FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2695 постов • 1577 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Москвичка запустила тред с фото женщин за 40+ и разрушила все стереотипы о старости

Москвичка запустила тред с фото женщин за 40+ и разрушила все стереотипы о старости (24 фото)

Автор:
04 сентября 2020 13:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: бальзаковский возраст   женщины   красота   соцсети   твиттер   флешмоб   
2235
24
Безусловно, молодость прекрасна, но как бывает красива зрелая красота! Пользовательница Твиттера начала флешмоб, в котором призвала показать свои фото женщин старше 40. Оказалось, что среди них есть просто потрясающие красавицы!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: бальзаковский возраст   женщины   красота   соцсети   твиттер   флешмоб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Фрэнд 47 минут назад
Чтобы понять, насколько хорошо сохранились маман, нужно выкладывать фото задниц, а не лица.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
DM 4 минуты назад
Вот, я считаю, тоже достойный пример))
Вот, я считаю, тоже достойный пример))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Антон 7 минут назад
Ню Ню. С нынешними фильтрами можно и мумию в сексапильную красотку превратить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий Злой 8 минут назад
ну за 40 в принципе и не дорого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey 9 минут назад
генетика блин, ее не пропьешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Gary_ 12 минут назад
Обычные тётки 40+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KOSTELLO 24 минуты назад
Мне кажется, что люди, оставляющие комментарии типа "потрясающая", "нереальная" и прочие подобные комментарии, имеют одну лишнюю хромосому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Полчаса назад
Что такое тред и в кого она им запустила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Соломей Александр 24 минуты назад
ну на всякий случай,не мешает перед тем как задать вопрос, узнать.а то, прикол может вылиться в глупость и незнание.
Тред (англ. thread, буквально нить) в интернет-форумах, блогах, списках рассылки, конференциях последовательность ответов на сообщение, то есть «ветвь обсуждения».

Сообщения показываются в виде связанной последовательности («ветви»), если их объединяет общая тема или общий идентификатор ветви.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Соломей 13 минут назад
На форумах вроде темы есть.
Это видимо к лукам,бложикам и т.д. отношение имеет.В таки не захожу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Duckk Полчаса назад
Тётки, как тётки... Интернет не взорван.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
BenderRodriguez 42 минуты назад
Свежая партия старушек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Andrei 44 минуты назад
"...Оказалось, что среди них есть просто потрясающие красавицы!..."

Только их фотографии решили не выкладывать, почему-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Олег 53 минуты назад
Неудачная подборка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Великий Кормчий 56 минут назад
Норм мадамы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros 57 минут назад
- Вань, тебе какие женщины больше нравятся?
- Ну, такие солидные. За 50-т.
- Ну, за 50-т это ещё не дорого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Andrei Prostovopros 46 минут назад
Это шутка Уездного города, там у них Вань нет. Там был Жень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
im240 Час назад
есть множество сорокалетних красивых женщин, но большей частью это какие-то мамаши стифлера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
911
Kvint Час назад
Нуууу не знаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента 11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента Пользователи Twitter воссоздали знаменитые картины с помощью бутербродов Пользователи Twitter воссоздали знаменитые картины с помощью бутербродов Пользователи соцсети поделились самыми дурацкими травмами в своей жизни Пользователи соцсети поделились самыми дурацкими травмами в своей жизни #Давыберу: россияне выступили в поддержку ЛГБТ после выхода ролика за поправки к Конституции #Давыберу: россияне выступили в поддержку ЛГБТ после выхода ролика за поправки к Конституции В Твиттере делятся фотографиями любимых блюд, от которых просыпается зверский аппетит В Твиттере делятся фотографиями любимых блюд, от которых просыпается зверский аппетит Жирное сексуальным бывает! Женский протестный флешмоб в Instagram Жирное сексуальным бывает! Женский протестный флешмоб в Instagram
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

565258



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
3
66
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
Закулисье голливудской классики
4
12
Закулисье голливудской классики
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Миндальное печенье без грамма муки ( Итальянское печенье из миндальной муки )
0
3
Миндальное печенье без грамма муки ( Итальянское печенье из миндальной муки )
Лица
0
17
Лица
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#история#фильмы#разное#в мире#природа#авто авария#картинки
#фото#животные#авария#подборка#актеры#навальный#германия#фотографии#автомобили#комментарии
#прикол#интересно#дтп#кино#новинки#movienews.film#дети#gif#забавно#лучшее

На что жалуетесь?

Вернуться