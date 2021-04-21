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"Как бы копы теперь не начали мстить": реакция американцев на приговор Дереку Шовину

"Как бы копы теперь не начали мстить": реакция американцев на приговор Дереку Шовину (12 фото)

Автор:
21 апреля 2021 23:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Шовин   джордж флойд   копы   полиция   протесты   суд   сша   убийство   
1254
12

На Reddit обсуждают вердикт присяжных по делу об убийстве Джорджа Флойда.

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Метки: Шовин   джордж флойд   копы   полиция   протесты   суд   сша   убийство   
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6k
Дарья Час назад
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76k
Броненосец Потелкам Дарья Час назад
Очень хорошая новость
Полиция перестанет рисковать собственной свободой ради "зачистки" общества от рецидивистов
Убивайте друг друга сколько хотите.
Посадили копа ?
Защищайте себя и своих детей теперь сами, если сможете.
Удачи.
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689
Sieras Dosk. 4 минуты назад
Отличный приговор для разложения общества. Агентам влияния нужно было добиваться весь участок в тюрягу бросить.
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1
SM Полчаса назад
Самое смешное во всей этой херотени то, что само движение BLM по сути движение расистов. Они сами отделяют черных от остальных, а это и есть расизм... Не сделал как мы сказали? Не встал на колено? Расист! Тебе НЕ нравится наше движение и его посыл? ДА ТЫ РАСИСТ! До ситуации с Флойдом было пофиг белый или черный, времена рабов прошли и все мы одинаковы, все мы люди (хотя тут логичнее "человеки"), а сейчас лично у меня эффект обратный, вечно недовольные всем требующие особого внимания и отношения прям раздражают. Прикольная была картинка из Лондонского автобуса, 13% населения = 67% вооруженных нападений, 58% ограблений, 54% уличных преступлений...
Вообще по делу Шовина - жалко копов. Люди рискуют жизнью за гроши (сколько бы они не получали, жизнь ценнее), а любую ситуацию могут повернуть как угодно. Да, судя по видео Шовин перегнул шо ппц, да, за это он должен сесть, НО (!) не на 40 же лет... После такой расправы над Шовином, да и всех погромов и.т.д копы будут 30 раз думать а нафиг им вообще лезть, пусть грабят, убивают... Флойд же святошей был, прям Мартин Лютер в реинкарнации не меньше...
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18k
Андрей Иванов 40 минут назад
Сейчас там полицейские поувольняются нахрен и в Пиндосии настанет нереальный бардак.
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9k
Михалыч Час назад
Ой доиграются пиндосы...
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