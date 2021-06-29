Кто эта женщина, которая сыграла мать Егора Прокудина в "Калине красной"?

О всех актерах из фильма мы знаем достаточно много. Но вот, женщина, которая сыграла мать Егора Прокудина. Кто она? Актриса?



Оказывается, она вовсе не играла. И никакая она не актриса. А просто женщина, которая рассказала о своей нелегкой жизни.



Изначально Василий Шукшина на эту роль утвердил советскую актрису театра и кино Веру Марецкую.



Но сняться актрисе в фильме не удалось из-за болезни. Режиссеру Шукшину пришлось быстро искать замену.



И он нашел. Нашел женщину, которая проживала там, в деревне Садовой (Вологодская область), где снимали "Калину красную".



Звали её Ефимия Быстрова. В титрах фильма указана как Офимия. О том, что она снимается в фильме, женщина даже не подозревала! Её просто попросили рассказать о своих сыновьях Лидии Федосеевой-Шукшиной.



Ефимия Быстрова даже камеру не видела! Скрытая камера снимала её через окно. Оно и видно. Насколько по-настоящему все было...Как она рассказывала...с какой болью...



Записанный разговор, по требованию "Мосфильма" урезали. Так как, негоже жаловаться на маленькую пенсию и ненадлежащую работу сельсовета...



Лидия Федосеева-Шукшина только лишь задавала продуманные заранее вопросы, изредко оглядываясь по сторонам, в поисках Егора (главного героя фильма). Звук записывался синхронно.



По некоторым данным Ефимии Быстровой выплатили за эту беседу очень большие деньги по тем временам. 700 рублей! К сравнению - пенсия ее составляла 17 рублей. Кроме того, ей подарили красивое платье и золотые серьги.



Это была единственная роль в кино, зато какая!



Ефимия Быстрова прожила долгую жизнь. Её не стало в 1976 году. А родилась она в 1892!



Жители деревни Садовой в 2003 году поместили на могиле Ефимии Быстровой фотографию из фильма.



А Белозерский краеведческий музей разместил архивные фотографии Ефимии Быстровой