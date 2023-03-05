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Страны, с которыми восстановлено авиасообщение, куда можно ехать россиянам
Какие же страны, открытые для туристов из России сегодня и на каких условиях можно полететь за рубеж — в нашем обзоре.
Какие страны открыты для россиян: актуально на 2023
Ситуация с возможностью вылететь на отдых меняется постоянно. Некоторые государства сначала закрыли авиасообщение, потом открыли, но туристов к себе не пускают. Другие настолько ужесточили процедуру получения виз, что сделали въезд на их территорию практически невозможным. Ниже мы предоставляем информацию, какие страны открыты для туристов из России состоянием на 15 февраля 2023 года, причем надо смотреть не только на статус открыто ли авиасообщение, но и на условия, которые ждут российских граждан.
В общей сложности отечественных туристов принимают более 50-ти стран, в том числе и таких привлекательных как ОАЭ, Турция, Египет, Таиланд и др.
Где сейчас россиянам можно получить Шенгенскую визу
Наиболее сложная ситуация со странами Евросоюза. Въезд туда без наличия визы невозможен, но большинство государств официально отказываются их выдавать россиянам, исключая некоторые случаи (смерть родственника, лечение, другие гуманитарные причины, а также, кто имеет вид на жительство, осуществляет транспортные перевозки, выполняет дипломатическую миссию и т.п.).
Полностью сейчас приостановили выдачу Шенгенских виз только 9 стран Европейского союза:
- Словакия;
- Чехия;
- Польша;
- Дания;
- Бельгия;
- Румыния;
- Нидерланды;
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Финляндия.
Словения полностью не приостановила выдачу Шенгена, но получить визу для туризма почти нереально, только по гуманитарным показателям. Норвегия также закрыла все визовые центры и прекратила прием заявок, хотя официального запрета нет.
Каждая из вышеперечисленных стран имеет свой список исключений, только страны Балтии и Польша полностью закрыли свои границы, пропуская только россиян, имеющих гражданство ЕС.
Остальные 18 стран отменили упрощенный визовый режим, срок рассмотрения заявок длится до 45 дней, а стоимость визы увеличена в два с половиной раза — с €35 до €80. Кроме того, граждан РФ, желающих отдохнуть в Европе, перевели в категорию низкого приоритета и часто требуют предоставлять целый ряд дополнительных документов.
Во всех других европейских странах для россиян работает такое правило: для подачи документов необходимо иметь действительный авиабилет любого мирового перевозчика, кроме тех, что зарегистрированы в России или Словении.
Остальные страны Европы выдачу въездных виз не закрыли, но есть много оговорок. Например, Германия требует наличие европейской медицинской страховки, выписку из банка, который не под санкциями Евросоюза, а также документы об оплате проживания (просто бронь не подходит).
Страны, с которыми восстановлено авиасообщение, куда можно ехать россиянам
С февраля-марта 2022 года большинство европейских стран (кроме Сербии) закрыли небо для российских самолетов, также не пускают в США, Мексику и Доминикану.
Это не означает, что попасть на территорию этих государств совсем невозможно. При наличии визы можно организовать полет с пересадкой через третьи страны, которые не закрывали небо или восстановили авиасообщение. Но такие сложные перелеты сильно утомляют и забирают много времени, поэтому россиянам более удобно отдыхать на курортах стран с прямым авиасообщением.
Нет смысла озвучивать весь список открытых стран — их более 50-ти. В подробной информации о каждой будет указано, куда можно поехать с целью отдыха.
Беларусь
Надежный друг и партнер России, Республика Беларусь полностью открыта для россиян, приехать туда можно с любой целью и любым видом транспорта, в том числе самолетом. Никакие дополнительные документы, кроме внутреннего российского или заграничного паспорта, не нужны. Возможен также транзит через территорию РБ, но эта страна сама находится под санкциями, поэтому в ряд европейских государств и США оттуда вылететь невозможно.
В Беларуси работают карты МИР, можно также рассчитаться и обменять рубли.
Армения
Армения также является дружественной страной, для граждан РФ действует безвизовый режим, поэтому туда можно съездить как по общегражданскому, так и по заграничному паспорту. Для поездки транзитом нужна виза в те страны, куда россиянин лететь дальше (если нет безвиза). Армения имеет воздушное сообщение со всеми государствами мира, но предварительно надо уточнять, не закрыта ли граница для россиян.
Азербайджан
В страну нужна виза для всех въезжающих, но ее дают при пересечении границы. Гражданам РФ заранее оформленная виза в Азербайджан не требуется. Время пребывания — 90 дней.
Добраться можно самолетом, доступно ж\д и автобусное сообщение. Азербайджан — удобный транзитный путь для перелета на курорты Юго-Восточной Азии.
Киргизия
Эта среднеазиатская страна открыта для российских туристов, виза не требуется, транзит разрешен. Авиасообщение было восстановлено летом 2022 года. Наличие загранпаспорта необязательное, если срок пребывания в стране меньше 30 суток, не требуется даже временная регистрация. Для получения права работать в Киргизии необходимо оформление рабочей визы «W1» или «W2».
Казахстан
Астана лояльна к российским гражданам — виза не нужна, если время пребывания не превышает 90 дней. Разрешен транзит Казахстаном, но в течение 3 суток надо покинуть территорию Казахстана (выходить за пределы транзитной зоны запрещено). Все коронавирусные ограничения отменены.
