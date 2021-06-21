Как чумной карантин 1939-го года замаскировали под репрессии





И помогло, паники не случилось, власти смогли в спокойной обстановке и быстро принять меры. Тогда погибли всего три человека, хотя опасность над городом и даже над страной нависла нешуточная.

И это было гораздо опаснее вспышки оспы в Москве в 1959 году, поскольку от оспы была прививка, а вот чума в 1930-х, до начала производства антибиотиков, могла бы стать в крупном городе страшной напастью.