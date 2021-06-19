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16 необычных кухонных принадлежностей, которые вы, вероятно, никогда не видели

16 необычных кухонных принадлежностей, которые вы, вероятно, никогда не видели (17 фото)

Автор:
19 июня 2021 10:45
Метки: интересно   кухня   кухонные принадлежности   необычные вещи   подборка   
386
17
Есть много вещей в мире, которые мы не можем игнорировать, даже если захотим. Например, возьмем кухню. Возможно, вас не интересует кулинария, но даже если вы захотите, вы не сможете от нее убежать. Каждый человек в мире знает о бытовой технике, используемой на кухне.
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Метки: интересно   кухня   кухонные принадлежности   необычные вещи   подборка   
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