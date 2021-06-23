Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта знакомств

27-летнего Кирк из графства Эссекс, Великобритания считает, что у его избранницы не должно быть детей, т.к. он хочет завести свое потомство ( а чужих отпрысков он воспитывать не желает), она не должна даже задумываться о встречах с чернокожими. А еще Кирк не любит дармоедок - его возлюбленная должна сама себя обеспечивать и "не быть бомжихой". О себе парень сообщил только краткие сведения: у него есть квартира с двумя спальнями, собака, он занимается спортом и "не принимает дерьмо".



Увидев эту анкету, британка по имени Зои возмутилась и посчитала мужчину настоящим женоненавистником.

Под ее постом в Твиттере многие высказались в том же духе.

Блогер Gem Morson заявила, что рада тому, что уже вышла замуж, так как в противном случае ей было бы сложно познакомиться с мужчинами. А еще одна подписчица заверила, что теперь будет показывать анкету парня каждому, кто спросит о ее личной жизни.

Кстати, среди комментировавших пост Зои, были и мужчины. Один из них заметил, что парню не следовало бы упоминать черных, а вот что касается наличия детей, то далеко не все мужчины мечтают воспитывать чужое потомство. Потому он его понимает.