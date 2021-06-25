Снимки крестьянских семей царской России и СССР

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В этой подборке фотографии крестьянских семей, сделанные в период с конца XIX века по 70-е годы XX века.
1.
Семья крестьянина Ефима Мичурина в избе Неизвестный автор, 1900-е, Владимирская губ., Муромский у., дер. Анциферово, Муромский историко-художественный музей.
2.
Крестьянская семья В. Киселев, 1 января 1902 года, Ивановская губ., хутор Ширяево, из архива Алевтины Киселевой.
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4.
Крестьянская семья на фоне деревенского дома Александр Живаго, 1897 - 1899 год, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
5.
Крестьянская изба в Колпине Неизвестный автор, 1860-е, Санкт-Петербургская губ., слобода Колпино, Кунсткамера.
8.
Голодный год в Нижегородской губернии. Семья крестьянина Тугаева, больная тифом Максим Дмитриев, 1891 - 1892 год, Нижегородская губ., с. Протасово, МАММ/МДФ.
9.
Семья государственных крестьян Орловых В. Карташев, 1914 год, Тобольская губ, Курганский у., г. Курган, из архива Макса Орлова.
11.
Семья крестьянина Николая Ивановича Баженова Неизвестный автор, 28 мая 1930 года, Ивановская промышленная обл., ст. Нея, их архива Николая Юрьевича Новикова.
12.
Крестьянская семья возвращается с сенокоса Неизвестный автор, 1927 год, Архангельская губ., МАММ/МДФ.
13.
Семья крестьянина Даниила Зернова в дни Великой Отечественной войны Аркадий Шайхет, июль - август 1943 года, Украинская ССР, частное собрание.
14.
Семья крестьянина Даниила Зернова в дни Великой Отечественной войны Аркадий Шайхет, июль - август 1943 года, Украинская ССР, частное собрание.
15.
«От крестьян к медикам: семья Хартанович» Неизвестный автор, 31 августа 1958 года, Минская обл., Копыльский р-н, д. Семежево, ул. Тимковичская, из архива Марии Хартанович
16.
Семья крестьянина Крюкова в сельмаге М. Радин, 1957 год, Курская обл., колхоз «Красный Октябрь», дер. Сухая, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР-Россия история люди страна фотографии
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Мне было 26, когда моя бабушка Анна Ивановна умерла. До последних дней каждый день она утром заплетала косы, а вечером распускала и расчёсывала.
http://russiahistory.ru/gosudarstvennyie_krestyane/http://russiahistory.ru/gosudarstvennyie_krestyane/