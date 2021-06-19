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Компания грузин устроила дебош в самолете белорусских авиалиний

Компания грузин устроила дебош в самолете белорусских авиалиний (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июня 2021 12:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкоголь   белавиа   грузины   дебош   драка   конфликт   самолет   
1637
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Мужчины посчитали делом чести дать в морду пьяному соплеменнику, который оскорбил женщину.

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Метки: алкоголь   белавиа   грузины   дебош   драка   конфликт   самолет   
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22  комментария
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531
Игорь Меншиков 2 часа назад
Что дое... лся??? Напился веди себя прилично
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1k
vit34 17 минут назад
так бы сделал,все бу успокоились)
Ссылка youtu.be
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6k
B0n 18 минут назад
Князья блть. Один свистал - у него рот пипиской стал.
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540
beshh Полчаса назад
Мдя, неприятное зрелище, когда десяток таких кабанчиков начинают выяснять отношения в узком проходе на высоте 10.000м.
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15k
KOSTELLO 54 минуты назад
Вроде и правильно поступили, заступившись за женщину, но пол полета толпой пытаться отпи.з.дить одного синяка, это какая-то комедия чесслово.
Хорошо хоть хором не спели
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834
a_komolow Час назад
Набить морду и обмотать скотчем до конца полёта!
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10k
vvv Час назад
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292
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Так чего ещё от мартышек ожидать...
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18k
иванов дмитрий Час назад
Вроде были новости , что через Украину Беларусь летать не может.
Интересно каков маршрут из Минска в Тбилиси сейчас .
Через Россию раза в 2 дальше получается.
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4k
просто Дмитрий Час назад
Дети гор. Дикий народ (классика)
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4k
ишты Час назад
Если я правильно понял - они весь рейс вдесятером пытались побить одного пьяного мужика, но только свистели всю дорогу? Джигиты, конечно...
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108
Nane First NameLast 2 часа назад
Потасовку на борту не оправддываю. Но это грузины здорового человека. Мигом на место поставили хама
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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6k
ваня панкин 2 часа назад
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883
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Горячие грузинские парни.
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40k
Александр 2 часа назад
Ну так везли обезьян в африку, поэтому самолет и не посадили. А надо было скинуть гденибудь.
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314
Елена Букреева 2 часа назад
Интересно, у них эта эмоциональность в генах или это особенности воспитания.
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108
Nane First NameLast Елена Букреева 2 часа назад
Воспитание. Там междусобойчики решаются быстро.
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108
Nane First NameLast aleksander Час назад
Не. По возрасту они уже постсоветские. Дедуля в маске - тот советский. Необязательно быть советским, чтобы говорить на нескольких языках.
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995
Viktor 2 часа назад
Дикое стадо .
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