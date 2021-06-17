NASA разрабатывает телескоп для поиска опасных астероидов и комет

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Космическое агентство NASA одобрило начало работ по проектированию инфракрасного космического телескопа NEO Surveyor, способного обнаруживать потенциально опасные околоземные объекты (ОЗО) на расстоянии 45 млн км от орбиты Земли.
Потенциально опасными объектами считаются космические объекты, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц (7,48 млн км) от земной орбиты и имеют диаметр более 140 метров. По данным НАСА, существует более 25 000 таких объектов (астероидов, комет, метеороидов достаточно крупных размеров).
Планируется, что телескоп NEO Surveyor ("Инспектор околоземных объектов") будет запущен в первой половине 2026 года. За 12 лет работы он поможет довести число известных потенциально опасных ОЗО с 40 до 90 процентов от их общего числа.
Планируется, что телескоп NEO Surveyor ("Инспектор околоземных объектов") будет запущен в первой половине 2026 года. За 12 лет работы он поможет довести число известных потенциально опасных ОЗО с 40 до 90 процентов от их общего числа.
An asteroid-hunting telescope? NEO Surveyor, or Near-Earth Object Surveyor space telescope, is moving into its next development phase. This instrument will help us discover & study many possibly hazardous objects within 30 million miles of Earth’s orbit. https://t.co/xbH1p0sPQc pic.twitter.com/7XsvqG8gcZ— NASA JPL (@NASAJPL) June 11, 2021
"Телескоп для поиска астероидов? Космический телескоп NEO Surveyor, или космический телескоп Near-Earth Object Surveyor, переходит на следующую стадию разработки. Этот инструмент поможет нам обнаружить и изучить множество потенциально опасных объектов в пределах 30 миллионов миль от орбиты Земли".
Какова стоимость разработки космического телескопа и кто будет его строить, пока не сообщается.
В 2010 году НАСА выполнило свою задачу по поиску ОЗО диаметром более 1000 м, но позже законом было предписано осуществить поиск и более мелких околоземных объектов, с диаметром более 140 метров. На настоящий момент в этом диапазоне размеров обнаружено около 40 процентов ОЗО. Столкновение объекта такого размера с Землей потенциально может спровоцировать апокалиптическое событие.
"Каждую ночь астрономы по всему миру старательно используют наземные оптические телескопы для обнаружения новых ОЗО, определения их формы и размера и подтверждения того, что они не представляют для нас угрозы, - рассказала Келли Фаст, руководитель программы НАСА по наблюдениям за ОЗО. - Эти телескопы могут искать ОЗО только в ночном небе. NEO Surveyor позволит продолжать наблюдения днем и ночью".
Какова стоимость разработки космического телескопа и кто будет его строить, пока не сообщается.
В 2010 году НАСА выполнило свою задачу по поиску ОЗО диаметром более 1000 м, но позже законом было предписано осуществить поиск и более мелких околоземных объектов, с диаметром более 140 метров. На настоящий момент в этом диапазоне размеров обнаружено около 40 процентов ОЗО. Столкновение объекта такого размера с Землей потенциально может спровоцировать апокалиптическое событие.
"Каждую ночь астрономы по всему миру старательно используют наземные оптические телескопы для обнаружения новых ОЗО, определения их формы и размера и подтверждения того, что они не представляют для нас угрозы, - рассказала Келли Фаст, руководитель программы НАСА по наблюдениям за ОЗО. - Эти телескопы могут искать ОЗО только в ночном небе. NEO Surveyor позволит продолжать наблюдения днем и ночью".
Хотя известных угроз для Земли со стороны потенциально опасных ОЗО в настоящее время нет, в истории были случаи непредвиденных столкновений - такие как падение метеорита в Челябинске 15 февраля 2013 года.
Двигаясь со скоростью около 68 000 км/ч, метеорит шириной 19 метров врезался в земную поверхность.
Мощность взрыва, произошедшего в момент входа метеорита в плотные слои атмосферы над Челябинской областью, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В городе были разбиты окна, разрушены здания, пострадало более 1600 человек.
Он стал самым большим объектом, упавшим на Землю со времен падения Тунгусского метеорита в 1908 году.
NEO Surveyor поможет предотвратить такие события, используя инфракрасные датчики для поиска ОЗО, в том числе тех, что могут приближаться к Земле в течение дня со стороны Солнца (наземные обсерватории этого сделать пока не в состоянии).
Двигаясь со скоростью около 68 000 км/ч, метеорит шириной 19 метров врезался в земную поверхность.
Мощность взрыва, произошедшего в момент входа метеорита в плотные слои атмосферы над Челябинской областью, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В городе были разбиты окна, разрушены здания, пострадало более 1600 человек.
Он стал самым большим объектом, упавшим на Землю со времен падения Тунгусского метеорита в 1908 году.
NEO Surveyor поможет предотвратить такие события, используя инфракрасные датчики для поиска ОЗО, в том числе тех, что могут приближаться к Земле в течение дня со стороны Солнца (наземные обсерватории этого сделать пока не в состоянии).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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