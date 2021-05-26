Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы

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Сложно поверить, что ей уже 67 лет и несмотря на все удары судьбы она никогда ни на что не жалуется.
Актриса сыграла в фильме "Через тернии к звездам" и на следующий день после его выхода она стала невероятно популярной. Но пожалуй, стоит начать со становления ее карьеры.
Модель и актриса
В первый раз Метелкина оказалась на подиуме в 1974 году, ей тогда был 21 год. Она за неделю научилась правильно ходить и правильно демонстрировать одежду. Работала в ГУМЕ манекенщицей и фотомоделью. Она рассказывала, что за кулисами подиума была жесткая конкуренция, некоторые девушки могли испортить костюм или толкнуть буквально перед выходом.
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Но несмотря на это ее карьера в ГУМе была вполне удачной. Ее даже отправляли за рубеж в командировки, где она показывала одежду в крупнейших универмагах соцстран и в армейских домах культуры. А что? Офицерские жены хотели выглядеть и одеваться красиво.
"Гостья из будущего"
Шел 1979 год. Режиссер Ричард Викторов и писатель Кир Булычев просматривали журнал мод и увидели фото Метелкиной. Тоненькая, огромные глаза с поволокой, изящная шея... Нийя найдена для съемок фильма "Через тернии к звездам"! Когда лента вышла 12 апреля в 1981 году (к 20-летию полета Юрия Гагарина в космос), то это был однозначный успех. За первый год показа он собрал 20,5 млн зрителей. И Елена стала четвёртой по уровню популярности среди актеров кино.
"Девочка, которую я сыграла, вызывала большую симпатию. Все почувствовали значение простых человеческих чувств. Эта героиня была как чистый лист бумаги, она не знала, как можно любить, дружить, как можно относиться к окружающим, что беречь в жизни, что дорого. Она этому научилась от людей".
В 1984 году она сыграла роль сотрудницы Полины Института времени в детском фильме Павла Арсенова "Гостья из будущего", а в 1977 году снова возобновила работу моделью.
Личная жизнь
Елена познакомилась на съемках фильма "Через тернии к звездам" с портным на площадке. Они поженились, но благоверный оказался брачным аферистом. Он не был москвичом, хотел от Елены только прописки и завладеть квартирой, таскал ее по судам. Его даже не останавливало наличие маленького ребенка. Она потребовала развод.
Этот человек написал на мать Елены донос (она работала в Министерстве обороны), пытаясь обвинить ее чуть ли не в шпионаже.
Отец актрисы был полковником ВДВ и у него дома хранился пистолет в память о войне. Ушлый муженек обыскал квартиру ее родителей, нашел оружие и настрочил донос и на него, дескать, бывший тесть угрожает его убить. Отца допрашивали долго и ему пришлось сдать дорогую сердцу реликвию. Отец не вынес всего этого и покончил с собой.
Они жили в аду четыре с лишним года, а в браке были всего лишь полтора.
Суд признал все-таки брак недействительным.
Этот человек написал на мать Елены донос (она работала в Министерстве обороны), пытаясь обвинить ее чуть ли не в шпионаже.
Отец актрисы был полковником ВДВ и у него дома хранился пистолет в память о войне. Ушлый муженек обыскал квартиру ее родителей, нашел оружие и настрочил донос и на него, дескать, бывший тесть угрожает его убить. Отца допрашивали долго и ему пришлось сдать дорогую сердцу реликвию. Отец не вынес всего этого и покончил с собой.
Они жили в аду четыре с лишним года, а в браке были всего лишь полтора.
Суд признал все-таки брак недействительным.
Следующим ее мужчиной был боксер Вячеслав, младше ее на девять лет. Она признавалась, что всегда любила мужчин постарше.
Вячеслав и сын актрисы Александр сдружились, он заменил ей отца. Правда мать боксера была категорически против связи с Еленой, отношения из-за этого постепенно сошли на нет. И когда в 90-х Елена недолго работала в магазине, к ней подошла новая девушка Славы и рассказала, что мужчина погиб.
Вячеслав и сын актрисы Александр сдружились, он заменил ей отца. Правда мать боксера была категорически против связи с Еленой, отношения из-за этого постепенно сошли на нет. И когда в 90-х Елена недолго работала в магазине, к ней подошла новая девушка Славы и рассказала, что мужчина погиб.
Тяжелые 90-е, нищета
Когда наступили 90-е Метелкина устроилась на работу секретарем к банкиру Ивану Кивелиди. Помним, что это были 90-е и Иван был отравлен нервно-паралитическим препаратом, который нанесли на телефонную трубку. Также погибла и его вторая помощница, с которой Елена работала посменно. Чудом выжившая женщина, потеряв работу, устроилась мыть полы в Лиге кооператоров и в храме Московского подворья Валаамового монастыря.
Жизнь Елены очень небогата. "Служу не за деньги, настоятель благодарит как может. Для меня заработок давно уже не главное, даже при скромной пенсии в 15 тысяч с хвостиком я научилась ни в чем не нуждаться. Хотя были времена - в советские годы за роли получала шесть-семь тысяч рублей, на них можно было "Волгу" купить" - с легкой улыбкой рассказывает она. Она живет в крошечной однокомнатной квартире.
Сын Елены работает автослесарем. А личная жизнь ее так и не наладилась, хоть она и говорит, что так и не встретила нормального мужчины, но не теряет надежды. "Горюю, но до самой смерти буду ждать свою судьбу - хорошего христианина, который предложит мне руку и доброе сердце".
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Младше ... старше ... Не вкурил.
Страшная жаба выйдет замуж, нарожает детей и будет счастлива, а писанная красавица будет мыкаться.
Очень часто такое вижу
А актриса великолепная, тут вопросов нет.
Пппереведи...