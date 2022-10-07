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Татарская бабуля продолжает жечь напалмом

Татарская бабуля продолжает жечь напалмом

Автор:
07 октября 2022 08:36
Метки: #Видео   Прикол   Юмор   бабушка   внучка   жених   отношения   семья   
656
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Мудрая бабушка продолжает давать полезные советы своей внучке, об уважении к своему будущему мужу.

Источник:

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Метки: #Видео   Прикол   Юмор   бабушка   внучка   жених   отношения   семья   
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8  комментариев
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24k
Сибиряк Час назад
Вот хорошо бы что б у каждой девочки была бы такая бабушка, может быть нормально воспитанных баб стало бы больше.
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10k
Самка Хорька 11 минут назад
Не такие уж и распуШенные...

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16k
seller-k 21 минуту назад
Ну а кому ж ещё молодёжь учить как не старухам?
Ссылка youtu.be
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16k
Вася 23 минуты назад
почти все шефповара мужики, в телешоу, на уличных точках типа шашлыков-машлыков тоже, а в узбекистане плов вообще только мущщина по правилам делать должен
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311
Максим Минаев Час назад
говорит она все правильно,но ее об этом попросили ради хайпа.постанова.ждем продолжение.
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1k
Оксид Бетона Час назад
Постанова!
Но я сам люблю готовить. Этак нажарю, наварю, напарю, а потом с балкона - херакс! И полетело, посыпалось, потекло по нижник балконам. Все выглядывают - а что это такое? Да как вкусно-то! И жрут и жрут и жрут!
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