FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 661 пост • 192 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Опасность энцефалитных клещей

Опасность энцефалитных клещей (4 фото)

Автор:
09 июня 2021 11:33
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Прививка   вирус   клещ   опасность   почемучка   признак   профилактика   энцефалит   
1799
4

Всего несколько десятилетий назад клещевой энцефалит был явлением далеким и призрачным, чем-то вроде чумы. А сейчас опасность стала вполне себе реальной и, что называется, осязаемой. Почему клещи энцефалитные опасны, как распознать их укус и предотвратить инфицирование?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Прививка   вирус   клещ   опасность   почемучка   признак   профилактика   энцефалит   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
690
Татьяна Юсова 2 часа назад
Всего несколько десятилетий, а именно 40 лет назад я приехала в гости к бабушке своего мужа во Владивосток. Она жила не в самом городе, а в пригороде. Была удивлена, что на один маленький поселок столько людей, как правило молодых, с явными признаками заболевания ЦНС. Бабушка объяснила, что это все укушенные клещом, но выжившие, а половина не выжила.
Я сама с Камчатки, у нас там энцефалитных клещей нет, поэтому для меня это был шок и ужас.
Возможно, что в Москве несколько десятилетий назад клещевой энцефалит был явлением далеким и призрачным, а вот Приморье было с ним хорошо знакомо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Sergiy Rambus 53 минуты назад
В детстве довольно часто встречались поражённые (1980-е). Так что ни у кого не возникали сомнения в необходимости мер профилактики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
wr2x2 Час назад
потому что не травят клещей как раньше, да и пусть, чем людям сложнее живется - тем власти лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
satra 2 часа назад
Если у Вас собакен, то будьте внимательны. Пироплазмоз от клещей - штука стремительная и смертельная. И противоблошиный ошейник - не катит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом? Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом? Представляет ли опасность сжигание пластиковых отходов? Представляет ли опасность сжигание пластиковых отходов? Ветра холодные и теплые и их влияние на состояние человека Ветра холодные и теплые и их влияние на состояние человека Вспышка неизвестной болезни унесла уже 15 жизней в Танзании Вспышка неизвестной болезни унесла уже 15 жизней в Танзании О чем свидетельствует необычная – удлиненная и вытянутая форма ушей Будды? О чем свидетельствует необычная – удлиненная и вытянутая форма ушей Будды?
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31515



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
4
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом
1
43
28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом
Набирающие популярность в сообществах
Mercury Comet Caliente 1965 — отличный автомобиль для вояжа через Южную и Северную Америку
0
1
Mercury Comet Caliente 1965 — отличный автомобиль для вояжа через Южную и Северную Америку
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы&nbsp;
0
7
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы 
Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула
Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
6
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#СССР#факты#фотографии#картинки#драка#шоу бизнес#женщины#новости
#фото#Россия#люди#прикол#дети#авто аварии#автомобили#Разное#знаменитости#приколы
#интересное#интересно#история#аварии#дтп#подборка#сша#в мире#кино#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться