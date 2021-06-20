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Неприятные ситуации, в которые попадают люди, стирая свои вещи

Неприятные ситуации, в которые попадают люди, стирая свои вещи (17 фото)

Автор:
20 июня 2021 11:57
Метки: неприятность   подборка   стиральная машина   стирка   стирка белья   
193
17
Как благими намерениями вымощена дорога в ад, так и намерением сделать вещи чистыми и свежими путём стирки порой вымощена дорога к провалу, после которого вещи эти окажутся безнадёжно загубленными.
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Метки: неприятность   подборка   стиральная машина   стирка   стирка белья   
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4  комментария
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noName 19 минут назад
"Неприятные ситуации, в которые попадают люди, стирая свои вещи "-эко вы батенька банальное рас....йство длинно то обозвали
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Cornho 5 минут назад
Подушки прекрасно стираются в машине, только не надо большие обороты ставить.
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Cornho 7 минут назад


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835
Татьяна Юсова 14 минут назад
Хоспадя, сколько дебилов на свете!!!
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