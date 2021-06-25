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Снимки крестьянских семей царской России и СССР

Снимки крестьянских семей царской России и СССР (17 фото)

Автор:
25 июня 2021 21:46
Метки: СССР-Россия   история   люди   страна   фотографии   
1104
17
В этой подборке фотографии крестьянских семей, сделанные в период с конца XIX века по 70-е годы XX века.
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Метки: СССР-Россия   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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6k
Дарья 11 часов назад
Какие у всех натруженные руки и глубокие глаза. Наши прабабушки и прадедушки. Они выросли сами и вырастили детей в ужасающих условиях. Они давно обрели покой и отдых, заслуженный. Их жизни продолжаются в нас.
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330
Елена Букреева 2 часа назад
Ну и взгляд у женщины со второй фотки. Тело взрослое, а лицо восьмилетней девочки
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15k
Игорь Хомченко 10 часов назад
Крестьянка возле ткацкого станка. Обратите внимание на толщину косы. Это что-то..
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3k
RALEXXX 11 часов назад
Кто-нибудь знает, что такое «государственные крестьяне»?
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