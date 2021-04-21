На Reddit обсуждают вердикт присяжных по делу об убийстве Джорджа Флойда.
Бывшего полицейского Дерека Шовина суд присяжных признал виновным в убийстве Джорджа Флойда. В 2020 году Шовин при задержании Флойда почти девять минут прижимал коленом шею задержанного. Присяжные решили, что расплатившийся фальшивой купюрой в магазине Флойд скончался именно из-за действий Шовина. Суд вынесет окончательный вердикт через два месяца, экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.
Слушания по делу "Штат Миннесота против Дерека Шовина" начались 8 марта 2021 года. 20 апреля присяжные, просовещавшись всего 10 часов, пришли к единогласному мнению. Давайте узнаем, что по этому думают интернет-эксперты по ту сторону океана.
- Я удивлён, что Шовина признали виновным по всем трём пунктам обвинения (прим.: тяжкое убийство второй степени, убийство третьей степени, непредумышленное убийство второй степени), особенно если учесть, как кончались другие подобные дела. Я не ожидал, что его оправдают, но гораздо больше я не ожидал, что присяжные признают его виновным по трём пунктам.
- Тут надо удивляться тому, что начальник Шовина свидетельствовал против него на суде. Обычно тонкая голубая линия молчания защищает продажных или оборзевших копов. Полицейские защищают друг друга и никогда не свидетельствуют против своих. В этот раз дело оказалось слишком скандальным, чтобы, как обычно, скрыть преступление. Полиция, очевидно, хочет сделать из Шовина пример, чтобы разговоры об ответственности полиции в целом на время утихли.
- В этот раз копам настолько трудно было прикрыть своего, что Шовина решили буквально принести в жертву. Чтобы полиция продолжила существовать без кардинальных реформ, они повесили всех собак на Шовина. Его использовали, чтобы оттянуть на него весь народный гнев.
На суде действительно выступил бывший начальник Шовина Медария Аррадондо, шеф полиции Миннеаполиса. Комментируя запись задержания Флойда, он сказал: "Нас такому не учат, и это безусловно не отражает нашей этики и наших ценностей". Аррадондо заявил, что Шовину следовало прекратить применения силы, когда Флойд перестал сопротивляться.
- Тот факт, что полиция хочет сделать из Дерека Шовина пример всем другим, по-моему, показывает, что процесс не совсем честный. Они действительно считают, что Шовин виновен в умышленном убийстве, либо они просто боятся новой волны протестов после оправдательного приговора?
Выше на картинке рядом с присяжным собрались готовые его растерзать демократы, СМИ, BLM, антифа и Максин Уотерс. Максин Уотерс - 82-летняя женщина-политик, член Палаты представителей США. Выступая на митинге в городе Бруклин-Сентер в Миннесоте, она сказала, что её устроит только обвинительный приговор Шовину по всем трём статьям. Корреспондент спросил у Уотерс, а если приговор будет другим, что тогда делать протестующим. Уотерс ответила, что тогда протестующие должны с ещё большей силой показать, что они тут не шутки собрались шутить.
В состав коллегии присяжных по делу Шовина вошли 7 женщин (4 белые, одна чернокожая, 2 смешанной расы), двое белых мужчин и один чернокожий.
Сегодня в англоязычном Твиттере стала вирусной фотография девушки, якобы входившей в состав присяжных. Она написала у себя, что процесс был трудным и ответственным, а теперь она наконец-то сбросила камень с души и надеется, что всё сделала правильно. После того как сотни человек в личных сообщениях пригрозили жестоко с ней расправиться, девушка написала, что была присяжной в шуточном школьном суде.
"Это был шуточный суд в школе, я не знал что суд над Шовином сегодня, мне 19".
- А мне кажется, что благодаря сочувствующим ему дружкам из полиции Шовин незаметно выйдет досрочно за хорошее поведение, как только BLM-движение успокоится.
- Если он попадёт в настоящую тюрьму, он, скорее всего, не доживёт до конца срока.
- Я знаю, что педофилов в тюрьме убивают. Но ни разу не слышал, чтобы какого-нибудь копа, отправившегося за решётку по громкому делу, грохнули в тюрьме. Может, они содержатся в особых условиях?
- Слышал, что ему могут дать от 12 до 40 лет. Срок сложится из сроков по трём статьям, он будет отбывать их последовательно. Ему сейчас 45. Почти никакой надежды на освобождение для Шовина.
