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Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации

Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации (3 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
16 мая 2021 13:23
Сообщество : Наука
Метки: Марс Космос   колонизация   колонизация марса   колонизация планет   космос   марс   наука   
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Марс издавна был источником восхищения и вдохновения для людей. О Красной планете писали научно-фантастические романы и снимали фильмы. В 1950-х и 60-х годах ученые полагали, что на Марсе есть растительность, что породило идею о возможности жизни на этой планете. Конечно, теперь мы знаем, что пышных зеленых джунглей там нет, но идея отправки людей на Марс никуда не делась.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марс Космос   колонизация   колонизация марса   колонизация планет   космос   марс   наука   
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Перст Указующий Час назад
короче, перед луной немного преимуществ. Луна ближе к пятёрочке.
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32k
Nefrion 8 минут назад
Не упомянут ма-а-аленький нюансик, что у Марса практически нет магнитного поля, которое нас на Земле защищает от космической радиации.
Как сейчас полагают нет его из-за того, грубо говоря, что ядро Марса остыло.
Т.е. с нынешними технологиями Марс едва ли годится для колонизации.
И вообще летать туда на постоянной основе имеет смысл, только если там обнаружат залежи каких-то супер полезных ископаемых.
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307
Botanik Vulgaris 12 минут назад
На марсе очень слабая магнитосфера. В результате солнечное излучение "вымывает" атмосферу Марса. Постепенно и постоянно. А радиоционное облучени за 1 день на Марсе эквивалентно 1 году на земле. Думаю это одна из самых важных проблем освоения или колонизации Марса.
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8k
portmen77 41 минуту назад
Думаете успеют марсианские декорации к 2033 году соорудить?
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4k
Ya 48 минут назад
На земле не могут освоиться, а собрались на марс. Фантасты и пилильщики бабла.
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12k
Anthonyus 49 минут назад
Марс это интересно и познавательно. Марс это ещё и романтично,но...может Луна сначала? Лететь ближе ,что позволяет и грузы быстрее доставлять и эвакуировать персонал оперативнее.
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3k
Dmitry_61rus 52 минуты назад
Да с таким оболваниванием людей, сами себя скоро перехерачим и оставшиеся будут думать что земля плоская.
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