Москвичка запустила тред с фото женщин за 40+ и разрушила все стереотипы о старости

Безусловно, молодость прекрасна, но как бывает красива зрелая красота! Пользовательница Твиттера начала флешмоб, в котором призвала показать свои фото женщин старше 40. Оказалось, что среди них есть просто потрясающие красавицы!
Москвичка под ником renatanover решила опровегнуть бытующей мнение о старости сорокалетних.
"Опять прочитала в ленте про морщины и дряблую кожу у 40-летних. Давно хотела сделать. Поэтому — тред тех, кому за 40. Несите фотки в реплаи. Очень хочется, чтоб люди понимали, о чём говорят. Я начну. Мне 43", - написала она и получила кучу отзывов с фотографиями пользовательниц Твиттера. Оказалось, что среди откликнувшихся так много по-настоящему симпатичных молодых женщин!
"Мне 53. Никому не должна, сын вырос, любимый рядом, сердце живое и голова своя. Свобода!" - @ ypDJZM2RvGcZmFh.
Похвалиться своими прекрасно выглядящими мамочками решили и совсем молодые девушки.
А это она на фотосессии— 𝐕 𝐀 𝐇 𝐈 𝐃 𝐄 🌺 (@vahideperccin) August 29, 2020
Что бывает редко, но кажется очень метко 😁😍 pic.twitter.com/2lar8BVMAM
А ещё она недавно вышла замуж 🥺 я очень радуюсь за неё— 🍑Sewerin ⁷ | vkook au | поставщик стекла 🍑 (@Sewerin7) August 28, 2020
Когда мне было лет семь, мне казалось что она живая Бэлль из мультика красавица и чудовище, у неё ещё были длинные волосы тогда
Для меня тётя всегда была и будет самой красивой женщиной (ну а после неё мама хд)
@dance___bear: "Моей маме 47, только гляньте на этот лисий взгляд!"
@Злая Фея: "Почти 44."
"Мне до 40 еще далеко, но у меня есть прекрасная мама, которой скоро 40 и она слишком красивая, чтобы не выложить её фото сюда" - @inaccessible1
"Это моя мама. Фото сделано год-два назад. Ей 42 на данный момент, нас однажды назвали сёстрами" - @LieutenantChmo.
Она великолепна! Передайте ей обязательно, что она достойна всего восхищения в мире!— U.M.Q.R.A. (@BlaBlaBla_Lab) August 29, 2020
Она выглядит как девочка из 9 которую я учила рисовать— Одна клетка мозга, и та гриффиндорская (@MidzukiKun) August 28, 2020
@alex_rei_din: "Матушка, 53 годика"
Во флешмобе поучаствовали и мужчины, выложив фотографии своих мам и жен.
Во флешмобе поучаствовали и мужчины, выложив фотографии своих мам и жен.
@@strangetongue: "Присоединюсь к клубу через несколько месяцев".
"Моя мамаRed heart 46 лет, восхищаюсь и мечтаю в ее возрасте выглядеть так же молодоSmiling face with heart-shaped eyes", - @@lublublebushek.
@dangerous_brute: 40 лет!
не зря говорят,что возраст делает женщину еще прекраснее!!!она очаровательна!!!— 𓆗миссис дэллоуэй (@yourdalloway) August 29, 2020
@sinbrighter: "маме в мае исполнилось 46........"
@CooleEule: "48, моя мамуля"
Ну, разве не красавицы?
Ну, разве не красавицы?
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Это видимо к лукам,бложикам и т.д. отношение имеет.В таки не захожу.
Только их фотографии решили не выкладывать, почему-то.
- Ну, такие солидные. За 50-т.
- Ну, за 50-т это ещё не дорого...