- Защита предоставила множество разумных доказательств, ставящих под сомнение официальную причину смерти Джорджа Флойда, причём используя для этого свидетелей со стороны обвинения. Я считаю, что обвинительный приговор несправедлив.
Я также считаю, что присяжные за последние недели насмотрелись на разъярённые толпы протестующих, армию копов, заколоченные или сожжённые магазины и просто решили спасти свои шкуры. The New York Times опубликовала личную информацию о присяжных, так что они понимали - если не вынести обвинительный приговор, их убьют у здания суда. Чтобы все проголосовали за, одному из присяжных достаточно было сказать: "Или единогласно обвиняем, или я всем репортёрам расскажу, кто из вас отпустил его".
Толпа может здорово запугать. Исход дела давно был предрешён. Присяжные не собирались жертвовать своими жизнями, домами, семьями ради спасения одного копа.
- Иногда система работает. Ещё один хороший день для Америки.
- Хороший коммент. В интернете так много недовольных исходом дела. Чувака признали виновным по всем статьям. Мы выиграли битву. Но не выиграли войну. Но интернет-пользователи будут удовлетворены, если только присяжные лично вздёрнут Шовина в зале суда в прямом эфире.
- Это был честный и прозрачный суд. Шовин получил по заслугам. Убийство Джорджа Флойда навсегда останется в памяти нашего поколения.
- Что ж, я считаю, что применение силы Шовином было избыточным, однако суд, на мой взгляд, не был честным. На присяжных давили протесты и погромы.
Striking photos show how people across the country and the world reacted to the guilty Chauvin verdicts https://t.co/j97TUA0BRt pic.twitter.com/LlgB6mQfLV— NowThis (@nowthisnews) April 21, 2021
- Теперь республиканцы попытаются запретить запись видео нательных камер полицейских. Они скажут, что проблема не в том, что копы убивают чёрных, а проблема в этих дурацких камерах.
- После приговора Шовину должен появиться закон, который сделает получение записи с нательных камер полицейских более доступным. Сейчас получить запись даже своего ареста невероятно трудно.
Дело об убийстве Флойда получило такой общественный резонанс только благодаря прохожему, заснявшему задержание на телефон. Только из-за всей этой шумихи полиция была вынуждена опубликовать видео с камеры Шовина. И сколько они с этим тянули! Я считаю, что все записи с полицейских камер должны быть предоставлены любому гражданину по запросу. Иначе зачем эти камеры вообще нужны?
- Для меня как для чёрного американца этот приговор очень важен. Когда Джорджа Циммермана оправдали (прим.: патрульный-доброволец, застреливший в 2012 году 17-летнего чернокожего), я полностью осознал, что копы могут стрелять в чёрных без каких-либо последствий. Они знают - если застрелишь негра, закон будет на твоей стороне.
И вот полицейский убил негра и был осуждён. Кто-то скажется, что это маленькая победа, но для меня это очень важно. Когда в следующий раз моя жизнь окажется в руках полицейского, может быть, он на миг остановится и подумает, прежде чем стрелять.
Ещё многое предстоит сделать, но этот вердикт - победа для всех тех, кто живёт в постоянном страхе стать следующей жертвой полицейского произвола.
- Как бы копы теперь не начали мстить и стрелять в чёрных ещё чаще.
Буквально через несколько минут после оглашения вердикта присяжных по делу Шовина стало известно, что в штате Огайо полицейский застрелил 16-летнюю чернокожую девушку, напавшую на чернокожую женщину с ножом. Чуть позже стало известно, что полицейский застрелил 40-летнего чернокожего отца десятерых детей.
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
Источник:
- Дерека Шовина всё-таки признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
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Полиция перестанет рисковать собственной свободой ради "зачистки" общества от рецидивистов
Убивайте друг друга сколько хотите.
Посадили копа ?
Защищайте себя и своих детей теперь сами, если сможете.
Удачи.
Вообще по делу Шовина - жалко копов. Люди рискуют жизнью за гроши (сколько бы они не получали, жизнь ценнее), а любую ситуацию могут повернуть как угодно. Да, судя по видео Шовин перегнул шо ппц, да, за это он должен сесть, НО (!) не на 40 же лет... После такой расправы над Шовином, да и всех погромов и.т.д копы будут 30 раз думать а нафиг им вообще лезть, пусть грабят, убивают... Флойд же святошей был, прям Мартин Лютер в реинкарнации не меньше...