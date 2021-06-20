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Илька: В одиночку идёт на дикобразов и дичь в несколько раз крупнее себя

Илька: В одиночку идёт на дикобразов и дичь в несколько раз крупнее себя (9 фото)

Автор:
20 июня 2021 19:02
Метки: животные   интересно   факты   
518
9

Куньи занимают почетное место самых дерзких, бесстрашных и наглых хищников за всю историю. Им плевать кто их жертва, плевать, как она вооружена. Если что-то состоит из плоти и крови — оно должно быть убито и съедено. Вот, например, илька охотится даже на тех, на кого не решаются ходить маститые хищники — на дикобразов.

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Метки: животные   интересно   факты   
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Борис Карабанов Час назад
Несколько лет на чердаке живут куницы. Стараюсь не тревожить. Ох, крутые ребята! Стараюсь не тревожить, только наблюдаю. Периодические разборки начинают уже доставать. Ссорятся постоянно, дерутся, ругаются, матерятся. День и ночь на чердаке кипит жизнь. То делят детей, то гоняют пришлых кошек, то ловят мышей всем семейством. Короче, буду жаловаться в росприроднадзор - весь потолок раздолбали, падлы. А то идет игра в одни ворота: лося сбил - плати, кабана ранил - плати. А если их шребаные ресурсы людям жизни не дают - это ничего?
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−2
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
У русских давно такое точно подмечено: мал, да удал... большой-тюха-добрый...
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430
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Ну, по сравнению с Homo sapiens этот супер-убийца просто голодный котик
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