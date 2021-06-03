В любом месте, кому угодно: автограф-сессии Мэрилин Монро

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"Мне нравятся люди. Публика меня пугает, но людиям я доверяю", - говорила Мэрлин Монро.Она всегда с удовольствием раздавала автографы, а публика постоянно их жаждала. Куда бы она ни пошла, там были фанаты. Через несколько часов после ее прибытия в отель пресса узнавала об этом факте, и вскоре на улице появлялись сотни фанатов. Любители автографов пресдедовали ее на улице, в кафе и даже в уборной - но она была неизменно доброжелательна с ними и никогда не отказывала.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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