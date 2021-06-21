Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек?

Сегодня в каждом крупном городе проживает более миллиона человек. Перенаселение планеты может привести к катастрофическим последствиям. Как изменится жизнь на земле, если на ней будут жить более дециллиона людей?

В шестидесятых годах на земле проживало не более трех миллиардов людей. В начале 21 века эта цифра достигла почти восьми миллиардов, и население продолжает расти.

Какие последствия могут наступить, если на планете будет проживать космическое количество людей? Ведь площадь суши на земле ограничена и составляет всего 150 млн км².

Плотность застройки

Сейчас в крупных городах стали строится дома выше 20 этажей с квартирами не более 20 квадратных метров. Ныне самое высокое здание расположено в ОАЭ и составляет сто шестьдесят восемь этажей.

Чтобы разместить в таких «человейниках» дециллион людей, понадобиться как минимум 500 этажей. Этажи придется строить и под землей.

Для этого придется разработать специальные технологии строительства, здание высотой более двух с половиной километров должно не упасть. Людям придется забыть об улочках и малоэтажной застройке и жить как селедки в банке.

Пропитание

Такое огромное количество людей должно чем-то питаться. Ученые утверждают, что насчет еды не стоит беспокоиться. Благодаря достижениям сельского хозяйства еду можно будет получать в лаборатории.

Ведь придется отказаться от засаживания полей, пространство нужно будет экономить. Будет ли такая еда полезной?

Придумают такой прибор, который будет одним нажатием кнопки готовить завтрак, обед и ужин. В это нужно вложить много денег и научных знаний, а значит есть риск того, что не все смогут себе это позволить и начнется естественный отбор.