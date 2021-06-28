Бездомный пес увязался за туристкой, и теперь они вместе путешествуют по стране

Никки Дельвенталь подобрала пса по кличке Кемпер во время похода в сентябре прошлого года, и с тех пор они неразлучны. С недавних пор Никки живет в своей машине, и теперь они вместе с Кемпером колесят по стране и ходят в походы. Девушка пишет об их приключения в соцсетях и снимает видео для канала на Youtube в надежде стать инфлюенсером и начать на этом зарабатывать.