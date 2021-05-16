Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации

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Марс издавна был источником восхищения и вдохновения для людей. О Красной планете писали научно-фантастические романы и снимали фильмы. В 1950-х и 60-х годах ученые полагали, что на Марсе есть растительность, что породило идею о возможности жизни на этой планете. Конечно, теперь мы знаем, что пышных зеленых джунглей там нет, но идея отправки людей на Марс никуда не делась.
НАСА с конца 1950-х годов работает над идеей полета на Марс с экипажем. В 1964 году космический корабль "Маринер-4" первым получил фотографии поверхности Марса крупным планом. И хотя результаты разрушили представление о растительной жизни на Марсе, они открыли путь для дальнейших исследований. В настоящее время планету исследуют марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity.
Все это еще на один шаг приближает нас к отправке людей на Марс. В соответствии с существующими планами, это может произойти к 2033 году.
Все это еще на один шаг приближает нас к отправке людей на Марс. В соответствии с существующими планами, это может произойти к 2033 году.
Так чем же Марс привлек НАСА? Какие характеристики делают эту планету кандидатом на посещение людьми - и, возможно, на колонизацию?
1. Это самая доступная для нас планета
Марс - вторая ближайшая к Земле планета. Хотя Венера еще ближе, нет никаких свидетельств существования жизни на этой планете в прошлом или настоящем. Фактически, из-за экстремальных температур поверхности и атмосферного давления маловероятно, что на Венере могла когда-либо существовать жизнь. А вот Марс - другое дело. Он не очень далеко от нас - чтобы до него добраться, нужно от 6 до 8 месяцев.
Марс - вторая ближайшая к Земле планета. Хотя Венера еще ближе, нет никаких свидетельств существования жизни на этой планете в прошлом или настоящем. Фактически, из-за экстремальных температур поверхности и атмосферного давления маловероятно, что на Венере могла когда-либо существовать жизнь. А вот Марс - другое дело. Он не очень далеко от нас - чтобы до него добраться, нужно от 6 до 8 месяцев.
2. Это планета земного типа, с твердой поверхностью
Помимо Земли, в нашей солнечной системе есть еще три планеты земной группы - Меркурий, Венера и, конечно же, Марс. Как планета земной группы, Марс имеет твердую поверхность, которая дает космическим кораблям возможность приземлиться, - в отличие от газообразных планет, таких как Юпитер и Сатурн.
У Марса также есть плотное металлическое ядро, как у Земли. И на этом сходство не заканчивается. Ударные кратеры, пустыни, долины и полярные ледяные шапки планеты очень напоминают нашу собственную планету. Однако есть некоторые элементы, которые могут представлять опасность для человека.
Посадочный модуль Phoenix, который был на Марсе в 2008 году, подтвердил, что марсианская почва содержит некоторые из элементов, обнаруженных в почве на Земле, которые помогают выращивать растения. В том числе магний, натрий, калий и хлор. Однако почва также богата перхлоратами соли, что делает ее токсичной для растений и людей. Также большое беспокойство вызывает пыль, которой много на Марсе, и ее потенциальная опасность для человека.
Помимо Земли, в нашей солнечной системе есть еще три планеты земной группы - Меркурий, Венера и, конечно же, Марс. Как планета земной группы, Марс имеет твердую поверхность, которая дает космическим кораблям возможность приземлиться, - в отличие от газообразных планет, таких как Юпитер и Сатурн.
У Марса также есть плотное металлическое ядро, как у Земли. И на этом сходство не заканчивается. Ударные кратеры, пустыни, долины и полярные ледяные шапки планеты очень напоминают нашу собственную планету. Однако есть некоторые элементы, которые могут представлять опасность для человека.
Посадочный модуль Phoenix, который был на Марсе в 2008 году, подтвердил, что марсианская почва содержит некоторые из элементов, обнаруженных в почве на Земле, которые помогают выращивать растения. В том числе магний, натрий, калий и хлор. Однако почва также богата перхлоратами соли, что делает ее токсичной для растений и людей. Также большое беспокойство вызывает пыль, которой много на Марсе, и ее потенциальная опасность для человека.
3. Наличие атмосферы
Атмосфера планеты - это, в частности, то, что защищает нас от солнечной радиации. Хотя атмосфера Марса тонкая, она все-таки имеется и может быть полезна для людей. Около 95% марсианской атмосферы состоит из углекислого газа, но недавно НАСА смогло преобразовать его в небольшое количество кислорода благодаря инструменту под названием MOXIE на борту марсохода Perseverance. Также было предложено преобразовать углекислый газ в метан и использовать его для заправки ракет для обратного путешествия с Красной планеты.
