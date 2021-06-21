Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев дал объяснение по поводу гена белка коронавируса. По словам ученого, его доставка в организм осуществляется другим вирусом – вектором, который и представляет собой аденовирус человека. В обычном состоянии он вызывает ОРВИ, но для создания вакцины он проходит специальную обработку. Ее задача – предупреждение размножения в клетках и, соответственно, развития заболевания.

Скулачев также рассказал, что будет, если сделать только первую прививку или повторно получить первый компонент. Ничего страшного не случится, поскольку защита обеспечивается уже на первом этапе вакцинации. Даже если допустить путаницу и повторное введение первого компонента, самое страшное, что может случиться, это отсутствие усиления иммунитета.

А вы планируете делать прививку от ковида?