Молдавия
Для россиян Молдова открыта, в том числе и с туристическими целями. Транзит открытый без дополнительных документов на период 24 часа. Воздушное пространство частично закрыто (над Приднестровьем). Прямое авиасообщение с Россией остановлено. Можно въехать на территорию страны поездом или автобусом, а далее самолетом через Румынию.
Узбекистан
Узбекские власти после снятия ковидных ограничений открыли свои границы для международного туризма, в том числе и для российских граждан. Закрыта только граница с Афганистаном. Условия такие:
- безвизовый режим;
- обязательная регистрация приезжих в течение 15 суток после прибытия (прямо в отелях — владельцы имеют лицензии);
- есть прямое авиа и ж\д сообщение;
- разрешено передвижение на собственном автотранспорте при наличии прав международного образца и всех страховок;
- действительный загранпаспорт;
- транзит разрешен при наличии визы или необходимых документов от конечной страны путешествия, покидать зону запрещено;
- все коронавирусные ограничения сняты.
Австрия
Несмотря на участие в европейских санкциях, границы Австрии для российских туристов открыты, транзит тоже разрешен без дополнительных условий. Все рейсы из России закрыты, небо для отечественных самолетов тоже. Есть такие условия:
- необходимо наличие Шенгенской визы, выданной в Австрии или любым другим членом соглашения;
- обязательна медстраховка со стандартным покрытием 30 тысяч евро;
- отменено правило 3G при въезде.
Албания
Эта балканская страна осталась одной открытых для россиян, добраться туда можно, пересекая границу соседних стран ж\д или автомобильным путем, а далее — перелетом в столицу Тирану. Прямое авиасообщение с Россией приостановлено.
И хотя Албания пока числится только кандидатом на членство в ЕС, для поездки нужна или Шенгенская виза, или национальная албанская (без права въезда в другие страны Евросоюза). Все ковидные ограничения с сентября 2022 года отменены.
Аргентина
Хотя прямого авиасообщения между Аргентиной и РФ нет с февраля прошлого года, эта южноамериканская страна остается открытой для российских туристов, которые могут туда добраться через третьи страны.
Если срок пребывания в Аргентине меньше 90 суток, то виза для россиян не нужна. Транзит разрешен без дополнительных документов, но без права выхода из транзитной зоны. Что обязательно:
- загранпаспорт со сроком действия не меньше полугода от даты въезда;
- так называемая ковидная медицинская страховка, которая покрывает стоимость лечения коронавируса в стране.
Бельгия
Эта страна как член Евросоюза с февраля 2022г закрыла свое небо для российской авиации, но граждане РФ посещать страну могут в туристических, гуманитарных и трудовых целях. Добраться можно ж\д путями, автобусными и автомобильными маршрутами, самолетом только через третьи государства.
Для въезда необходимы такие документы:
- долговременную визу (краткосрочные не выдают) от Бельгии или другого члена ЕС;
- действующий загранпаспорт со сроком не менее 3-х месяцев;
- коронавирусные ограничения полностью отменены.
Багамские острова
Эта островная страна не закрывала свои границы для россиян, но прямого авиасообщения нет — только с пересадками (так было и раньше). Самые короткие и удачные по времени и цене варианты:
- через Лондон;
- летим в США, а оттуда на самолетах местных авиалиний до Нассау.
Условия такие: нужен только биометрический загранпаспорт с электронным носителем информации. Виза на срок пребывания до 90 суток не нужна, сертификат и тест на коронавирус отменены.
Бахрейн
Это ближневосточное государство для отдыха ничем не хуже, чем модный Дубаи, но намного дешевле. Есть прямое авиасообщение из Москвы и Санкт-Петербурга.
Для россиян в 2023 году действует упрощенный визовый режим — кратковременную туристическую визу можно получить сразу же по прибытию в Манаму. Ее стоимость 15 долларов США. На более длительный срок надо взять консульскую визу в консульстве Бахрейна в Москве. Для поездки нужен только загранпаспорт со сроком действия не меньше 3-х месяцев по окончанию поездки.
Болгария
Болгария весьма дружественно относится к российским туристам, но под давлением Евросоюза вынуждено закрыла воздушное пространство для наших самолетов, поэтому прямого воздушного сообщения нет, можно добраться с пересадками или просто на автобусе туроператора.
Для поездки понадобится:
- виза (оформляют и кратковременные), бесплатно для детей 12 лет, есть ряд ограничений;
- ковидные ограничения сняты;
- загранпаспорт должен иметь срок действия больше на 3 месяца после окончания даты поездки.
Венгрия
Интересная для туристов Венгрия одна из европейских стран, которые остались открыты для россиян, хотя небо для самолетов РФ закрыто, добираться можно только с пересадками. Через Венгрию можно также передвигаться транзитом в другие страны Еврозоны, но с условиями — не покидать транзитную зону и иметь документальное подтверждение о выезде из страны в течение 24 часов.
Для въезда с туристическими целями нужны:
- шенгенская или национальная виза;
- действющий заграничный паспорт.
Вьетнам
На сегодняшний день небольшая азиатская входит в топовую десятку, куда можно полететь на отдых за границу. Есть прямое авиасообщение из таких городов:
- Москва;
- Иркутск;
- Владивосток;
- Новосибирск.
Условия такие:
- Безвизовый въезд — 15 дней, на курорт Фукуок — 30 дней. Электронную визу можно оформить онлайн на 30 дней. Стоимость 25$, оплата только валютой с карты любого иностранного банка.
- Действующий загранпаспорт.
- Коронавирусные ограничения отменены.
