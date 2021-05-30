Юл Бриннер, ковбой всея Руси

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Юлий Борисович Бриннер родился в 1920 году во Владивостоке. Несколько лет спустя он с семьей переехал в США, где взял себе имя Юл Бриннер и прославился в Голливуде. Его прославила роль ковбоя Криса в "Великолепной семерке": пронзительный взгляд и шаркающая походка Бриннера стали предметом восхищения миллионов мальчишек. Но этим слава Бриннера не ограничилась: он с успехом выступал на сцене, был фотографом и даже написал несколько книг.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Великолепная семерка архивы Голливуда голливуд звездное фото звезды знаменитости ковбой шоу бизнес
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