Юл Бриннер, ковбой всея Руси

Юлий Борисович Бриннер родился в 1920 году во Владивостоке. Несколько лет спустя он с семьей переехал в США, где взял себе имя Юл Бриннер и прославился в Голливуде. Его прославила роль ковбоя Криса в "Великолепной семерке": пронзительный взгляд и шаркающая походка Бриннера стали предметом восхищения миллионов мальчишек. Но этим слава Бриннера не ограничилась: он с успехом выступал на сцене, был фотографом и даже написал несколько книг.

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