Великобритания
Последнее время Британское королевство довольно враждебно относится к россиянам, тем не менее, граница для них открыта, можно приезжать на отдых, и даже на работу при наличии рабочей визы. Разрешен авиа- и судоходный транзит при наличии билетов.
Необходимые документы:
- национальная виза, получить ее можно в консульствах и визовых центрах в РФ, которые осенью возобновили работу;
- паспорт со сроком действиями не менее 6-ти месяцев;
- стандартная международная медицинская страховка.
Covid-пропуска на въезд отменены.
Венесуэла
Страна принимает туристов практически со всего мира. Россиянам виза не нужна, если срок пребывания не превысит 90 суток. Так как прямое авиасообщение Москва-Каракас приостановлено, добираться можно только через третьи страны. Понадобится загранпаспорт, действительный не менее полугода.
На начало 2023 года ковидные мероприятия хотя и ослаблены, но остаются актуальными. Нужно:
- Въезжающим от 1 года нужно иметь действительный сертификат о вакцинации (какая вакцина — не имеет значения), если его нет, для въезда нужно сделать ПЦР-тест не раньше 72 часов до пересечения границы. Важное требование: справка про тестрование должна быть оформлена на английском языке и заверена синей печатью сертифицированной лаборатории. Аналогичные требования и для лиц, проезжающих транзитом.
- Зарегистрированные авиабилеты туда и обратно или транзитный.
- Международный медицинский полис, страховка которого покрывает курс лечения от коронавируса.
- Электронный или бумажный ваучер с подтверждением места размещения.
Германия
Несмотря на активное участие Германии в санкциях и закрытое для российских самолетов небо, границы эта страна не закрывала, транзит тоже.
Для поездки нужны:
- Шенгенская виза (возобновлена работы визовых центров);
- загранпаспорт со сроком действия минимум 6 месяцв от даты завершения поездки;
- стандартная медицинская страховка с покрытием 30 тысяч евро.
Ковидные ограничения сняты, но для посещения медицинских учреждений понадобится результат ПЦР-теста, выполненного не позже 72 часов.
Греция
Страна открыта для россиян, в том числе и для транзита. Но есть условия — если транзит будет выполнен в срок 24 часа, транзитная виза не нужна, пассажир не имеет права покидать транзитную зону. Если время дольше, то нужна и виза, и тест ПЦР.
Для посещения Греции нужны:
- шенгенская виза (выдают в визовых центрах);
- действующий загранпаспорт (не менее 6-ти месяцев);
- медицинская страховка со стандартным покрытием.
Дания
Государство открыто для туристов, транзит разрешен без дополнительных документов.
Для посещения нужна шенгенская виза. Визовые центры в России закрыты, но можно воспользоваться визами, выданными другими европейскими странами.
Самолеты из РФ в Данию не пускают, въехать можно при наличии заграничного паспорта (срок действия не менее 3-х месяцев) и стандартной медицинской страховки. Все covid-ограничения сняты.
Джибути
Поездка в Джибути на отдых открыта для граждан РФ. Транзитом также можно воспользоваться, но надо иметь отрицательный ПЦР- тест и не покидать транзитную зону.
Нужна национальная виза (выдают в Москве) или можно оформить электронную Е-визу.
Понадобятся также загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев, отрицательный тест на коронавирус не старше 3-х дней. Медицинская страховка не обязательная, но рекомендована, так как медуслуги в стране очень дорогие.
Доминиканская республика
Доминикана — одно из излюбленных мест для отдыха, она открыта для российских туристов, транзит также не ограничен. Виза в страну не нужна, по прибытию оформляется туристическая карточка (tarjeta del turista) сроком на 30 дней. Кроме загранпаспорта могут потребовать страховку, покрывающую стоимость лечения коронавируса и декларацию о состоянии здоровья. Выборочно при пересечении границы требуют пройти экспресс-тест.
Надо иметь в виду, что МИД РФ в Доминикане не представлен, ближайшее посольство находится в Венесуэле.
Египет
По популярности у туристов Египет возглавляет открытые страны для России, в том числе и для транзита. Если есть намерение покинуть транзитную зону, необходимо оформлять визу.
Из России в страну есть прямые перелеты на такие курорты: Хургада, Шарм-эль-Шейх и в Каир. Так как билеты раскупаются быстро, следует позаботиться о них заранее, или же обратить внимание на чартерные рейсы, стоимость которых даже дешевле.
С 2023 года Египет возобновил выдачу электронных виз для туристов через онлайн-портал:
- однократная стоит 25$;
- многократная 60$;
- российским туристам можно оформить визу по прибытию — 25$, оплата только наличными, карты не принимают.
Электронную визу надо распечатать дома и предъявить ее пограничникам. В аэропорту также надо оплатить визовый сбор, исключая туристов, которые едут в провинцию Южный Синай — им ставят так называемый «синайский штапм», с которым можно отдыхать в Шарм-эль-Шейхе, Нувейбе, Дахабе, Табе, а также посетить монастырь святой Екатерины.
Желательно иметь наличные деньги, так как карты в Египте проблематичные.
Есть прямое авиасообщение Египет Мальдивы, которым часто пользуются россияне.
Индия
Эта страна не закрывала границы для российских путешественников, прямые перелеты также разрешены — в Дели и на остров Гоа. Для посещения Индии нужно оформить визу, центры есть в таких городах:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Владивосток
С 2023 года опять можно сделать электронную визу.
Для туриста обязателен загранпаспорт, который будет действителен еще полгода после окончания поездки.
