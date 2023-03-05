Страны, с которыми восстановлено авиасообщение, куда можно ехать россиянам

С февраля-марта 2022 года большинство европейских стран (кроме Сербии) закрыли небо для российских самолетов, также не пускают в США, Мексику и Доминикану.

Это не означает, что попасть на территорию этих государств совсем невозможно. При наличии визы можно организовать полет с пересадкой через третьи страны, которые не закрывали небо или восстановили авиасообщение. Но такие сложные перелеты сильно утомляют и забирают много времени, поэтому россиянам более удобно отдыхать на курортах стран с прямым авиасообщением.

Нет смысла озвучивать весь список открытых стран — их более 50-ти. В подробной информации о каждой будет указано, куда можно поехать с целью отдыха.

Беларусь

Надежный друг и партнер России, Республика Беларусь полностью открыта для россиян, приехать туда можно с любой целью и любым видом транспорта, в том числе самолетом. Никакие дополнительные документы, кроме внутреннего российского или заграничного паспорта, не нужны. Возможен также транзит через территорию РБ, но эта страна сама находится под санкциями, поэтому в ряд европейских государств и США оттуда вылететь невозможно.

В Беларуси работают карты МИР, можно также рассчитаться и обменять рубли.

Армения

Армения также является дружественной страной, для граждан РФ действует безвизовый режим, поэтому туда можно съездить как по общегражданскому, так и по заграничному паспорту. Для поездки транзитом нужна виза в те страны, куда россиянин лететь дальше (если нет безвиза). Армения имеет воздушное сообщение со всеми государствами мира, но предварительно надо уточнять, не закрыта ли граница для россиян.

Азербайджан

В страну нужна виза для всех въезжающих, но ее дают при пересечении границы. Гражданам РФ заранее оформленная виза в Азербайджан не требуется. Время пребывания — 90 дней.

Добраться можно самолетом, доступно ж\д и автобусное сообщение. Азербайджан — удобный транзитный путь для перелета на курорты Юго-Восточной Азии.

Киргизия

Эта среднеазиатская страна открыта для российских туристов, виза не требуется, транзит разрешен. Авиасообщение было восстановлено летом 2022 года. Наличие загранпаспорта необязательное, если срок пребывания в стране меньше 30 суток, не требуется даже временная регистрация. Для получения права работать в Киргизии необходимо оформление рабочей визы «W1» или «W2».