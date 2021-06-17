NASA разрабатывает телескоп для поиска опасных астероидов и комет

"Телескоп для поиска астероидов? Космический телескоп NEO Surveyor, или космический телескоп Near-Earth Object Surveyor, переходит на следующую стадию разработки. Этот инструмент поможет нам обнаружить и изучить множество потенциально опасных объектов в пределах 30 миллионов миль от орбиты Земли".



Какова стоимость разработки космического телескопа и кто будет его строить, пока не сообщается.



В 2010 году НАСА выполнило свою задачу по поиску ОЗО диаметром более 1000 м, но позже законом было предписано осуществить поиск и более мелких околоземных объектов, с диаметром более 140 метров. На настоящий момент в этом диапазоне размеров обнаружено около 40 процентов ОЗО. Столкновение объекта такого размера с Землей потенциально может спровоцировать апокалиптическое событие.



"Каждую ночь астрономы по всему миру старательно используют наземные оптические телескопы для обнаружения новых ОЗО, определения их формы и размера и подтверждения того, что они не представляют для нас угрозы, - рассказала Келли Фаст, руководитель программы НАСА по наблюдениям за ОЗО. - Эти телескопы могут искать ОЗО только в ночном небе. NEO Surveyor позволит продолжать наблюдения днем ​​и ночью".