Иран
Из-за напряжения в стране, Иран не пользуется большой популярностью у россиян. Хотя есть прямое авиасообщение с Тегераном, для туристических групп не нужна виза, при индивидуальной поездке ее оформляют в посольстве.
Для поездки понадобится целый список документов:
- действующий загранпаспорт (не менее 6-ти месяцев), обязательно наличии двух пустых страниц;
- прибывающие в страну туристы старше 12 лет должны иметь или сертификат о вакцинации на английском языке, или ПЦР-тест, кроме того, при паспортном контроле могут заставить пройти медосмотр и сделать дополнительный тест;
- в самолете всех пассажиров просят заполнять анкету Self-Declaration Form;
- при отсутствии медстраховки любые медуслуги оплачивает сам гражданин.
Иордания
С окончанием ковидных ограничений Иордания полностью открыта для туристов. Транзит разрешен только в случае, если время пересадки не превышает 10 часов. Прямого авиасообщения нет. Нужны такие документы:
- загранпаспорт не менее 6 месяцев действия;
- подтверждение проживания в отеле, или от принимающей стороны;
- обратный билет
- коронавирусная страховка;
- форма, заполненная на сайте государственной регистрации туристов.
Испания
Эта страна не разрешает полеты российских самолетов, но граница для туристов открыта, возможен транзит. Кроме загранпаспорта со сроком действия не менее 3-х месяцев, нужна шенгенская виза, выданная в любой стране ЕС, а также, стандартная медстраховка.
Ирландия
Граница для граждан РФ открыта, но прямого авиасообщения нет. Можно прибыть с пересадкой, страна допускает транзит без права покидать зону.
Туристам надо оформлять национальную визу — краткосрочная тип С или долгосрочная тип D. Визовые центры есть в таких городах:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Казань
- Екатеринбург;
- Краснодар
- Новосибирск;
- Нижний Новгород;
- Ростов-на-Дону;
- Омск;
- Саратов;
- Самара.
Туристу нужен загранпаспорт со сроком действия подгода и больше. Медстраховка необязательна, но рекомендована.
Исландия
На сегодня прямого авиасообщения с Исландией нет, но границы для туристов открыты. Оптимальный путь — через Париж или Хельсинки. Возможно также попасть на остров на пароме. Нужны такие документа:
- загранпаспорт (3 месяца действия минимум);
- шенгенская виза от любой страны ЕС;
- медстраховка с покрытием 30 тысяч евро.
Ковидные ограничения сняты.
Ирак
Эта ближневосточная страна открыта для туризма, но ездят туда мало. Прямых перелетов нет, нужен загранпаспорт и иракская виза. Страховка и сертификаты не требуются.
Италия
Самолеты из России не летают, но можно добраться по ж\д и автомобильным транспортом. Через страну разрешен транзит. Необходимые документы:
- загранпаспорт — минимум 3 месяца после окончания поездки;
- медстраховка на 30 тыс. евро;
- шенгенская визы — визовые центры уже работают.
Зеленый пропуск в Италию отменен, но в медучреждения пускают только в масках.
Катар
Страна активно развивает туристическую отрасль, есть прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Доху. Россиянам виза не нужна, если турист не задержится больше чем 90 дней.
Обязательные документы:
- загранпаспорт;
- медстраховка — стандартная на $50 тысяч или премиум на $150 тысяч..
Ограничений по ковиду нет.
Кения
Чтобы попасть на африканское сафари, придется лететь с пересадками. Можно оформить бумажную или электронную визу, которую надо распечатать. Кроме загранпаспорта со сроком действия не меньше полугода, нужен также распечатанный бланк с сайта Госуслуг Кении, Сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Также турист должен подтвердить наличие у него средств, достаточных для проживания в указанный период.
Куба
Туристы из РФ могут посещать Кубу без виз, но не дольше 3-х месяцев. Есть прямые авиарейсы в Гавану. Разрешен транзит без дополнительных условий сроком на 72 часа.
Документа:
- загранпаспорт со сроком действия 1 месяц после даты окончания поездки;
- форма, заполненная на госсайте за двое суток до вылета;
- сертификат и ПЦР не нужно, но в аэропорту могут потребовать сделать тест.
Ливан
Открыт для туристов со всего мира. Прямого авиасообщения с РФ нет. Необходимы такие документы:
- Ливанская виза. Если время пребывания будет меньше 30 дней, то получить ее можно прямо в аэропорту Бейрута (бесплатно) или на сухопутных и морских КПП.
- Загранпаспорт со сроком действия не меньше 3-х месяцев и при условии, что в нем не израильских печатей.
- Туристический ваучер или бронь в отеле.
Ковидных ограничений нет.
Люксембург
Эта маленькая страна для туризма открыта, транзит разрешен. Прямого авиасообщения с Россией нет. Для поездки нужны:
- шенгенская виза, выданная в любой стране Европы;
- загранпаспорт, действительный 3 месяца минимум;
- стандартная страховка с покрытием 30 тыс. евро.
Коронавирусные ограничения сняты только частично, в некоторых места обязательна нужна маска. Но сертификат о вакцинации и справка о выздоровлении не нужны.
Маврикий
Отдыхать на Маврикие можно — ковидные ограничения сняты. Если проезд транзитный (на Сейшелы или Мальдивы), то покинуть остров надо в течение суток или же поселиться в конкретном отеле — Holiday Inn Airport. Прямые авиарейсы из РФ отмены.
Условия поездки:
- до 60 дней виза не нужна;
- действующий загранпаспорт;
- заранее заполненная форма All-in-One;
- в самолете пассажирам раздают иммиграционную карту.
