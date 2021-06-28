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Бездомный пес увязался за туристкой, и теперь они вместе путешествуют по стране

Бездомный пес увязался за туристкой, и теперь они вместе путешествуют по стране (22 фото)

Автор:
28 июня 2021 22:44
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории из жизни   походы   собаки   соцсети   
455
22

Никки Дельвенталь подобрала пса по кличке Кемпер во время похода в сентябре прошлого года, и с тех пор они неразлучны. С недавних пор Никки живет в своей машине, и теперь они вместе с Кемпером колесят по стране и ходят в походы. Девушка пишет об их приключения в соцсетях и снимает видео для канала на Youtube в надежде стать инфлюенсером и начать на этом зарабатывать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   истории из жизни   походы   собаки   соцсети   
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9  комментариев
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16k
KOSTELLO 2 часа назад
Вполне понимаю этого пса
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14k
Агент Безопасной Национальности 59 минут назад
"в надежде стать инфлюенсером..."
================
Кем бы ни мечтать, лишь бы не работать, но чтоб бабло платили.
Автор, от всех этих блогеров, инфлюенсеров и проч. уже блевать тянет. Избегай таких слов.
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5k
Ruk 2 часа назад
зачем она всё время берёт собаку на руки? жить в легковой машине с собакой? кто её фотографирует? если хочет заработать в инете - нужны сиськи
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389
Андрей Савов Ruk 55 минут назад
Нормальные вроде сиськи.. я хуже видел..намного)
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44k
parallax 2 часа назад
У сильной и независимой должен быть кот.
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362
Елена Букреева parallax 2 часа назад
Зачем?
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389
Андрей Савов parallax 54 минуты назад
5-6
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