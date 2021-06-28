Бездомный пес увязался за туристкой, и теперь они вместе путешествуют по стране

Никки Дельвенталь подобрала пса по кличке Кемпер во время похода в сентябре прошлого года, и с тех пор они неразлучны. С недавних пор Никки живет в своей машине, и теперь они вместе с Кемпером колесят по стране и ходят в походы. Девушка пишет об их приключения в соцсетях и снимает видео для канала на Youtube в надежде стать инфлюенсером и начать на этом зарабатывать.
Никки встретила Кемпера во время похода в Нью-Мексико. Вместе с матерью они ехали по отдаленному району Альбукерке в поисках пешеходного маршрута, когда девушка вдруг заметила в зеркале заднего вида бегущую за машиной собаку. Сначала они с мамой решили, что псу скоро надоест погоня, но он бежал за ними шесть километров, и девушка поняла, что сдаваться пес не собирается.
Никки с мамой подобрали Кемпера и сразу же поехали в ближайший приют для животных, по дороге спрашивая прохожих, не знают ли они эту собаку. Хозяев найти так и не удалось, так что они оплатили проживание Кемпера в приюте, а также его лечение и уход. После этого девушка с мамой уехали.
Однако путешественница никак не могла выкинуть Кемпера из головы и пару дней спустя вернулась проведать пса. Тот был настолько рад ее видеть, что Никки тут же решила забрать его. К счастью, образ жизни Никки с постоянными походами и путешествиями пришелся Кемперу по душе, и они стали неразлучны.
Никки рассказала, что какое-то время спустя она начала чувствовать себя ужасно подавленной и решилась на очередное приключение: переехать в свою машину и начать путешествовать по США. В итоге она сдала все свои вещи на хранение и отправилась в путь вместе с Кемпером.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кем бы ни мечтать, лишь бы не работать, но чтоб бабло платили.
Автор, от всех этих блогеров, инфлюенсеров и проч. уже блевать тянет. Избегай таких слов.
В левой руке remote control.
Кроме этого многие смартфоны реагируют на голос, таймер наконец.