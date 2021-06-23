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Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта знакомств

Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта знакомств (5 фото)

Автор:
23 июня 2021 09:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Tinder   выбор партнера   женщины   сайт знакомств   соцсети   твиттер   требования   
4929
5
Британка по имени Зои опубликовала скриншот страницы 27-летнего парня с Тиндера и объявила его женоненавистником. А все из-за перечня требований, которые молодой человек предъявляет к своей будущей избраннице.
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Метки: Tinder   выбор партнера   женщины   сайт знакомств   соцсети   твиттер   требования   
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106  комментариев
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
Нормальные у него требования. Естественные.
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454
Eric Cartman 4 минуты назад
Один хрен, куколдов больше. Так что барышни могут не переживать за свои мохнатки.
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16k
Александр 14 минут назад
Дожили, в стране победившего феминизма и равноправия, мужик который, предъявляет ровно такие же требования в человеку женского пола, как и к себе означает, что он женоненавистник(судя по описанию, паря на спорте, на норм работе, не страшный, с ниграми не спал и алиментов никому не должен).

СмИщщно.

В нашей "отсталой" стране, кстати, не лучше. 90% всех мужиков, всегда ковыряются в бабах ниже себя по статусу, потому что равная, всегда-ВСЕГДА, с задранным носом в стратосферу, если хоть на полписечки находится рядом с тобой.
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3k
Юра Гагарин 20 минут назад
27-летнего Кирк из графства Эссекс
=
отсюда делаем вывод, что в графстве Эссекс есть нормальные парни с правильными понятиями
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1k
Жэка 23 минуты назад
Хитер бобер
Ляпнул про негров - его теперь прикручивают за негров. А про то что он не желает выкармливать чужих кукушат - руки у баб уже не доходят его чмырить )))
Я считаю при таких входящих он нелегко но найдет годную бабу
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21k
SerGProS 23 минуты назад
Абсолютно адекватные требования
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5k
mr.Poher 23 минуты назад
Он как раз самый настоящий женонавистник! Баболюб и т.д., просто отметает всю шваль заранее, дабы не терять на неё время.
Не можешь соответствовать, ну так кто в этом виноват? Конечно же не он, хотя современная баба в своих грехах, винит всех кроме себя.
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3k
Горожанин 23 минуты назад
Можно не соглашаться с его условиями - никто и не обязан. Но, черт побери, куда делась при этом вся западно-демократичная толерантность? Похоже же, у них и в этом двойные стандарты Для одних толератность - пожалуйста. Для других - нет.
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469
Hot tub is my love Горожанин 9 минут назад
У них люди придерживаются разных понятий и взглядов, как и у нас. Наивно полагать, что у них все поголовно восхищаются лгбт и расовым разнообразием.
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13k
Booka1a Полчаса назад
у всех свои закидоны. если требует, значит ему так хочется. не соответствуешь - [мат] мимо
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−86
wr2x2 38 минут назад
Vadim владимир 5 минут назад С другой стороны это указывает на его расистские взгляды и кто их не разделяет проходит мимо.
------------
причем здесь расизм? чернильница - это показатель эстетической неразборчивости
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−86
wr2x2 39 минут назад
"Один из них заметил, что парню не следовало бы упоминать черных" - Алень и тут обоср@лся - ему нравятся чернильницы, и он готов к тому что его женщина способна на межрассовые отношения, вопреки природе
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24k
Григорий 46 минут назад
А что он должен написать? Что ищет бездомную содержанку с прицепом? Или, что ему нравятся негры? Нормальный гетеросексуал не в чести стал.
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5k
Vadim 47 минут назад
Кому не нравятся его требования пусть воспринимает это как честно указанные недостатки и проходит мимо.
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15k
Сергей 51 минуту назад
Требования как требования. Мужик тоже вроде качественный, имеет право.
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19k
Ватаку Накомоде 52 минуты назад
Каждый может требовать то что считает для себя нужным. Думаю он там не единственный. Не нравится - проходи мимо. Мне тоже много чего не нравилось в поведении девушек с сайтов знакомств, когда я там сидел. Что, тоже бучу из за этого поднимать?
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2k
владимир 53 минуты назад
Требования насчет детей и финансовой обеспеченности нормальные. Их можно легко проверить. Но как он собрался проверять спала она до него с неграми или нет? Это конечно абсолютный дебилизм. Другой вопрос что он на Тиндере шарится. Значит желающих среди его окружения особо не наблюдается.
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16k
sanchesS80 53 минуты назад
Я как-то написал на сайте знакомств что ищу без "прицепа" и хочу именно своих. Видели бы вы сколько бабского говна на меня выливалось каждый день.
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16k
Егор 54 минуты назад
А разве этот сайт придуман не для того, чтобы люди искали себе пару под любые запросы?
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2k
Владимир 55 минут назад
герой нашего времени!
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2k
VikaR 55 минут назад
Абсолютно адекватные требования, как на меня.
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3k
Запускайте Берлагу! 56 минут назад
Негр мог там такой тоннель прокопать, что парню с вагонеткой и соваться бессмысленно
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