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В любом месте, кому угодно: автограф-сессии Мэрилин Монро

В любом месте, кому угодно: автограф-сессии Мэрилин Монро (21 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: автографы   актеры   голливуд   звезда на публике   звезды   знаменитости   мэрилин монро   шоу бизнес   
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"Мне нравятся люди. Публика меня пугает, но людиям я доверяю", - говорила Мэрлин Монро.Она всегда с удовольствием раздавала автографы, а публика постоянно их жаждала. Куда бы она ни пошла, там были фанаты. Через несколько часов после ее прибытия в отель пресса узнавала об этом факте, и вскоре на улице появлялись сотни фанатов. Любители автографов пресдедовали ее на улице, в кафе и даже в уборной - но она была неизменно доброжелательна с ними и никогда не отказывала.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автографы   актеры   голливуд   звезда на публике   звезды   знаменитости   мэрилин монро   шоу бизнес   
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Агафон Полчаса назад
Название у поста пошловатое, а так норм.
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