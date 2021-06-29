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Кто эта женщина, которая сыграла мать Егора Прокудина в "Калине красной"?

Кто эта женщина, которая сыграла мать Егора Прокудина в "Калине красной"? (3 фото)

Автор:
29 июня 2021 04:14
Метки: Егор Прокудин   калина красная   мать   сыграла   
238
3
Рукописное творение гениального Василия Шукшина "Калина красная" появилось на экранах в марте 1974 году. В прокате фильм бил все рекорды! На него было продано 62,5 миллионов билетов!
Несколько позже среди осужденных России появился песенный конкурс "Калина красная". А по маршруту "Барнаул -Бийск" (Алтайский край) был запущен пригородный поезд с тем же названием.

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Метки: Егор Прокудин   калина красная   мать   сыграла   
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1  комментарий
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Еркен 3 часа назад
Замечательный фильм, и персонаж душевный получился, таких бабушек в каждой деревне найти можно.
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