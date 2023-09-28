Обитель проклятых – жуткий остров Повелья

Состоятельная семья хотела приобрести в собственность главный особняк острова, чтобы получить в своё распоряжение эдакий дом с привидениями. Но осмотр закончился спешным бегством. Сделка не состоялась, а у дочери пары, по слухам, на лице остались страшные царапины неизвестного происхождения.

Кто хозяйничает на острове потерянных душ? Те самые души, что превратили райский уголок в средоточие аномальных сил и не могут найти покой? Или всё дело во впечатлительности и самовнушении? Точных ответов касаемо загадки прекрасного заброшенного острова так и нет.