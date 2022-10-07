Татарская бабуля продолжает жечь напалмом

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Мудрая бабушка продолжает давать полезные советы своей внучке, об уважении к своему будущему мужу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но я сам люблю готовить. Этак нажарю, наварю, напарю, а потом с балкона - херакс! И полетело, посыпалось, потекло по нижник балконам. Все выглядывают - а что это такое? Да как вкусно-то! И жрут и жрут и жрут!