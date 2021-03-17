В Актобе мать пятерых детей живёт в маленькой квартире, где нет ни ремонта, ни мебели. Тогда местные волонтёры решили помочь женщине. Собрали деньги, сделали ремонт и купили мебель. Спустя пару недель чиновники вручили женщине сертификат на 2 миллиона, а когда она решила их обналичить - выяснилось, что сертификат ненастоящий. В ответ чиновники объяснили, что этот сертификат создан для того, чтобы показать, какую помощь оказали многодетной матери.
Мать пятерых детей Айсулу Куздыбаева переехала в Актобе несколько лет назад. Женщина поселилась в общежитии в комнате 14 квадратных метров. В комнате не было ни ремонта, ни мебели. Волонтёры узнали о положении Айсулу и решили ей помочь. Они собрали денег и принялись за работу.
"Было такое решение, что мы сами, молодежью договорились, что "давайте мы поможем". Первый шаг – штукатурка, потом – покраска, обои, люстра, потолки. Все закупили, мебель заказали", – поделился руководитель молодежного крыла "Жангыру Жолы" филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в городе Актобе Шахеддин Азимов.
Ремонт завершился в конце февраля, а 1 марта Айсулу Куздыбаеву пригласили на мероприятие, посвященное Дню благодарности. Там ей вручили сертификат на два миллиона тенге.
"Аким области сам вручил. Я думала, эти 2 миллиона у меня есть, хотела еще скопить и купить другое жилье. Соседи еще приходили, поздравляли. А это оказалось просто бумажкой", – рассказывает жительница Актобе Айсулу Куздыбаева.
Однако, чиновники уверяют, что женщину предупредили о том, что сертификат не настоящий.
"Мы спросили у молодежи: "Сколько вы потратили на ремонт?". По их словам, они сделали ремонт, купили мебель – в общем, около 2 миллионов потратили. Для того, чтобы показать сумму, на которую была оказана помощь, мы вручили Айсулу этот сертификат. Она еще спрашивала, дадут ли ей эти деньги. Мы объяснили: "Нет, на эту сумму вам сделали ремонт". И мы хотели это показать", – пояснила заведующая секретариатом АНК Актюбинской области Маржан Корганбаева.
Какое отношение к чиновникам имеет благотворительная организация, которая самостоятельно собрала деньги - не известно. После обвинения общественности в обмане, 16 марта сотрудники акимата организовали прямой эфир. Там они пояснили, что никто никому денег не обещал. В итоге женщина извинилась в прямом эфире.
Источник:
- Помощь была от ассамблеи. Я прошу прощения перед акимом области, произошло недоразумение. Помощь оказала ассамблея, и попросила, чтобы сертификат вручил сам аким, поэтому прошу прощения у акима. Жилье отремонтировали, мебель, телевизор, кухонный гарнитур мне купили, это правда, - сказала Айсулу Куздыбаева, мама пяти детей.
Источник:
- Чиновник оконфузился в прямом эфире
- Серийный альфонс в Москве был задержан полицейскими
- В Харькове полицейские спасли детей, которых мать кормила собаками
- Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
- Девушка подарила 2,5 миллиона старушке, у которой отняли все сбережения
Понравилось18
""Было такое решение, что мы сами, молодежью договорились, что "давайте мы поможем". Первый шаг – штукатурка, потом – покраска, обои, люстра, потолки. Все закупили, мебель заказали", – поделился руководитель молодежного крыла "Жангыру Жолы" филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в городе Актобе Шахеддин Азимов."
""Мы спросили у молодежи: "Сколько вы потратили на ремонт?". По их словам, они сделали ремонт, купили мебель – в общем, около 2 миллионов потратили."
Ихних 2 ляма тенге - это 348308рублей.
Вопрос к азербайджанцам - Что в Казахстане в комнате на 14м^2 можно было отремонтировать на 350 т.р.? И какую мебель туда вкорячить? Или они в эту сумму включили работу? Тогда почему они себя называют волонтёрами?
Да и вообще, слова - "волонтёры из молодежного крыла "Жангыру Жолы" филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в Казахстане" звучат как-то интересно...
***
"Помощь оказала ассамблея, и попросила, чтобы сертификат вручил сам аким, поэтому прошу прощения у акима."
==================
Судя по заголовку - чиновники петорасы, автор возмущен и предлагает присоединиться к возмущению.
Судя по тексту - якобы "жертва" сперва нихера не поняла, потом каааак поняла и извинилась.
Минус за заголовок.