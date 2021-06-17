FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1508 постов • 698 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
NASA разрабатывает телескоп для поиска опасных астероидов и комет

NASA разрабатывает телескоп для поиска опасных астероидов и комет (3 фото)

Автор:
17 июня 2021 15:23
Сообщество : Наука
Метки: nasa   Космические исследования   астероиды   космический телескоп   космос   метеориты   наука   угроза   
166
3
Космическое агентство NASA одобрило начало работ по проектированию инфракрасного космического телескопа NEO Surveyor, способного обнаруживать потенциально опасные околоземные объекты (ОЗО) на расстоянии 45 млн км от орбиты Земли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: nasa   Космические исследования   астероиды   космический телескоп   космос   метеориты   наука   угроза   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−6
Meri Poppins Ufa 3 часа назад
Ошибочка - в тексте последнем абзаце.
NEO Surveyor НЕ ПОМОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ катастрофу, это только в американских ура-фильмах астероиды взрывают ядерно изнутри, предотвращая гибель цивилизации...
Он поможет только узнать о скором ФИНИШЕ единицам-ученым, которые никогда не скажут об этом правду человечеству: ведь оно тогда сумасшедше-самоуничтожится еще до падения этой космической глыбы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 2 часа назад
Лучше бы придумали как с орбиты мусор убрать.Ну или на крайняк пенсионерам раздать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии Марса Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии Марса 5 будущих обсерваторий и телескопов, которые займутся поиском жизни за пределами Земли 5 будущих обсерваторий и телескопов, которые займутся поиском жизни за пределами Земли NASA вернется на Венеру после 30-летнего перерыва NASA вернется на Венеру после 30-летнего перерыва
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

532657



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
3
88
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самые знаменитые близняшки Австралии объявили о помолвке с одним женихом
2
54
Самые знаменитые близняшки Австралии объявили о помолвке с одним женихом
LM002 от Lamborghini — редкий супервнедорожник, и он может стать вашим
1
8
LM002 от Lamborghini — редкий супервнедорожник, и он может стать вашим
До 21-го не продавать: кто и как теперь может приобрести оружие
До 21-го не продавать: кто и как теперь может приобрести оружие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#картинки#история#дтп#Разное#фотографии#забавно#подборка фото#прикольные фото
#фото#интересно#факты#Россия#приколы#в мире#авто аварии#люди#сатира#дети
#прикол#животные#интересное#автомобили#сша#аварии#автомир#подборка приколов#смешно#кино

На что жалуетесь?

Вернуться