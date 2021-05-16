Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации

5. Приемлемые погодные условия



По сравнению с палящими температурами на Меркурии и Венере, на Марсе все неплохо. В среднем -27 градусов по Цельсию, но это значение может варьироваться от -104 градусов по Цельсию на полюсах зимой до 21 градусов по Цельсию в более низких широтах летом. Конечно, это не означает, что люди могут гулять по Марсу без проблем, но если учесть, что средние дневные температуры на Венере и Меркурии составляют 471 градус и 427 градусов по Цельсию соответственно, Марс - это рай.



В настоящее время НАСА разрабатывает скафандр следующего поколения, который сначала будет использоваться в миссии Artemis на Луну, а затем и для полета на Марс.



6. Есть вероятность, что получится использовать запасы марсианского льда



На поверхности Марса вода присутствует в виде льда, но в атмосфере есть небольшое количество пара. В 2020 году НАСА подтвердило наличие крупных соленых озер под южным полярным регионом. Очевидно, что любая надежда на устойчивую жизнь на Марсе требует доступа к воде.



Хотя тонкая атмосфера препятствует существованию жидкой воды на поверхности планеты, НАСА делает ставку на запасы водяного льда прямо под поверхностью планеты. С 2015 года ученые работают над определением лучших мест для доступа к этому ресурсу, поскольку именно там будет расположена идеальная база для людей, проводящих исследования на Марсе.