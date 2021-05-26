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Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы

Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы (12 фото)

Автор:
26 мая 2021 17:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   люди   слава   советские актрисы   советское кино   шоу бизнес   
1386
12
Сложно поверить, что ей уже 67 лет и несмотря на все удары судьбы она никогда ни на что не жалуется.
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Метки: звезды   знаменитости   люди   слава   советские актрисы   советское кино   шоу бизнес   
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11k
Паша Эмильевич Час назад
Красивая Женщина. Пусть у нее все будет хорошо.
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3k
au3 Полчаса назад
"Следующим ее мужчиной был боксер Вячеслав, младше ее на девять лет. Она признавалась, что всегда любила мужчин постарше."

Младше ... старше ... Не вкурил.
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Суровый закон жизни.
Страшная жаба выйдет замуж, нарожает детей и будет счастлива, а писанная красавица будет мыкаться.
Очень часто такое вижу
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5k
Владимир 36 минут назад
90-е суки, многим жизнь сломали..... Как выжили -хрен его знает.
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411
анатолий горленко 45 минут назад
А ведь только теперь сопоставил: Нийя, Полина. Глаза то какие....
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10k
Bill 45 минут назад
Внимательно прочитал, но не понял в чем "трагическая судьба"? У всех, кто пережил 90-е - такая же трагическая судьба.
А актриса великолепная, тут вопросов нет.
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115
Alex 51 минуту назад
Действительно Нийя в мире ушлых злобных говнюков. Удачи ей!
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4k
Мистер Фикс 52 минуты назад
В 90-е талант заменили сиськи...
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14k
Corvus Corax 52 минуты назад
"Вячеслав и сын актрисы Александр сдружились, он заменил ей отца."
Пппереведи...
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612
Лимонадный Джо 56 минут назад
Даже по прошествии столько времени она сохранила красоту,шарм и очарование! Счастья тебе,Красавица!
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209
la_Contra Час назад
Не знаю биографию актрисы. Есть небольшая опечатка с годами: "В 1984 году она сыграла роль сотрудницы Полины Института времени в детском фильме Павла Арсенова "Гостья из будущего", а в 1977 году снова возобновила работу моделью."
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