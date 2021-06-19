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Есть много вещей в мире, которые мы не можем игнорировать, даже если захотим. Например, возьмем кухню. Возможно, вас не интересует кулинария, но даже если вы захотите, вы не сможете от нее убежать. Каждый человек в мире знает о бытовой технике, используемой на кухне.
Даже если вы совсем редко готовите, вы наверняка знаете, как выглядит тёрка, мясорубка и овощечистка. Но, как оказывается, на свете есть множество настолько загадочных кухонных приспособлений, что даже у самых опытных кулинаров не возникает ни единой идеи о том, зачем вообще нужна эта странная штуковина. К счастью, фото таинственного предмета можно выложить в интернет, где всегда найдутся знатоки, которые тут же опознают нож для замороженных продуктов, держатель для тостов или десертную вилку. И у всех появляется возможность узнать о кухонных приборах, о существовании которых никто даже не догадывался!
Нашёл это в наборе столового серебра: размером чуть меньше чайной ложки, края не острые
Этим очищают апельсины, лимоны и прочие цитрусовые.
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Эта маленькая пластиковая штука лежит в кухонном ящике у нас дома
Она нужна для того, чтобы убирать мякоть из тыквы, и маленький круг в центре как раз подходит для детского пальца.
Нашёл этот инструмент в ящике и даже не знаю, для чего он используется
Открывашка для банок и бутылок, которая подходит для ёмкостей разных размеров.
Мы купили дом и на кухонном шкафчике увидели вот такой загадочный треугольник
Всё просто: это держатель для полотенца!
У этого инструмента плоский и не острый край. Зачем?
Это точилка для ножниц с гладким лезвием. Надо провести ей по лезвию ножниц, чтобы убрать все микротрещины.
Зачем нужна эта штука? Размером примерно с апельсин, а ещё там есть шипы
Держатель для овощей фруктов, которые нужно нарезать ломтиками.
Купила эту штуку на блошином рынке и даже не спросила, зачем она нужна!
Это подставка, на которой удобно подавать на стол тосты.
В новом наборе кухонных принадлежностей есть предмет, назначение которого я не знаю
Им удаляют чешую с рыбы.
Мне сказали, что это кухонное приспособление, но никто не смог объяснить, зачем оно нужно
Такие металлические бруски используют вместо мыла, чтобы убрать с рук запах лука.
Так, а эта штуковина зачем?
Инструмент для морепродуктов, например, чтобы убирать клешни крабов.
Когда на неё нажимаешь, выезжает небольшой шип
Этот шип нужен, чтобы сделать крошечное отверстие в курином яйце, так оно не потрескается во время варки.
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