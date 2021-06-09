В действительности большая часть клещей в нашей стране не представляет опасности. Остерегаться нужно иксодовых клещей. У них имеется специфический щиток на спинке. Самка после кормления способна увеличиться в размерах до 100 раз, самец – чуть меньше. Никакие другие клещи вирус не переносят.

В действительности энцефалитом болеют птицы, домашние и дикие животные. А клещи выступают только в роли переносчиков. После укуса больного животного вирус в организме клеща размножается и передается с укусом человеку. Сам представитель паукообразных никак не страдает и способен сохранять в теле вирус долгое время, годами.

Бытует мнение, что особенно привлекает этих существ одежда белого и светлых тонов. Однако в реальности их зрительный аппарат настолько примитивен, что не способен различать цвета и оттенки. Клещ просто сидит на траве или дереве в ожидании любого подходящего движущегося объекта.