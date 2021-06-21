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Как чумной карантин 1939-го года замаскировали под репрессии

Как чумной карантин 1939-го года замаскировали под репрессии (7 фото)

Автор:
21 июня 2021 09:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   карантин   репрессия   факты   фото   чума   
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Интересный факт, чтобы не провоцировать панику, начало карантина по легочной чуме в Москве 1939-го года «замаскировали» под самые привычные в то время аресты.

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Метки: интересно   карантин   репрессия   факты   фото   чума   
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