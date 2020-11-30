Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19

Александр Лукашев считает: "Да, заболеть два раза можно. Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились – значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее". Вирусолог рассказал, что на протяжении всего существования человечества наш иммунитет борется с различными микроорганизмами, поэтому повторные инфекции всегда протекают легче и имеют меньше последствий.