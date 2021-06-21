О том, что вакцина двухкомпонентная, и прививка осуществляется в два этапа, знают практически все. Что заставило разработчиков остановиться именно на таком варианте препарата?
Во время первичной вакцинации уровень иммунного ответа поднимается примерно на 60%, а после второго укола – на 90%. За счет этого, как считают разработчики, срок защиты организма может достигать двух лет.
В компонентах задействуются разные типы аденовирусов. Соответственно, иммунный ответ на вирус-носитель не создает препятствий, а способствует полноценному иммунному ответу. Такой – двухфазный подход к вакцинации на базе разных вирусов-носителей обеспечивает наилучшую защиту от возбудителя КОВИД-19.
Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев дал объяснение по поводу гена белка коронавируса. По словам ученого, его доставка в организм осуществляется другим вирусом – вектором, который и представляет собой аденовирус человека. В обычном состоянии он вызывает ОРВИ, но для создания вакцины он проходит специальную обработку. Ее задача – предупреждение размножения в клетках и, соответственно, развития заболевания.
Скулачев также рассказал, что будет, если сделать только первую прививку или повторно получить первый компонент. Ничего страшного не случится, поскольку защита обеспечивается уже на первом этапе вакцинации. Даже если допустить путаницу и повторное введение первого компонента, самое страшное, что может случиться, это отсутствие усиления иммунитета.
А вы планируете делать прививку от ковида?
Источник:
- У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca
- Почему вспышка атипичной пневмонии так и не переросла в пандемию?
- Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19
- Иммунитет от коронавируса будет недолгим?
- Почему ПЦР-тест может давать ложный результат при коронавирусной инфекции?
Понравилось17
"Голикова объяснила, когда пройти повторную вакцинацию от COVID-19.
"В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъема, в котором мы сейчас находимся, - через шесть месяцев" - пояснила она."
https://rg.ru/2021/06/18/golikova-obiasnila-kogda-projti-povtornuiu-vakcinaciiu-ot-covid-19.htmlhttps://rg.ru/2021/06/18/golikova-obiasnila-kogda-projti-povtornuiu-vakcinaciiu-ot-covid-19.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4feab38b641fa4f580ab44c97f1b2ac6&from_block=partner_context_menu&t=3.231https://yandex.ru/efir?stream_id=4feab38b641fa4f580ab44c97f1b2ac6&from_block=partner_context_menu&t=3.231
Вот почему при СССР таких вопросов не возникало, а сейчас куда ни плюнь - везде супер эксперты от медицины????
60 стран признали, Сан-Марино почти в полном составе провакцинировалась, а мы все сомневаемся???
С другой стороны может оно и к лучшему - по крайней мере пройдет естественный отбор....
=====
Во-первых оспа не вирусное заболевание и её штамм достаточно устойчив десятилетиями, в отличии от коронавируса, мутировавшего уже десятки раз с прошлого года! Сравнивать летальность оспы и коронавируса вообще неуместно, ибо отличается она КРАТНО не в пользу ковида!
Во-вторых СССР САМОСТОЯТЕЛЬНО разрабатывал, производил и контролировал все вакцины, в отличии от РФ, где компонентная база для производства лекарств на 90 с лишним процентов ИМПОРТНАЯ!
Наконец, к СССР как государству было ДОВЕРИЕ, ибо в стране реально существовала медицина и ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, в отличии от РФ, где всё это превратили в БИЗНЕС по оказанию услуг! Нет доверия этому государству НИКАКОГО!
С чего бы это вдруг чинуши, планомерно лишающие граждан социальных завоеваний СССР, регулярно придумывающие всё новые поборы и где монетизировано всё и вся, озаботились проблемами населения и так настойчиво и БЕСПЛАТНО, а теперь ещё и принудительно, навязывают нам вакцину, стоимостью порядка 12 тысяч, если не ошибаюсь??? Сраные копеечные маски бесплатно не раздают, тесты на антитела только за деньги и т.д., а тут вдруг такая благотворительность!
Я уж не говорю о том, что нам упорно навязывают вакцину, не прошедшую положенных испытаний на эффективность и побочки!
- не бойтесь выйти из пещеры -мир не такой страшный,как его рисуют СМИ.
======
Вакцины разрабатывались и продолжают разрабатываться исключительно от заболеваний, имеющих высокую летальность или наносящих тяжелейший вред здоровью, таких как оспа, полиомиелит и т.д. Разрабатывают, годами испытывают на эффективность и скрытые побочки. На это тратятся десятилетия исследований и колоссальные деньги!
Какое отношение к подобным болезням имеет Ковид, не дотягивающий статистически даже до пандемии и имеющий невысокую по меркам вирусологов смертность??? В чём крайняя необходимость всем принудительно колоть плохо изученную и не прошедшую положенных испытаний на эффективность и побочки мРНК-вакцину, внося в организм ДНК вируса?
Может пояснишь? Уверен, ты разбираешься в вопросе, коль так безапеляционно агитируешь!
Если столько людям го%но на голову лить то чего теперь удивляться что никто ни во что не верит и весомая часть лучше к знахарю пойдет чем привьется...
Так же и с пенсионной реформой было.
Начали крутить бодрых работающих пенсионеров.
Недоношенные блин.
Да и вообще, больше похоже что все эти каналы тупо за денежку отрабатывают западный заказ по дискредитации России. Проверить никак - пиши что хочешь.
https://base.garant.ru/12113020/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/https://base.garant.ru/12113020/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/
Я вам скажу, как всё будет проходить: будут липовые справки о вакцинации. И всё.