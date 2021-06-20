Куньи занимают почетное место самых дерзких, бесстрашных и наглых хищников за всю историю. Им плевать кто их жертва, плевать, как она вооружена. Если что-то состоит из плоти и крови — оно должно быть убито и съедено. Вот, например, илька охотится даже на тех, на кого не решаются ходить маститые хищники — на дикобразов.
А ведь супер-охотника с первого взгляда в ильке и не признаешь. Пушистый комочек милоты размером чуть больше кошки. Маленькие ушки, широкие лапки, мордашка плюшевого медвежонка — ничего не выдает в кунице профессионального убийцу. Эта животина вообще сплетение противоречий: ее называют куницей-рыболовом, но она не питается рыбой. Она даже к роду куниц не относится, ученые отсадили ее в отдельный род.
Обитает это чудо в тайге, пересекающей Северную Америку от края до края. Но жиденькие лесочки, где удобно гулять, ее не прельщают. Кунице нужен хардкор: завалы бурелома, столетние сосны, непроходимые дебри — полоса препятствий, а не среда обитания. Хотя для ильки это остаётся прогулочной зоной — зверь с ловкостью кошки взбирается на деревья и с лёгкостью крота зарывается в норы. Остаётся лишь найти подходящее дупло для ПМЖ и можно начинать бесконечный охотничий сезон с самыми дерзкими запросами на дичь.
Ильку можно назвать гастрономическим гигантом — она готова попробовать на зуб всех, кого удастся завалить. Птички, грызуны и зайцы — это повседневная диета. Её (не) куница (не) рыболов разбавляет ягодами, грибами и орешками — запас витаминов тоже надо пополнять.
Но когда всего вышеперечисленного недостаточно, чтобы утолить жажду крови, илька играет по-крупному. Она идёт на животных в несколько раз крупнее себя, например, небольших оленей. Но и это ещё не всё! Когда олени надоели, а зайцы кончились, отбитая животина идёт на дикобразов!
Другие хищники ежей-то уже не трогают, а тут целый ком длиннющих игл, к которому никто не рискнет даже подойти. Но мы говорим о кунице, а значит, ей плевать на все. Илька нашла ахиллесову пяту дикобраза и бьет исключительно в нее — это незащищенная морда. Гибкая и ловкая илька легко дотягивается до морды дикобраза, избегая игл. Охотница кусает жертву до тех пор, пока он не двинет коней от полученных ран. Дальше останется только аккуратно перевернуть тушку.
Но и это не самый жесткий охотничий успех хищницы. Иногда куница воспринимает как трофей даже собственных естественных врагов —рысей. Вы не подумайте, илька не супермен, и в открытом махаче она, естественно, проиграет. Но если рысь застряла в снегу и не может двигаться, то у нашей героини есть все шансы поквитаться с ненавистным врагом одним точным укусом в шею.
Лишь с приходом весны безжалостный охотник вдруг становится милым... как минимум, по отношению к куницам другого пола. Самцы, предварительно распределив свои охотничьи угодья так, чтобы пересекаться с большим количеством участков самок, начинают разнюхивать округу в поисках суженой. Дело в том, что в это время у всех куниц набухают специальные железы на лапках, они разносят ароматы любви по всему лесу.
После того как случится заветное свидание, самка откладывает идею о материнстве на долгие 10 месяцев. Малыши начнут развиваться в утробе только следующей зимой. Но когда наступает время, ей все равно приходится рожать мелких, голых, слепых и абсолютно беспомощных детёнышей.
Спустя неделю она уже будет откладывать новую беременность и кормить уже имеющихся деточек. А через 5 месяцев она сможет выдохнуть, отпустив подросших детишек в свободное плавание. Впереди её ждут полгода сезона охоты на всё подряд, пока не подоспеет новая партия супер-убийц!
Источник:
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