4. Длительность суток почти такая же, как на Земле
На Земле мы привыкли к 24-часовому дню, но не все небесные тела следует той же схеме. Например, один день на Луне эквивалентен месяцу на Земле. А ночь на Венере длится 120 земных дней! К такому ритму нужно привыкнуть. К счастью, сутки на Марсе почти идентичны нашим - 24 часа 39 минут 35 секунд. Людям будет намного легче жить и работать, учитывая, что марсианские дни и ночи похожи на земные.
Атмосфера планеты - это, в частности, то, что защищает нас от солнечной радиации. Хотя атмосфера Марса тонкая, она все-таки имеется и может быть полезна для людей. Около 95% марсианской атмосферы состоит из углекислого газа, но недавно НАСА смогло преобразовать его в небольшое количество кислорода благодаря инструменту под названием MOXIE на борту марсохода Perseverance. Также было предложено преобразовать углекислый газ в метан и использовать его для заправки ракет для обратного путешествия с Красной планеты.
4. Длительность суток почти такая же, как на Земле
На Земле мы привыкли к 24-часовому дню, но не все небесные тела следует той же схеме. Например, один день на Луне эквивалентен месяцу на Земле. А ночь на Венере длится 120 земных дней! К такому ритму нужно привыкнуть. К счастью, сутки на Марсе почти идентичны нашим - 24 часа 39 минут 35 секунд. Людям будет намного легче жить и работать, учитывая, что марсианские дни и ночи похожи на земные.
5. Приемлемые погодные условия
По сравнению с палящими температурами на Меркурии и Венере, на Марсе все неплохо. В среднем -27 градусов по Цельсию, но это значение может варьироваться от -104 градусов по Цельсию на полюсах зимой до 21 градусов по Цельсию в более низких широтах летом. Конечно, это не означает, что люди могут гулять по Марсу без проблем, но если учесть, что средние дневные температуры на Венере и Меркурии составляют 471 градус и 427 градусов по Цельсию соответственно, Марс - это рай.
В настоящее время НАСА разрабатывает скафандр следующего поколения, который сначала будет использоваться в миссии Artemis на Луну, а затем и для полета на Марс.
6. Есть вероятность, что получится использовать запасы марсианского льда
На поверхности Марса вода присутствует в виде льда, но в атмосфере есть небольшое количество пара. В 2020 году НАСА подтвердило наличие крупных соленых озер под южным полярным регионом. Очевидно, что любая надежда на устойчивую жизнь на Марсе требует доступа к воде.
Хотя тонкая атмосфера препятствует существованию жидкой воды на поверхности планеты, НАСА делает ставку на запасы водяного льда прямо под поверхностью планеты. С 2015 года ученые работают над определением лучших мест для доступа к этому ресурсу, поскольку именно там будет расположена идеальная база для людей, проводящих исследования на Марсе.
По сравнению с палящими температурами на Меркурии и Венере, на Марсе все неплохо. В среднем -27 градусов по Цельсию, но это значение может варьироваться от -104 градусов по Цельсию на полюсах зимой до 21 градусов по Цельсию в более низких широтах летом. Конечно, это не означает, что люди могут гулять по Марсу без проблем, но если учесть, что средние дневные температуры на Венере и Меркурии составляют 471 градус и 427 градусов по Цельсию соответственно, Марс - это рай.
В настоящее время НАСА разрабатывает скафандр следующего поколения, который сначала будет использоваться в миссии Artemis на Луну, а затем и для полета на Марс.
6. Есть вероятность, что получится использовать запасы марсианского льда
На поверхности Марса вода присутствует в виде льда, но в атмосфере есть небольшое количество пара. В 2020 году НАСА подтвердило наличие крупных соленых озер под южным полярным регионом. Очевидно, что любая надежда на устойчивую жизнь на Марсе требует доступа к воде.
Хотя тонкая атмосфера препятствует существованию жидкой воды на поверхности планеты, НАСА делает ставку на запасы водяного льда прямо под поверхностью планеты. С 2015 года ученые работают над определением лучших мест для доступа к этому ресурсу, поскольку именно там будет расположена идеальная база для людей, проводящих исследования на Марсе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как сейчас полагают нет его из-за того, грубо говоря, что ядро Марса остыло.
Т.е. с нынешними технологиями Марс едва ли годится для колонизации.
И вообще летать туда на постоянной основе имеет смысл, только если там обнаружат залежи каких-то супер полезных ископаемых.