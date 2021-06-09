Всего несколько десятилетий назад клещевой энцефалит был явлением далеким и призрачным, чем-то вроде чумы. А сейчас опасность стала вполне себе реальной и, что называется, осязаемой. Почему клещи энцефалитные опасны, как распознать их укус и предотвратить инфицирование?
В действительности большая часть клещей в нашей стране не представляет опасности. Остерегаться нужно иксодовых клещей. У них имеется специфический щиток на спинке. Самка после кормления способна увеличиться в размерах до 100 раз, самец – чуть меньше. Никакие другие клещи вирус не переносят.
В действительности энцефалитом болеют птицы, домашние и дикие животные. А клещи выступают только в роли переносчиков. После укуса больного животного вирус в организме клеща размножается и передается с укусом человеку. Сам представитель паукообразных никак не страдает и способен сохранять в теле вирус долгое время, годами.
Бытует мнение, что особенно привлекает этих существ одежда белого и светлых тонов. Однако в реальности их зрительный аппарат настолько примитивен, что не способен различать цвета и оттенки. Клещ просто сидит на траве или дереве в ожидании любого подходящего движущегося объекта.
Прежде всего, не паниковать. По возможности лучше отправиться в травмпункт, чтобы клеща вытащил медик и ввел препарат против клещевого энцефалита. Если такой возможности нет, то можно попытаться извлечь паразита самостоятельно, используя нитку. Клеща нужно обвязать как можно ближе к хоботку и аккуратно затягивать петлю, одновременно вытаскивая вредителя медленными раскачивающими движениями. Если головка все же оторвалась, ее удаляют из кожи как обычную занозу.
У этой болезни довольно длительный инкубационный период. И сразу бежать сдавать анализы просто нет смысла, результат ничего не даст. В случае заражения признаки появятся по прошествии 2-3 недель. Они могут проявляться общей слабостью, невысокой температурой, сонливостью, болью в мышцах, тошнотой, рвотой, затуманенностью сознания, бредом, галлюцинациями. Наличие вируса устанавливается по анализу крови. Иммунная система в ответ на заражение начинает выделять антитела. И их показатели будут в несколько раз выше по сравнению со стандартными.
- в целях безопасности при выезде на природу и во время прогулки избегать участков с высокой травой;
- надевать закрытую одежду с плотными манжетами;
- регулярно осматривать голову и открытые участки кожи на предмет обнаружения клещей;
- использовать репелленты.
Последние эффективны, но абсолютной защиты обеспечить не могут. Как не в состоянии ее гарантировать специальные препараты и даже прививка. Поэтому внимательность и осторожность – главные условия, которые нужно соблюдать, чтобы защитить себя, своих родных и домашних питомцев от клещей.
А вас кусали клещи?
Источник:
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Я сама с Камчатки, у нас там энцефалитных клещей нет, поэтому для меня это был шок и ужас.
Возможно, что в Москве несколько десятилетий назад клещевой энцефалит был явлением далеким и призрачным, а вот Приморье было с ним хорошо знакомо.