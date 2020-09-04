Москвичка запустила тред с фото женщин за 40+ и разрушила все стереотипы о старости

А ещё она недавно вышла замуж 🥺 я очень радуюсь за неё

Когда мне было лет семь, мне казалось что она живая Бэлль из мультика красавица и чудовище, у неё ещё были длинные волосы тогда

Для меня тётя всегда была и будет самой красивой женщиной (ну а после неё мама хд)