Во время удаленного заседания суда в округе Сент-Джозеф (штат Мичиган) произошел нелепейший курьез с участием подсудимого. Подключившись к конференции в Zoom, он предстал перед судьей, адвокатом и присяжными заседателями под псевдонимом Buttfucker3000 ("трахальщик задниц 3000").





Выдержке присутствовавших на заседании можно позавидовать - ни один не рассмеялся в голос. А вот судья счел такую вольность за оскорбление. Впрочем, и для самого подсудимого его ник оказался сюрпризом. Его реакция бесценна.





-Доброе утро, сэр, как вас зовут?

-Натаниэль Саксон, сэр.

-Значит, вас зовут не «Трахальщик жоп 3000»? Вы подключились к заседанию под этим ником. Каким идиотом надо быть, чтобы заходить в суд с таким псевдонимом?