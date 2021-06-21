Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек?

Население планеты ежегодно растет, а ресурсы, необходимые для проживания на планете, скоро закончатся.
Сегодня в каждом крупном городе проживает более миллиона человек. Перенаселение планеты может привести к катастрофическим последствиям. Как изменится жизнь на земле, если на ней будут жить более дециллиона людей?
В шестидесятых годах на земле проживало не более трех миллиардов людей. В начале 21 века эта цифра достигла почти восьми миллиардов, и население продолжает расти.
Какие последствия могут наступить, если на планете будет проживать космическое количество людей? Ведь площадь суши на земле ограничена и составляет всего 150 млн км².
Плотность застройки
Сейчас в крупных городах стали строится дома выше 20 этажей с квартирами не более 20 квадратных метров. Ныне самое высокое здание расположено в ОАЭ и составляет сто шестьдесят восемь этажей.
Чтобы разместить в таких «человейниках» дециллион людей, понадобиться как минимум 500 этажей. Этажи придется строить и под землей.
Для этого придется разработать специальные технологии строительства, здание высотой более двух с половиной километров должно не упасть. Людям придется забыть об улочках и малоэтажной застройке и жить как селедки в банке.
Пропитание
Такое огромное количество людей должно чем-то питаться. Ученые утверждают, что насчет еды не стоит беспокоиться. Благодаря достижениям сельского хозяйства еду можно будет получать в лаборатории.
Ведь придется отказаться от засаживания полей, пространство нужно будет экономить. Будет ли такая еда полезной?
Придумают такой прибор, который будет одним нажатием кнопки готовить завтрак, обед и ужин. В это нужно вложить много денег и научных знаний, а значит есть риск того, что не все смогут себе это позволить и начнется естественный отбор.
Насчет воды можно не беспокоится. Уже сейчас существуют различные установки по опреснению и очистке соленой воды из мирового океана.
Топливные ресурсы
По прогнозам при сегодняшнем потреблении нефти на земле хватит населению планеты до 2090 года. Могут закончиться и другие виды топлива.
Сократить их потребление не представляется возможным. Страны сегодня разрабатывают альтернативные источники энергии, но этого очень мало, чтобы удовлетворить потребности дециллиона людей.
Стоит надеяться на неисчерпаемые источники энергии, основанные на теории эфира Николы Тесла. Он разработал теорию о получении энергии из полей, пронизывающих атмосферу.
Ухудшение экологической обстановки
Уже сейчас человек наносит ущерб природе по всему миру. Вырубаются леса, загрязняются водоемы и воздух.
Гибнут животные и растения. Меняется климат.
Увеличение населения планеты ухудшит обстановку на планете в разы. Существует большая вероятность образования катастрофических стихийных бедствий.
Сокращение популяции природой
Ученые считают, что природа в таком случае поступит с человечеством так же, как и с животными. Она будет сокращать популяцию своими силами. Но если детей начнут выращивать в пробирках, то природа с этим не справится.
Избыточная рабочая сила
Такому количеству населения нужно будет где-то работать. Большинство территории будет занято жильем для населения, может возникнуть безработица и общее снижение качества жизни.
Возникновение эпидемий
При плотном населении люди чаще контактируют друг с другом. А такое положение дел было всегда благоприятной средой для распространения вирусов и бактерий. При эпидемиях многие люди не смогут получить качественного медицинского обслуживания.
Надежда на гениальных людей, которые разработают новые лекарства, альтернативные источники пищи. Создадут вечный двигатель, который позволит путешествовать по космосу.
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