Мать пятерых детей Айсулу Куздыбаева переехала в Актобе несколько лет назад. Женщина поселилась в общежитии в комнате 14 квадратных метров. В комнате не было ни ремонта, ни мебели. Волонтёры узнали о положении Айсулу и решили ей помочь. Они собрали денег и принялись за работу.

"Было такое решение, что мы сами, молодежью договорились, что "давайте мы поможем". Первый шаг – штукатурка, потом – покраска, обои, люстра, потолки. Все закупили, мебель заказали", – поделился руководитель молодежного крыла "Жангыру Жолы" филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в городе Актобе Шахеддин Азимов.

Ремонт завершился в конце февраля, а 1 марта Айсулу Куздыбаеву пригласили на мероприятие, посвященное Дню благодарности. Там ей вручили сертификат на два миллиона тенге.