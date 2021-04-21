- Я удивлён, что Шовина признали виновным по всем трём пунктам обвинения (прим.: тяжкое убийство второй степени, убийство третьей степени, непредумышленное убийство второй степени), особенно если учесть, как кончались другие подобные дела. Я не ожидал, что его оправдают, но гораздо больше я не ожидал, что присяжные признают его виновным по трём пунктам.

- Тут надо удивляться тому, что начальник Шовина свидетельствовал против него на суде. Обычно тонкая голубая линия молчания защищает продажных или оборзевших копов. Полицейские защищают друг друга и никогда не свидетельствуют против своих. В этот раз дело оказалось слишком скандальным, чтобы, как обычно, скрыть преступление. Полиция, очевидно, хочет сделать из Шовина пример, чтобы разговоры об ответственности полиции в целом на время утихли.

- В этот раз копам настолько трудно было прикрыть своего, что Шовина решили буквально принести в жертву. Чтобы полиция продолжила существовать без кардинальных реформ, они повесили всех собак на Шовина. Его использовали, чтобы оттянуть на него весь народный гнев.