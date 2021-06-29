Кто эта женщина, которая сыграла мать Егора Прокудина в "Калине красной"?

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Рукописное творение гениального Василия Шукшина "Калина красная" появилось на экранах в марте 1974 году. В прокате фильм бил все рекорды! На него было продано 62,5 миллионов билетов!
Несколько позже среди осужденных России появился песенный конкурс "Калина красная". А по маршруту "Барнаул -Бийск" (Алтайский край) был запущен пригородный поезд с тем же названием.
Несколько позже среди осужденных России появился песенный конкурс "Калина красная". А по маршруту "Барнаул -Бийск" (Алтайский край) был запущен пригородный поезд с тем же названием.
Удивительная история Ефимии Быстровой
О всех актерах из фильма мы знаем достаточно много. Но вот, женщина, которая сыграла мать Егора Прокудина. Кто она? Актриса?
Оказывается, она вовсе не играла. И никакая она не актриса. А просто женщина, которая рассказала о своей нелегкой жизни.
Изначально Василий Шукшина на эту роль утвердил советскую актрису театра и кино Веру Марецкую.
Но сняться актрисе в фильме не удалось из-за болезни. Режиссеру Шукшину пришлось быстро искать замену.
И он нашел. Нашел женщину, которая проживала там, в деревне Садовой (Вологодская область), где снимали "Калину красную".
Звали её Ефимия Быстрова. В титрах фильма указана как Офимия. О том, что она снимается в фильме, женщина даже не подозревала! Её просто попросили рассказать о своих сыновьях Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Ефимия Быстрова даже камеру не видела! Скрытая камера снимала её через окно. Оно и видно. Насколько по-настоящему все было...Как она рассказывала...с какой болью...
Записанный разговор, по требованию "Мосфильма" урезали. Так как, негоже жаловаться на маленькую пенсию и ненадлежащую работу сельсовета...
Лидия Федосеева-Шукшина только лишь задавала продуманные заранее вопросы, изредко оглядываясь по сторонам, в поисках Егора (главного героя фильма). Звук записывался синхронно.
По некоторым данным Ефимии Быстровой выплатили за эту беседу очень большие деньги по тем временам. 700 рублей! К сравнению - пенсия ее составляла 17 рублей. Кроме того, ей подарили красивое платье и золотые серьги.
Это была единственная роль в кино, зато какая!
Ефимия Быстрова прожила долгую жизнь. Её не стало в 1976 году. А родилась она в 1892!
Жители деревни Садовой в 2003 году поместили на могиле Ефимии Быстровой фотографию из фильма.
А Белозерский краеведческий музей разместил архивные фотографии Ефимии Быстровой
Оказывается, она вовсе не играла. И никакая она не актриса. А просто женщина, которая рассказала о своей нелегкой жизни.
Изначально Василий Шукшина на эту роль утвердил советскую актрису театра и кино Веру Марецкую.
Но сняться актрисе в фильме не удалось из-за болезни. Режиссеру Шукшину пришлось быстро искать замену.
И он нашел. Нашел женщину, которая проживала там, в деревне Садовой (Вологодская область), где снимали "Калину красную".
Звали её Ефимия Быстрова. В титрах фильма указана как Офимия. О том, что она снимается в фильме, женщина даже не подозревала! Её просто попросили рассказать о своих сыновьях Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Ефимия Быстрова даже камеру не видела! Скрытая камера снимала её через окно. Оно и видно. Насколько по-настоящему все было...Как она рассказывала...с какой болью...
Записанный разговор, по требованию "Мосфильма" урезали. Так как, негоже жаловаться на маленькую пенсию и ненадлежащую работу сельсовета...
Лидия Федосеева-Шукшина только лишь задавала продуманные заранее вопросы, изредко оглядываясь по сторонам, в поисках Егора (главного героя фильма). Звук записывался синхронно.
По некоторым данным Ефимии Быстровой выплатили за эту беседу очень большие деньги по тем временам. 700 рублей! К сравнению - пенсия ее составляла 17 рублей. Кроме того, ей подарили красивое платье и золотые серьги.
Это была единственная роль в кино, зато какая!
Ефимия Быстрова прожила долгую жизнь. Её не стало в 1976 году. А родилась она в 1892!
Жители деревни Садовой в 2003 году поместили на могиле Ефимии Быстровой фотографию из фильма.
А Белозерский краеведческий музей разместил архивные фотографии Ефимии Быстровой
Кстати, в основе "Калины красной" лежит непридуманная история из жизни. Двоюродная сестра великого писателя и режиссера переписывалась с осужденным, после освобождения он обещался к ней приехать. звали ее также - Люба.
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Метки: Егор Прокудин калина красная мать сыграла
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