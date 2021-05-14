Да что вы знаете о неловких ситуациях!
Во время удаленного заседания суда в округе Сент-Джозеф (штат Мичиган) произошел нелепейший курьез с участием подсудимого. Подключившись к конференции в Zoom, он предстал перед судьей, адвокатом и присяжными заседателями под псевдонимом Buttfucker3000 ("трахальщик задниц 3000").
Выдержке присутствовавших на заседании можно позавидовать - ни один не рассмеялся в голос. А вот судья счел такую вольность за оскорбление. Впрочем, и для самого подсудимого его ник оказался сюрпризом. Его реакция бесценна.
-Доброе утро, сэр, как вас зовут?
-Натаниэль Саксон, сэр.
-Значит, вас зовут не «Трахальщик жоп 3000»? Вы подключились к заседанию под этим ником. Каким идиотом надо быть, чтобы заходить в суд с таким псевдонимом?
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Натаниэль Сакстон на несколько секунд потерял дар речи, а когда самообладание вернулось к нему, попытался оправдаться, сказав, что он точно не печатал ничего подобного. Но затем вспомнил и объяснил, что это такая "внутренняя шутка". Buttfucker3000 - это имя для сопряжения его IPhone и блютус-колонки, и оно каким-то образом стало его никнеймом, когда он регистрировался в Zoom.
В общем, инцидент был исчерпан и уже через 20 минут Сакстону назначили штраф в размере 200 долларов за найденный полицейскими в его грузовике шприц с остатками метамфетамина. В конце судья Миддлтон сказал подсудимому, что ему очень повезло, поскольку он передумал назначать еще один штраф за неуважение к суду.
Полное видео, но без перевода на русский язык
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