Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского университета имени И.М. Сеченова Александр Лукашев в интервью рассказал, о повторных заражениях коронавирусом, а также о защищённых от болезни людях.
Александр Лукашев считает: "Да, заболеть два раза можно. Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились – значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее". Вирусолог рассказал, что на протяжении всего существования человечества наш иммунитет борется с различными микроорганизмами, поэтому повторные инфекции всегда протекают легче и имеют меньше последствий.
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По словам эксперта, примерно треть населения Земли уже имеет защиту от Covid-19 благодаря лимфоцитам, которые появились из-за встречи в предыдущие годы с обычными коронавирусами. Ведь ОРВИ примерно в 10% случаях вызывалось разными типами коронавирусов (не такими опасными по сравнению с Covid-19). Именно поэтому 80-85% людей переболело Covid-19 в легкой или даже бессимптомной форме.
Через несколько лет вирус никуда не уйдёт, но иммунная система людей справится с ним, и все сегодняшние переживания будут уже неактуальны, считает специалист.
Но паника во всём мире продолжается и в Канаде стартовали продажи противоковидных полускафандров
Защитные шлемы изолируют голову и верхнюю часть туловища. Они снабжены системой очистки воздуха, которая работает от аккумуляторов.
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