Мальдивы
Острова открыты для туристов из всего мир, и РФ тоже (уже восстановлено прямое авиасообщение, но с пересадкой), у которых есть достаточная сумма для пребывания на курорте. Условия такие:
- загранпаспорт со сроком не менее месяца;
- виза бесплатная на 1 месяц, регистрация не нужна;
- на контроле надо показать копию ваучера с подтверждение размещения;
- обязателен обратный авиа билет;
- декларация о состоянии здоровья, заполненная не раньше 96 часов до вылета;
- медицинская страховка (предоставляет туроператор).
Мальта
Для российских туристов Мальта открыта, но напрямую прилететь нельзя, только с пересадкой. Нужны:
- краткострочная шенгенская виза;
- загранпаспорт (минимум 3 месяца);
- европейская страховка с покрытием 30 тыс. евро.
Ковидных ограничений нет.
Марокко
Эта африканская страна с радостью ждет российских туристов, принимает без визы, но самолеты туда не летают, хотя Марокко небо не закрыло. Если добираться с пересадкой, то понадобятся:
- загранпаспорт, срок действия минимум 6 месяцев;
- заполненная на сайте туроператора национальная форма.
Мексика
Локдаун полностью отменен, страна открыта, все туристические объекты работают. Можно лететь транзитом без условий и ограничений. Пассажиры, летевшие в США, теперь могут это сделать через Гавану — так дешевле. На март 2023 года условия такие:
- загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев;
- туристам вместо визы нужно электронное разрешение на въезд, срок не больше 180 дней;
- заполненная иммиграционная карта — 2 экземпляра, выдают в самолете;
- медицинская страховка и ваучер от туроператора на бронь в отеле;
- для детей нужно нотариального заверенное разрешение на испанском языке от второго родителя.
Новая Зеландия
Далекое островное государство вновь открыто для туристов, никаких сертификатов и тестов больше не нужно, экспресс-тест выборочно делают в аэропорту
Прямого сообщения с РФ пока нет, но можно добраться с пересадками через Пекин, Пхукет, Дубаи, Токио и Гонконг.
Транзит за 24 часа разрешен только через Окленд, обязателен электронный сертификат New Zealand Electronic Travel Authority.
Визу можно получить в визовых центрах в РФ, которые уже работают. Загранпаспорт не менее 3-х месяцев с даты окончания визита.
Нидерланды
Голландия открыта для туристов, в том числе и из РФ, разрешен транзит. Небо для российской авиации закрыто, долететь можно с пересадкой или по ж/д. Что необходимо:
- шенгенская виза от любой европейской страны, Нидерланды очень ограничили выдачу для россиян, в том числе и через VFS Global;
- загранпаспорт, который будет действительным не менее 3 месяцев с даты возвращения из поездки;
- стандартная медстраховка с покрытием 30 тыс. евро.
Норвегия
С открытием границ после отмены ковидных ограничений, Норвегия разрешила посещение страны с туристическими целями и по транзиту без дополнительных документов. Сертификат вакцинации и ПЦР-тест больше не требуют.
Нужна гостевая шенгенская виза (до 90 суток), можно оформить в визовых центрах в таких городах:
- Москва;
- СПб;
- Мурманск;
- Казань;
- Краснодар;
- Новосибирск;
- Екатеринбург;
- Архангельск.
Условия:
- прямого авиасообщения с Россией нет, можно добраться с пересадкой или морским транспортом;
- загранпаспорт должен быть действительным не менее 3-х месяцев после завершения поездки;
- стандартная европейская медстраховка.
ОАЭ
Арабские Эмираты — одна из немногих стран, куда можно поехать отдыхать прямыми рейсами из России, причем нашим гражданам даже виза не нужна, если период присутствия не продлится более 90 дней. Для транзита в течение 24 часов также.
Что нужно:
- Загранпаспорт, действительный не меньше полугода. В аэропорту Дубаи в нем поставят штамп на разрешение на въезд в ОАЭ.
- Медстраховка обязательна, лучше брать в турбюро (дешевле обойдется).
- Сертификаты и тесты не нужны, но в медучреждениях маски обязательна.
Перу
В страну инков туристам дорога открыта, но из России самолетам небо недоступно, лететь можно только с пересадками.
- Виза на срок меньше 90 суток не нужна.
- Загранпаспорт, действительный не меньше 6 месяцев.
Оман
С осени 2022 эта арабская страна открыла все границы для туристов и транзитного перемещения, но небо для российских авиасуден закрыто. Попасть в Оман можно с пересадкой через такие доступные страны:
- Турция, Стамбул;
- ОАЭ, Абу-Даби;
- Доха, Катар.
Виза не нужна, если период пребывания не превысит 14 дней, в противном случае оформляется электронная виза. Для поездки нужен только загранпаспорт, действительный не меньше 6 месяцев.
Португалия
Государство полностью открыто для посещений с различными целями, а также для транзита. Как и во всех странах ЕС, небо над Португалией закрыто для российской авиации, лететь можно только с пересадкой. Нужны такие документы:
- краткосрочная шенгенская виза — для подачи документов надо получить письменное подтверждение от Консульского отдела Посольства Португалии, запрос только в электронном виде с указанием цели поездки;
- загранпаспорт со сроком действия минимум 3 месяца;
- медстраховка на 30 тысяч евро.
Кипр
Как член Евросоюза, Кипр закрыт для полетов российской авиации, но туристов пускает с удовольствием.
Нужны такие документы:
- национальная или любая шенгенская виза, про-визы пока недоступны;
- загранпаспорт со сроком действия минимум 3 месяцев с даты выезда из страны.
