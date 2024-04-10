Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию

Примечательно, что инцидент в столичном автобусе произошёл 2 года назад.
Коптевский районный суд Москвы приговорил уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева к пяти годам колонии за конфликт в столичном автобусе, в ходе которого тот оскорбил русских по национальному признаку и пообещал их избивать.
"Суд назначил Болатукаеву Шугаибу Данияловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 190 тысяч рублей", — сообщили в суде.
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Инцидент произошёл в январе 2022 года. У Болатукаева произошёл конфликт с водителем автобуса. Он обозвал водителя словами "тварь", "свинья" и "чёрт". Тот в ответ назвал его "обезьяной", "азиатским петухом" и в грубой форме потребовал отойти от кабины. Затем в конфликт вмешались другие пассажиры. Они попросили горячего дагестанского парня успокоиться, но тот принялся оскорблять и их.
"Я говорю, как считаю нужным. Старик, успокойся я тебе говорю. Слышишь ты! Я веду себя так, как считаю нужным. С вами, русскими, вот так надо себя вести. Придет время, когда мы будем бить вас. Мы – дагестанцы!" — сказал осуждённый.
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Примечательно, что когда Болатукаева задержали, он принялся уверять следователей в том, что водитель и пассажиры начали первыми, а он лишь отвечал на их оскорбления. По его словам, он не успел выйти на своей остановке из-за водителя, который слишком быстро закрыл двери. Но как выяснилось в ходе следствия, Болатукаев потребовал остановить автобус в неположенном месте, а получив отказ, начал называть всех находящихся в автобусе "нацистами", поскольку был уверен, что ради русского водитель наверняка бы остановил транспорт.
Известно, что Болатукаев ранее был дважды судим. В своём поступке он покаялся и извинился перед русскими, но на него всё равно завели дело. С учётом позиции столичной прокуратуры суд отправил мужчину в колонию на 5 лет.
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Надо открывать принудительные работы для таких на лесозаготовках и карьерах. ИМХО
разрешите их уже отстреливать
5 лет колонии дали, а точную сумму не назвали? Секрет какой великий или что? Не, так-то пофиг, деньги не мои, просто зачем неполная информация? Недоделанный пост какой-то