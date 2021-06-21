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Почему вакцину от коронавируса «Спутник V» сделали двухкомпонентной?

Почему вакцину от коронавируса «Спутник V» сделали двухкомпонентной? (2 фото)

Автор:
21 июня 2021 10:39
Сообщество : Пандемия
Метки: Прививка   вирус   иммунитет   компонент   коронавирус   пандемия   почемучка   спутник   
1775
2

О том, что вакцина двухкомпонентная, и прививка осуществляется в два этапа, знают практически все. Что заставило разработчиков остановиться именно на таком варианте препарата?

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Метки: Прививка   вирус   иммунитет   компонент   коронавирус   пандемия   почемучка   спутник   
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63  комментария
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это мракобесие! Прививки портят ДНК, РНК, МСК и приводят к оволосенению нижней поверхности ступней. Достаточно исключить из рациона три продукта и ты будешь защищён на 100% от любой вирусной инфекции.
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1k
Камаз Отходов 12 минут назад
Очень неприятная штука, никогда мне небыло так плохо. Очень советую, прививайтесь. Знал бы раньше, что так куёво будет, побежал бы прививаться первым.
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−53
wr2x2 Полчаса назад
слишком много негативной информации о прививке, и не одного реального достоверного её опровержения, это наводит на мысли...
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−53
wr2x2 Полчаса назад
желающие выступить подопытными крысами - вперед, вам никто не запрещает, но других не надо тянуть
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57
Javier wr2x2 Полчаса назад
Ну ты дома тогда сиди, нефиг переносчиком заразы тут ползать
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4k
tamin 51 минуту назад
Я привился ещё в январе. 5g принимаю. Вай фай раздаю. Хрен вырос на 10 см.
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74
mcnecaqn 56 минут назад
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2k
Максим 59 минут назад
Так вроде о двух годах "иммунитета" уже никто не говорит. Теперь вроде полгода или около того. Сейчас рекомендуют повторную вакцинацию, тем кто зимой делали даже вакцинация какая-то странная. Никто ничего чётко не говорит, постоянно меняют мнения и результаты.
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354
Max Час назад
Я уже обе сделал и теперь без маски езжу на автобусе
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13k
Альф 57 2 часа назад
Нет уж, спасибо. Я не пропагандирую против вакцинации, никого не хочу учить - это моё сугубо личное мнение основанное почти 50лет жизни в России. Именно от ковида не буду.
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358
WadDad Альф 57 55 минут назад
Путаете солёное и горячее. Мстить за пенсионную реформу своим здоровьем себе дороже, не находите?
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9k
Andrey 2 часа назад
Смотрю на свое правое плечо - там два таких характерных кружочка. И оспой я ни разу не болел, хотя в детстве родители умудрились меня завести в регион с этой заразой.
Вот почему при СССР таких вопросов не возникало, а сейчас куда ни плюнь - везде супер эксперты от медицины????
60 стран признали, Сан-Марино почти в полном составе провакцинировалась, а мы все сомневаемся???
С другой стороны может оно и к лучшему - по крайней мере пройдет естественный отбор....
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358
WadDad AlekseiTFS 53 минуты назад
Вы гляньте ка! Он один опроверг столетия медицинских исследований, посрамил всю науку, опередил время и не только сам стремится в гроб, но и вогнал туда всю свою семью.
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16k
sanchesS80 2 часа назад
Давно сделал и ни капли не пожалел. Жена не стала колоться, в начале июня свалилась и провалялась 3 недели, плюс оба ребёнка болели. У меня ни к одном глазу, хоть я и ухаживал за ними всеми, не прятался.
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726
MK_DMD 2 часа назад
Как-то не особо планировал, но заставят же...
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2k
Ivan 2 часа назад
Ништяяяяк! 2 гоооода прошло,
поэтому ща готовятся к ревакцинации спустя пол года, с начала массовой вакцинации...
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887
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Хорошая попытка, но спасибо, нет
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