Саудовская Аравия
Для туристов страна открыта с осени 2022 года, но прямого авиасообщения из РФ нет — проще всего добраться через Турцию, ОАЭ и Катар. Транзит доступен только из некоторых стран (надо уточнять у авиаперевозчика) без особых условий. Необходимые документы:
- туристическая электронная виза, или можно получить у ряда саудовских перевозчиков (Saudi, Flynas, Flyadeal) при наличии шенгена, а также виз США и Великобритании;
- загранпаспорт с периодом действия минимум 3 месяцев с даты выезда из страны;
- медстраховка, покрывающая стоимость лечения коронавируса.
При посещении мечетей и медучреждений требуется маска.
Северная Македония
- Страна для туристов открыта.
- Транзит не более 5-ти часов.
- Небо закрыто, оптимальный перелет через Стамбул или Белград.
- Виза до 90 дней бесплатная.
- Действительный загранпаспорт (не менее 3 месяца).
Сейшельские острова
Этот райский уголок опять открыт для россиян, у которых есть средства на элитный отдых. Это одно из немногих мест, куда можно прилететь напрямую регулярными рейсами из Москвы в Маэ. Условия:
- на срок до 30 суток россиянам виза не нужна;
- действующий заграничный паспорт;
- медстраховка, покрывающая лечение Ковид-19;
- оплаченное разрешение на въезд — онлайн или в аэропорту.
Cербия
После снятия ковидных ограничений Сербия открылась для туристов на таких условиях:
- для россиян виза не нужна, если срок отдыха не превышает 30 суток;
- транзит до 12 часов без дополнительных документов;
- в течение суток необходима регистрация в отеле или полиции по месту пребывания;
- действующий загранпаспорт.
Есть прямое авиасообщение в Белград из Москвы, СПб, Казани и Сочи.
Сингапур
С 2023 года страна открыла границы для туристов, в том числе и из России, хотя ковидные ограничения сняты только частично из-за близости с Китаем.
Допустим и транзит на таких условиях:
- если пассажир не будет выходит из транзитной зоны (уточнять у авиаперевозчика), то ему не нужны ни виза, ни ПЦР-тест;
- для граждан РФ транзит меньше 96 часов обходится в безвизовом режиме (VFTF), с возможностью даже выйти в город (при себе иметь копии электронных авиабилетов в другую страну, плюс сертификат о вакцинации (вакцина только одобренная ВОЗ) или отрицательный тест (48 часов) и медстраховка.
На данный момент прямого авивасообщения нет, лететь надо через Китай, Турцию, ОАЭ или балканские страны. Необходимые документы:
- виза;
- загранпаспорт от 6-ти месяцев действия;
- декларация;
- медстраховка, покрывающая лечение Ковид-19.
Словакия
Хотя небо над Словакией для самолетов из РФ закрыто, российских туристов она принимает. Добраться можно через третьи страны. Нужна шенгенская виза от любой страны ЕС, загранпаспорт (3 месяца) и европейская медстраховка на 30 тысяч евро. Транзит разрешен не дольше 8 часов без права выхода из транзитной зоны.
Словения
Страна принимает туристов из РФ с начала 2023 года, условия стандартные для стран ЕС:
- шенгенская виза (от любого члена Евросоюза);
- действующий загранпаспорт, действительный в течение полугода;
- медстраховка с покрытием в 30 тыс. евро;
- транзит до 12 часов, выходить из транзитной зоны нельзя.
Сирия
Эта ближневосточная страна сейчас находится в состоянии военного конфликта и едут туда только очень отчаянные туристы. Но власти стараются максимально обезопасить курортные регионы. Для российской авиации есть прямое сообщение с аэропортами Дамаска, Алеппо и Эль-Камышлы.
Условия такие:
- нужна национальная виза на 15 дней, можно получить в аэропорту;
- ПРЦ-тест могут заставить пройти взрослых в аэропорту;
- нужна заполненная Passenger Locator Form (PLF);
- медстраховка необязательна, но желательна.
США
Въезд россиян разрешен при наличии Сертификата вакцинации (не Спутником 5). Транзит только без выхода из транзитной зоны. Прямого авиасообщение из РФ в США нет, только с пересадками. Документы:
- виза (туристические не выдают), только иммиграционные;
- загранпаспорт со сроком действия минимум 3 месяца;
- сертификат о вакцинации для людей старше 18 лет, детям нужно иметь ПЦР-текст за сутки до поездки.
Таиланд
После снятия всех коронавирусных ограничений королевство вновь открыто для туристов. Из РФ есть прямые авиарейсы. Транзит разрешен не дольше 12 часов без условий. Что нужно:
- до 31 марта 2023 года российским туристам доступен безвизовый режим на 45 суток;
- загранпаспорт не менее 6 месяцев действия;
- желательно иметь обратные билеты;
- медстраховка необязательна, но туроператоры без нее не оформляют тур.
Танзания
Эта африканская страна открыта для туристов, но ковидные ограничения действуют:
- ношение масок обязательно;
- каждый приезжий должен иметь сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов;
- пассажиры транзитники сдают на месте экспресс-тест ($25).
Россиянам нужно оформить визу через госпортал ОРТ или при въезде, иметь действующий загранпаспорт не менее 6 месяцев и заполненную за 24 часа онлайн-форму. Добраться можно только через третьи страны.
