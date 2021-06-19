Даже если вы совсем редко готовите, вы наверняка знаете, как выглядит тёрка, мясорубка и овощечистка. Но, как оказывается, на свете есть множество настолько загадочных кухонных приспособлений, что даже у самых опытных кулинаров не возникает ни единой идеи о том, зачем вообще нужна эта странная штуковина. К счастью, фото таинственного предмета можно выложить в интернет, где всегда найдутся знатоки, которые тут же опознают нож для замороженных продуктов, держатель для тостов или десертную вилку. И у всех появляется возможность узнать о кухонных приборах, о существовании которых никто даже не догадывался!