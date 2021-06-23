Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта знакомств

4929
5
Британка по имени Зои опубликовала скриншот страницы 27-летнего парня с Тиндера и объявила его женоненавистником. А все из-за перечня требований, которые молодой человек предъявляет к своей будущей избраннице.
Сложно сказать, что больше всего разгневало девушку: фото, на котором британец предстал в спущенных до лодыжек штанах или его "правила". Их немного, но, видимо, для части современных женщин они считаются оскорбительными.
I thought I’d give Tinder a go but honestly, it’s fully put me off dating. pic.twitter.com/24Q1334yx2— Trash Queen ✨ (@zxox32) April 4, 2019
×
27-летнего Кирк из графства Эссекс, Великобритания считает, что у его избранницы не должно быть детей, т.к. он хочет завести свое потомство ( а чужих отпрысков он воспитывать не желает), она не должна даже задумываться о встречах с чернокожими. А еще Кирк не любит дармоедок - его возлюбленная должна сама себя обеспечивать и "не быть бомжихой". О себе парень сообщил только краткие сведения: у него есть квартира с двумя спальнями, собака, он занимается спортом и "не принимает дерьмо".
Увидев эту анкету, британка по имени Зои возмутилась и посчитала мужчину настоящим женоненавистником.
Под ее постом в Твиттере многие высказались в том же духе.
Блогер Gem Morson заявила, что рада тому, что уже вышла замуж, так как в противном случае ей было бы сложно познакомиться с мужчинами. А еще одна подписчица заверила, что теперь будет показывать анкету парня каждому, кто спросит о ее личной жизни.
Кстати, среди комментировавших пост Зои, были и мужчины. Один из них заметил, что парню не следовало бы упоминать черных, а вот что касается наличия детей, то далеко не все мужчины мечтают воспитывать чужое потомство. Потому он его понимает.
Увидев эту анкету, британка по имени Зои возмутилась и посчитала мужчину настоящим женоненавистником.
Под ее постом в Твиттере многие высказались в том же духе.
Блогер Gem Morson заявила, что рада тому, что уже вышла замуж, так как в противном случае ей было бы сложно познакомиться с мужчинами. А еще одна подписчица заверила, что теперь будет показывать анкету парня каждому, кто спросит о ее личной жизни.
Кстати, среди комментировавших пост Зои, были и мужчины. Один из них заметил, что парню не следовало бы упоминать черных, а вот что касается наличия детей, то далеко не все мужчины мечтают воспитывать чужое потомство. Потому он его понимает.
I agree, he should not have talked about blacks, he is racist. But he said the truth on his first point, he doesn't want to be a step dad, of course no real man want to be step dad. I don't know why these ladies expect man to carry other man's luggage.— I am Venkat (@venkat211279) April 14, 2019
Источник:
Ссылки по теме:
- Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением
- Москвичка запустила тред с фото женщин за 40+ и разрушила все стереотипы о старости
- "Говорят, на майские водку будут раздавать": реакция на фейк про сухой закон
- Разыскивающую спонсора украинку затроллили из-за плохого знания английского языка
- 20 анкет с сайтов знакомств от тех, кто четко знает, чего хочет в жизни
70
Понравилось70
Новости партнёров
СмИщщно.
В нашей "отсталой" стране, кстати, не лучше. 90% всех мужиков, всегда ковыряются в бабах ниже себя по статусу, потому что равная, всегда-ВСЕГДА, с задранным носом в стратосферу, если хоть на полписечки находится рядом с тобой.
=
отсюда делаем вывод, что в графстве Эссекс есть нормальные парни с правильными понятиями
Ляпнул про негров - его теперь прикручивают за негров. А про то что он не желает выкармливать чужих кукушат - руки у баб уже не доходят его чмырить )))
Я считаю при таких входящих он нелегко но найдет годную бабу
Не можешь соответствовать, ну так кто в этом виноват? Конечно же не он, хотя современная баба в своих грехах, винит всех кроме себя.
------------
причем здесь расизм? чернильница - это показатель эстетической неразборчивости