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Юл Бриннер, ковбой всея Руси

Юл Бриннер, ковбой всея Руси (34 фото)

Автор:
30 мая 2021 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Великолепная семерка   архивы Голливуда   голливуд   звездное фото   звезды   знаменитости   ковбой   шоу бизнес   
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Юлий Борисович Бриннер родился в 1920 году во Владивостоке. Несколько лет спустя он с семьей переехал в США, где взял себе имя Юл Бриннер и прославился в Голливуде. Его прославила роль ковбоя Криса в "Великолепной семерке": пронзительный взгляд и шаркающая походка Бриннера стали предметом восхищения миллионов мальчишек. Но этим слава Бриннера не ограничилась: он с успехом выступал на сцене, был фотографом и даже написал несколько книг.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великолепная семерка   архивы Голливуда   голливуд   звездное фото   звезды   знаменитости   ковбой   шоу бизнес   
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zlopisec Час назад
Фильм "Великолепная семерка" был просто эпичен.
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