лет.
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Лёд тронулся, наконец
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16k
куджо 2 часа назад
На сортиры его, пусть помоет вме пять лет
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1968 постов (1975 в горячем)
Лесник
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