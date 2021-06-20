Неприятные ситуации, в которые попадают люди, стирая свои вещи

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Как благими намерениями вымощена дорога в ад, так и намерением сделать вещи чистыми и свежими путём стирки порой вымощена дорога к провалу, после которого вещи эти окажутся безнадёжно загубленными.
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Моя кошка опрокинула 2 галлона средства для стирки на пол, пока я был на работе
На самом деле мой пол белый, а не синий.
Попытался постирать подушки
Они взорвались и забили мою стиральную машину липким сине-зеленым наполнителем для подушек.
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