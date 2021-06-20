Неприятные ситуации, в которые попадают люди, стирая свои вещи

14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов

12 знаменитостей, которые появлялись в компьютерных играх в качестве прототипа или актёра озвучки

Дизайнер, которые вложили душу в свои изобретения

16 случаев, когда люди сделали что-то под девизом “Уж как смогли”

16 забавных и трогательных фотографий с участием собак

16 необычных кухонных принадлежностей, которые вы, вероятно, никогда не видели