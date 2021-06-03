NASA вернется на Венеру после 30-летнего перерыва

NASA планирует вернуться на Венеру спустя тридцать лет: космическое агентство представило две новые миссии, которые должны стартовать в течение следующих 10 лет. Каждая обойдется NASA примерно в 500 миллионов долларов.
Администратор NASA Билл Нельсон объявил, что космические аппараты DAVINCI+ и VERITAS отправятся на планету, которую называют «злым близнецом Земли», в рамках программы Discovery.
«Задача обеих миссий – понять, как Венера превратилась в похожий на ад мир, хотя у нее так много общего с нашим, и она могла быть первой населяемой планетой Солнечной системы, с океаном и климатом, похожим на земной», – заявило NASA.
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DAVINCI+ займется изучением атмосферы Венеры, чтобы понять, как планета формировалась и развивалась, и существовал ли на ней раньше океан. Аппарат также будет искать благородные газы – гелий, неон, аргон и криптон – в атмсофере и постарается выяснить, почему в сравнении с Землей эта планета – «теплица, вышедшая из-под контроля».
DAVINCI + также пришлет на Землю первые качественные снимки тессер Венеры, которые могут оказаться похожими на земные континенты.
«Используя передовые технологии, которые NASA разрабатывало и совершенствовало в течение многих лет миссий и технологических программ, мы вступаем в новое десятилетие Венеры, чтобы понять, как планета, похожая на Землю, может стать теплицей, -- сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA по науке.
До этого агентство отправляло две миссии к Венере: аппарат «Пионер-Венера» в 1978 году и «Магеллан». Магеллан вышел на орбиту планеты в 1990 году и около четырех лет наблюдал за Венерой, пока с ним не потеряли связь 12 октября 1994 года. Японский космический аппарат Акацуки – на данный момент единственный на орбите планеты.
Вторая миссия, VERITAS, займется картографированием Венеры и изучит ее геологическую историю, чтобы выяснить, почему ее развитие так сильно отличается от земного. NASA сообщило, что аппарат будет использовать радиолокатор с синтезированной апертурой и «наносить на карту возвышенности на поверхности почти всей планеты, чтобы создать трехмерную реконструкцию топографии» для того, чтобы узнать, продолжается ли на планете тектоника плит и вулканическая активность.
«Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий многое расскажут нам о планете: от облаков в ее небе и вулканов на поверхности до самого ядра, -- добавил Том Вагнер, ученый из программы Discovery NASA. – Мы как будто бы заново откроем планету».
В 2019 году ученые предположили, что в прошлом на Венере была стабильная температура, и в течение 2-3 миллиардов лет на планете также могла быть «жидкая вода». Примерно 700 миллионов лет назад планета претерпела «драматическую трансформацию» -- возможно, из-за извержений вулканов – которая полностью изменили планету.
В настоящее время средняя температура поверхности Венеры – 462°C.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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