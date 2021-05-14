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Подсудимый подключился к онлайн-заседанию суда с идиотским ником и едва не получил новое обвинение

Подсудимый подключился к онлайн-заседанию суда с идиотским ником и едва не получил новое обвинение (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 мая 2021 12:51
Сообщество : Юмор
Метки: видео   курьез   мичиган   обвинение   псевдоним   суд   сша   
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Да что вы знаете о неловких ситуациях!

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Метки: видео   курьез   мичиган   обвинение   псевдоним   суд   сша   
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1  комментарий
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Алексей Час назад
Нормальный ник. Привлечь судью за не толерантность к меньшинствам.
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