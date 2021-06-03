NASA вернется на Венеру после 30-летнего перерыва

DAVINCI+ займется изучением атмосферы Венеры, чтобы понять, как планета формировалась и развивалась, и существовал ли на ней раньше океан. Аппарат также будет искать благородные газы – гелий, неон, аргон и криптон – в атмсофере и постарается выяснить, почему в сравнении с Землей эта планета – «теплица, вышедшая из-под контроля».

DAVINCI + также пришлет на Землю первые качественные снимки тессер Венеры, которые могут оказаться похожими на земные континенты.

«Используя передовые технологии, которые NASA разрабатывало и совершенствовало в течение многих лет миссий и технологических программ, мы вступаем в новое десятилетие Венеры, чтобы понять, как планета, похожая на Землю, может стать теплицей, -- сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA по науке.

До этого агентство отправляло две миссии к Венере: аппарат «Пионер-Венера» в 1978 году и «Магеллан». Магеллан вышел на орбиту планеты в 1990 году и около четырех лет наблюдал за Венерой, пока с ним не потеряли связь 12 октября 1994 года. Японский космический аппарат Акацуки – на данный момент единственный на орбите планеты.