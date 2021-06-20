Другие хищники ежей-то уже не трогают, а тут целый ком длиннющих игл, к которому никто не рискнет даже подойти. Но мы говорим о кунице, а значит, ей плевать на все. Илька нашла ахиллесову пяту дикобраза и бьет исключительно в нее — это незащищенная морда. Гибкая и ловкая илька легко дотягивается до морды дикобраза, избегая игл. Охотница кусает жертву до тех пор, пока он не двинет коней от полученных ран. Дальше останется только аккуратно перевернуть тушку.