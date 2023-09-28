Обитель проклятых – жуткий остров Повелья

Обычный остров в Венеции, расположенный в живописном уголке, должен был стать излюбленным местом для отдыха. Но и местные, и туристы не приближаются к этому затерянному кусочку земли.
Дело в том, что итальянцы искренне верят в проклятие, нависшее над островом, укрывшимся в тихой Венецианской лагуне. Заселили Повелья очень давно, ещё в V веке, но в XIV веке люди покинули остров из-за войны. И с тех пор новые попытки заселить пустующую землю оказывались безуспешными: ни потомки вывезенных коренных жителей, ни представители тайного монашеского ордена не смогли здесь жить.
А у следующих – вынужденных переселенцев выбора не было. Повелью было решено сделать последним приютом для заболевших чумой, когда страшная болезнь начала кровавую жатву в Европе
Люди и даже животные отправлялись сюда, чтобы найти последний приют. Постепенно территория острова превратилась в гигантское кладбище, поскольку помимо умирающих сюда стали привозить и тела во избежание распространения инфекции.
Трупы сжигали и закапывали. Живописный островок вынес неожиданное бремя. Эпидемия утихла. Но у Повельи появилась новая функция: вместо карантинной зоны в 1922 году на нём оборудовали психиатрическую больницу, куда ссылались противники режима Муссолини.
По обрывочным сведениям от очевидцев применяемые методики лечения больше напоминали работу инквизиторов. И по ночам пациенты слышали стоны и крики, прерываемые чьим-то зловещим потусторонним шёпотом.
Некоторые больные, которые технически таковыми и не являлись, поскольку попадали в закрытое учреждение из-за политических убеждений, рассказывали, что видят призраков. Полупрозрачные фигуры сгорали в призрачном огне, открывая в немом крике рты, и осыпались кучкой исчезающего пепла.
Одной из первых жертв стал главврач лечебницы, с чьей подачи проводились жестокие опыты. То ли мужчина сам прыгнул с колокольни в порыве безумия, то ли ему помог кто-то из пациентов, но с той поры колокол сам начал звонить, пугая жителей.
В 1968 году оставшихся людей было решено вывезти. Остров стал закрытой охраняемой зоной. Но любители пощекотать себе нервы, тайно пробиравшиеся на территорию, рассказывали, что на острове их охватывала паника и ощущение тягучего ужаса. Некоторые видели размытые силуэты и слышали крики.
Состоятельная семья хотела приобрести в собственность главный особняк острова, чтобы получить в своё распоряжение эдакий дом с привидениями. Но осмотр закончился спешным бегством. Сделка не состоялась, а у дочери пары, по слухам, на лице остались страшные царапины неизвестного происхождения.
Кто хозяйничает на острове потерянных душ? Те самые души, что превратили райский уголок в средоточие аномальных сил и не могут найти покой? Или всё дело во впечатлительности и самовнушении? Точных ответов касаемо загадки прекрасного заброшенного острова так и нет.
Источник:
- Энваитенет, с которого возврата нет
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