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Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек?

Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек? (3 фото)

Автор:
21 июня 2021 09:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Земля   жизнь   люди   народ   население   переселение   фото   
163
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Население планеты ежегодно растет, а ресурсы, необходимые для проживания на планете, скоро закончатся.

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Метки: Земля   жизнь   люди   народ   население   переселение   фото   
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2  комментария
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21k
SerGProS 5 минут назад
Население не растет и ресурсы не закончатся..Плотность застройки только в экономически выгодных центрах. В остальных районах - города призраки.
Город-призрак в Китае
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17k
babuby 9 минут назад
Если-бы да кабы ....
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