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Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19

Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19 (4 фото)

Автор:
30 ноября 2020 13:10
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Вирусолог   вирус   иммунитет   коронавирус   пандемия   
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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского университета имени И.М. Сеченова Александр Лукашев в интервью рассказал, о повторных заражениях коронавирусом, а также о защищённых от болезни людях.
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Метки: COVID-19   Вирусолог   вирус   иммунитет   коронавирус   пандемия   
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
А почему без перчаток?

А почему без перчаток?
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14k
Ego sum qui sum Час назад
у очень многих кошек домашних есть коронавирусный гастроэнтерит, где то читал, что владельцы этих кошек на нынешний коронавирус почти не реагируют
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14k
Жупел - Кипучая сера Ego sum qui sum 3 минуты назад
У нашего кота такой диагноз. Это не лечится, заглушить только можно. Раз в четыре месяца сдаём анализ крови для контроля. Так вот: ветеринары объяснили, что это кишечная инфекция и к ковид-19 никакого отношения не имеет. Однако лаборатории терятся не стали! И из-за популярного нынче слова подняли цену на анализ с 950 р до двух с чем-то тысяч...
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1k
Денис Час назад
Он просто "считает", не провели исследование, а "считает".
Далее не интересно.
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1k
Isakov Sergey 2 часа назад
"Защитные шлемы изолируют голову и верхнюю часть туловища. Они снабжены системой очистки воздуха, которая работает от аккумуляторов."
Как я понимаю, чуть не рассчитал время автономной работы, батарейки сели и сразу полный абзац?
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13k
Егор 2 часа назад
Чесалку для носа добавить надо.
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2k
Андрина 2 часа назад
У меня есть приятель,первый раз переболел бессимптомно.
Во второй раз пролежал в больнице 2 недели.Только сейчас начал приходить в себя,спустя почти 3 месяца после болезни.
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2k
Андрина Азиз Ниязов 2 часа назад
Сдавал анализ,положительный.
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2k
Азиз Ниязов Андрина 2 часа назад
)) вы вкурсте, что этот анализ даже на грипп обычный положительно даёт? У этих вирусов геном схожий.
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804
Карл Такойто Андрина 2 часа назад
Тут как с гриппом. Гриппом мы тоже болеем много раз за жизнь,и нет такого правила что переболел первый раз и последующие гриппы будут переносится легче. Мы заболеваем повторно гриппом,т.к. он мутирует,и это уже новый мутировавший для организма грипп против которого антител нет. Соответственно и переносим грипп по разному,в один год он легко,в другой год-и температура высокая и слабость и т.д.То же самое и с ковидом,он тоже мутирует,и тяжесть зависит от того насколько тяжело воспринимается организмом новая форма после мутации.
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5k
Дмитрий Карл Такойто 49 минут назад
Разница между заболеваниями на грипп обычно более года. Примерно столько антитела есть. А тут человек с антителами снова заболел. Вы в курсе что КИтай закрыл въезд к себе людям у которых есть антитела. Не важно М или G, просто если есть антитела. Тоесть в Китай не попасть даже если ты короной переболел пол года назад... Что-то они знают...
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804
Карл Такойто Дмитрий 44 минуты назад
Ну это лишь говорит о более быстрой мутации и степени заразности. Грипп болезнь сезонная,эпидемия обычно на осень-зиму приходится,и менее заразная.Летом грипп тоже есть,но им почти никто не болеет. Ковиду же на это пофигу,он с нами 24/7 в любое время года,и он гораздо заразнее гриппа,и мутирует быстрее,4-5 месяцев, и новый штамм, соответственно и перспектива заболеть повторно.
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harlamov 2 часа назад
Очень информативно. При повторном заражении вы заболеете. Спасибо профессор. Важная информация.
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3k
schmubu harlamov Час назад
этот Ирина Николаевна - это безмозглый говнобот, у него все высеры такого уровня...
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2k
Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19
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2k
Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19
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