Тунис
На отдых россияне могут приезжать без виз сроком на 90 дней, транзит тоже разрешен. Полеты лишь с пересадкой (туда ОАЭ-Тунис, обратно Тунис Турция или Египет). Ковидные запреты сняты, нужен только действующий загранпаспорт.
Турция
Эта страна всегда рада российским туристам, есть прямое авиасообщение из многих городов России. Транзит также разрешен без дополнительных документов, кроме наличия авиабилета в третью страну. Условия поездки:
- безвизовый режим на 60 дней;
- загранпаспорт минимум на 120 дней;
- могут сделать ПЦР-тест в аэропорту.
Финляндия
Эта страна сейчас принимает мало туристов, а из России въезд и транзит закрыт. Можно въехать только по гуманитарным целям, нужна шенгенская виза, загранпаспорт и медстраховка.
Хорватия
Страна сняла все ковидные запреты, российских туристов принимает на таких условиях:
- только национальная визы или мультишенген (мультивизы Болгарии, Румынии и Кипра пока не принимают);
- загранпаспорт, действительный не менее полугода.
Прямых рейсов нет. Только с пересадкой или автобусами.
Швеция
Страна открыта для российских туристов. Прямых рейсов нет, только с пересадкой. Нужны:
- шенгенская виза;
- загранпаспорт со сроком действия минимум 6 месяцев;
- медстраховка с покрытием 30 тысяч евро.
Чехия
Как страна-член ЕС, Чехия закрыла свое небо для российской авиации, но туристам въезд разрешен — добираться можно с пересадками. Для поездки необходимы:
- шенгенская виза;
- загранпаспорт со сроком действия минимум 6 месяцев;
- медстраховка с покрытием 30 тысяч евро.
Швейцария
С туристическими целями въехать в Швейцарию можно, а транзитом только на 24 часа. Небо для российских самолетов закрыто, попасть можно с пересадкой. Для поездки нужен стандартный набор документов:
- загранпаспорт со сроком действия минимум 3 месяца;
- шенгенская виза;
- медстраховка минимум на 3- тысяч евро и со сроком на 14 дней дольше даты отъезда.
Шри Ланка
Шри Ланка, Эфиопия и ЮАР первыми открылись для россиян после пандемии. С этой азиатской страной у России есть прямое авиасообщение, поэтому можно смело лететь на отдых при таких условиях:
- загранпаспорт — полгода действия;
- виза — можно оформить онлайн;
- нужно показать обратный билет или в третью страну для транзита за 12 часов.
Эфиопия
Эфиопия одной из первых открыла границы для туристов из России после окончания пандемии. Разрешен и транзит, но не дольше 72 часов. Что нужно:
- виза — оформляется онлайн или в аэропорту по прибытию;
- действительный не менее 6 месяцев загранпаспорт.
ЮАР
Южно-Африканская республика открыла для туристов все границы, но прямого авиасообщения нет. Оптимальные пути с пересадкой через Париж, Стамбул и Дубаи. Транзит — не более 72 часов, нужен ПЦР-тест.
Документы:
- загранпаспорт с двумя чистыми страницами, срок действия не меньше 30 дней после отбытия из ЮАР;
- заполненная онлайн форма о состоянии здоровья;
- медстраховка необязательна, но желательна, медуслуги очень дорогие.
Япония
Коронавирусные ограничения на въезд для туристов сняты. Прямых рейсов нет, но с пересадкой можно добраться быстро. Для россиян нужны:
- национальная виза;
- действующий загранпаспорт (минимум 3 месяца с дня отъезда);
- транзит — выезд в ту же календарную дату;
- медполис, покрывающий лечение коронавируса
- отрицательный ПЦР-тест, результат надо внести в приложение MySos, или сертификат о трехкратной вакцинации (российские вакцины не признаются).
Южная Корея
- Эта страна принимает туристов из России, но прямых перелетов нет.
- Транзит разрешен сроком не больше 24 часов, без права выхода из зоны.
- На период пребывания до 60 суток россиянам виза не нужна, достаточно оформить электронное разрешение на въезд.
- Список документов: загранпаспорт, анкета-разрешение на въезд (не позже 72 часов), регистрация на сайте с присвоением Q-кода.
- Рекомендовано иметь медстраховку.
Какие страны открыли границы для России
Ряд дружественных государств сразу после окончания пандемии открыли свои границы для российских граждан, прибывающих в любых целях, в том числе и для туризма.
Абхазия
- Граница открыта для российских граждан, пересекать можно на любом транспорте и пешком.
- Виза не нужна, паспорт может быть внутренний или заграничный.
- Время пребывания неограничено, регистрация не нужна.
Босния и Герцеговина
После отмены карантинных мер БиГ открыта для российских туристов, транзит разрешен, сертификаты и тесты не нужны. Прямого авиасообщения нет.
Если срок пребывания меньше 30 дней, виза не нужна. Загранпаспорт должен быть действительным не меньше 90 дней с даты завершения поездки.
Бразилия
Границы открыты для россиян, но добраться можно только с пересадками. Для транзита надо предъявить билет в третью страну. Для посещения нужны:
- загранпаспорт не менее 6 месяцев с дня окончания поездки;
- безвизовый режим действует 90 дней;
- обязателен сертификат о прививке ВОЗ-вакцинами или суточный отрицательный ПЦР-тест.
Колумбия
Страна полностью открыта для туристов, безвизовый режим для россиян длится 90 дней, транзит открыт без ограничений. Добраться можно только с пересадкой. Документы:
- заграничный паспорт (минимум 3 месяца);
- заполненная и распечатанная онлайн форма (за 24 часа до въезда);
- обязателен сертификат о прививке любыми вакцинами или 3-суточный отрицательный ПЦР-тест.
