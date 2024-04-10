Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию

Примечательно, что когда Болатукаева задержали, он принялся уверять следователей в том, что водитель и пассажиры начали первыми, а он лишь отвечал на их оскорбления. По его словам, он не успел выйти на своей остановке из-за водителя, который слишком быстро закрыл двери. Но как выяснилось в ходе следствия, Болатукаев потребовал остановить автобус в неположенном месте, а получив отказ, начал называть всех находящихся в автобусе "нацистами", поскольку был уверен, что ради русского водитель наверняка бы остановил транспорт.





Известно, что Болатукаев ранее был дважды судим. В своём поступке он покаялся и извинился перед русскими, но на него всё равно завели дело. С учётом позиции столичной прокуратуры суд отправил мужчину в колонию на 5 лет.