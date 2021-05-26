Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы

Елена познакомилась на съемках фильма "Через тернии к звездам" с портным на площадке. Они поженились, но благоверный оказался брачным аферистом. Он не был москвичом, хотел от Елены только прописки и завладеть квартирой, таскал ее по судам. Его даже не останавливало наличие маленького ребенка. Она потребовала развод.

Этот человек написал на мать Елены донос (она работала в Министерстве обороны), пытаясь обвинить ее чуть ли не в шпионаже.

Отец актрисы был полковником ВДВ и у него дома хранился пистолет в память о войне. Ушлый муженек обыскал квартиру ее родителей, нашел оружие и настрочил донос и на него, дескать, бывший тесть угрожает его убить. Отца допрашивали долго и ему пришлось сдать дорогую сердцу реликвию. Отец не вынес всего этого и покончил с собой.

Они жили в аду четыре с лишним года, а в браке были всего лишь полтора.

Суд признал все-таки брак недействительным.