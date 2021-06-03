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NASA вернется на Венеру после 30-летнего перерыва

NASA вернется на Венеру после 30-летнего перерыва (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 20:02
Сообщество : Космос
Метки: nasa   венера   космос   наука   новости   
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NASA планирует вернуться на Венеру спустя тридцать лет: космическое агентство представило две новые миссии, которые должны стартовать в течение следующих 10 лет. Каждая обойдется NASA примерно в 500 миллионов долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   венера   космос   наука   новости   
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8  комментариев
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27k
lem02 2 часа назад
Ждем рогозькина с заявлением, что в 2352 году мы планируем засадить Венеру брюквой и ...
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19k
Андрей Иванов Час назад
Пусть возвращаются, задолбали на Земле. И директора РенТВ забрать не забудьте!
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7k
Тудаблин 2 часа назад
Лучше бы беременным пенсионерам раздали
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940
Сергей 2 часа назад
походу пиндосы уже подтянули технологии до уровня, позволяющего не сильно дорого проводить такие экспедиции.
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