Грузия
Страна принимает россиян без ограничений. Пересечь границу можно автотранспортом, пешком или авиавперелетом с пересадкой — быстрее всего через Армению, дольше через Беларусь и Турцию. Условия:
- безвизовый режим на 1 год, автомобиль пускают на 90 суток;
- действующий загранпаспорт на весь период пребывания + 3 месяца;
- ковидные ограничения отменены.
Коста-Рика
Туристов из РФ страна принимает без ограничений, разрешен транзит за 24 часа. Добраться можно только с пересадками.
Для россиян безвизовый режим 90 дней, кто хочет работать, нужно оформить рабочую визу. Для посещения нужен только действующий загранпаспорт (+ 6 месяцев с дня выезда).
Никарагуа
Для российских туристов въезд открыт, прямых авиарейсов нет, только транзитом через США, Канаду, Мексику или Панаму. Условия:
- действующий загранпаспорт;
- на 90 дней виза не нужна, иммиграционную карту оформляют в аэропорту;
- медстраховка очень рекомендована.
Черногория
Туристы из России могут посещать страну любым транспортом, но авиасообщения прямого нет. Для транзита обязательна виза Airport transit (A) без права выхода из зоны.
- Безвизовый режим — 30 суток, но обязательная регистрация по месту проживания (24 часа или штраф и выдворение);
- Действительный загранпаспорт.
- Медстраховка желательна, ковид-документы не требуются.
Эстония
Эта страна полностью 19 сентября 2022 года закрыла въезд для граждан РФ с любыми шенгенскими визами через совместную границу, всеми видами транспорта. Но на ее территорию есть возможность попасть через другие страны ЕС. Условия стандартные:
- загранпаспорт;
- шенген;
- медстраховка на 30 тыс. евро.
Советы путешественникам в условиях пандемии
Так как в 2023 году большинство стран сняли все ковидные ограничения, то такие советы уже неактуальны. Только некоторые государства требуют у туристов сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест. Для некоторых въезжающих при подозрении на болезнь могут потребовать сделать экспресс-тест, он платный и надо иметь $25 наличными.
Если в стране есть условие посещения учреждений или туристических объектов в масках, нарушать не стоит — штрафы очень большие.
Часто задаваемые вопросы по теме
Россиян, желающих отдохнуть за рубежом, в теперешних реалиях чаще всего интересуют вопросы, как добраться в избранную страну, где можно обменять рубли и принимают карту Мир.
Какие авиакомпании летают из России за границу
Список по странам, с которыми у РФ есть прямое авиасообщение:
- Турция: Аэрофлот, Азимут, Ираэро, Россия, AZUR Air, Red Wings, Pegasus Airlines и Turkish Airlines.
- ОАЭ: Азимут, Аэрофлот Emirates Airlines, FlyDubai, Etihad Airways, Air Arabia.
- Сербия: Air Serbia.
- Катар: Qatar Airways.
- Египет: Аэрофлот, Азимут, Россия, Red Wings, EgyptAir, Azur Air, Nordwind Airlines.
- Индия: Аэрофлот, Turkish Airlines, Emirates, Эйр Астана (Air Astana), Qatar Airways, Etihad Airways, Air India, Flydubai.
- Таиланд: Аэрофлот, S7 Airlines, Turkish Airlines, Уральские авиалинии, Emirates, Эйр Астана (Air Astana), China Southern Airlines, Qatar Airways.
- Армения: Аэрофлот, Азимут, Ираэро, Россия, Red Wings, Utair, Armenia, Flyone Armenia и Fly Arna.
- Беларусь: Азимут, Аэрофлот, Белавиа.
- Азербайджан: Азимут, Аэрофлот, Utair, AZAL, Buta Airways, Ираэро.
- Казахстан: Азимут, Аэрофлот, Россия, Red Wings, Nordwind Airlines, Qazaq, SCAT Казахстан.
- Киргизия: Азимут, Аэрофлот, «Уральские авиалинии, Nordwind Airlines, S7.
- Узбекистан: Аэрофлот, Ираэро, Россия, Red Wings, Utair, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways.
- Таджикистан: S7, Utair, Somon Air, Уральские авиалинии.
- Бахрейн: Gulf Air.
- Сейшелы: Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Egyptair.
В каких странах работает карта МИР
Картами российских банков на февраль 2023 года можно рассчитаться в 11 странах (в некоторых принимают только отдельные финансовые учреждения). К концу года планируется открыть еще около 30 направлений. Список стран:
- Армения.
- Беларусь.
- Казахстан.
- Узбекистан (можно пользоваться кобейджинговыми картами Uzcard — МИР).
- Киргизия.
- Турция (обслуживание приостановлено, можно снять наличные или провести оплату только через российские POS-терминалы, но это рисковано, так как работа их нелегальная).
- Вьетнам (сегодня карта МИР работает лишь в одном банке).
- Южная Корея (обслуживание приостановлено до конца года).
- Таджикистан.
- Абхазия.
- Южная Осетия.
Источник:
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совсем туры не продаются, болезный?
только туристы, вакцинированные сертифицированной ЕС вакциной. Им будет необходимо предъявить справку о вакцинации от COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» в Евросоюзе пока не зарегистрирована.
Или хорватию:
Кроме того, въезд в страну доступен при наличии сертификата вакцинации, в том числе препаратом «Спутник V» (через 14 дней после получения второй дозы), или справки об уже перенесённой болезни. П