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В Казахстане чиновники подарили многодетной матери сертификат на два миллиона, который оказался липовым

В Казахстане чиновники подарили многодетной матери сертификат на два миллиона, который оказался липовым (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 11:54
Сообщество : Истории
Метки: деньги   интересное   казахстан   мать   помощь   сертификат   фото   чиновники   
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В Актобе мать пятерых детей живёт в маленькой квартире, где нет ни ремонта, ни мебели. Тогда местные волонтёры решили помочь женщине. Собрали деньги, сделали ремонт и купили мебель. Спустя пару недель чиновники вручили женщине сертификат на 2 миллиона, а когда она решила их обналичить - выяснилось, что сертификат ненастоящий. В ответ чиновники объяснили, что этот сертификат создан для того, чтобы показать, какую помощь оказали многодетной матери.

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Метки: деньги   интересное   казахстан   мать   помощь   сертификат   фото   чиновники   
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21k
Батончик с маком Полчаса назад
ещё и извиниться заставили. Бай оскорбился недовольством простолюдинки
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21k
Юрьевич 2 минуты назад
"Женщина поселилась в общежитии в комнате 14 квадратных метров. В комнате не было ни ремонта, ни мебели."

""Было такое решение, что мы сами, молодежью договорились, что "давайте мы поможем". Первый шаг – штукатурка, потом – покраска, обои, люстра, потолки. Все закупили, мебель заказали", – поделился руководитель молодежного крыла "Жангыру Жолы" филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в городе Актобе Шахеддин Азимов."

""Мы спросили у молодежи: "Сколько вы потратили на ремонт?". По их словам, они сделали ремонт, купили мебель – в общем, около 2 миллионов потратили."

Ихних 2 ляма тенге - это 348308рублей.
Вопрос к азербайджанцам - Что в Казахстане в комнате на 14м^2 можно было отремонтировать на 350 т.р.? И какую мебель туда вкорячить? Или они в эту сумму включили работу? Тогда почему они себя называют волонтёрами?


Да и вообще, слова - "волонтёры из молодежного крыла "Жангыру Жолы" филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в Казахстане" звучат как-то интересно...
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7k
Вася 4 минуты назад
Алдара Косе на них нету !
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303
Youtube's Best Channel 5 минут назад
Если она поселилась не в съёмной квартире, а в необжитой общаге, то с деньгами была напряжёнка. Прошу прощения за вопрос, но каким местом она думала - и думала ли вообще - заводя пятерых в таких условиях?
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516
Гарик 14 минут назад
Я думал меня нечем удивить. Слов нет, какие конченые мрази.
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31k
Alex 23 минуты назад
Все чиновники - мудаки и ган**ны
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8k
costa Alex 16 минут назад
А кто не мудак и ган**он - становясь чиновником трансформируется в мудака и ган**на.
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130
MAKAPka Полчаса назад
Ни кто и никогда в этой стране уже не будет думать о людях !!!
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444
KevinSmith MAKAPka Полчаса назад
И в той тоже
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19k
Сергей Шишкин MAKAPka 24 минуты назад
В какой стране, извините? Или так просто написал, не читая.
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31k
Alex MAKAPka 24 минуты назад
Дык это в Казахстане.
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10k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"В Казахстане чиновники подарили многодетной матери сертификат на два миллиона, который оказался липовым"
***
"Помощь оказала ассамблея, и попросила, чтобы сертификат вручил сам аким, поэтому прошу прощения у акима."
==================
Судя по заголовку - чиновники петорасы, автор возмущен и предлагает присоединиться к возмущению.
Судя по тексту - якобы "жертва" сперва нихера не поняла, потом каааак поняла и извинилась.

Минус за заголовок.
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