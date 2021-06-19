Компания грузин устроила дебош в самолете белорусских авиалиний

Мужчины посчитали делом чести дать в морду пьяному соплеменнику, который оскорбил женщину.
Пилотам самолета авиакомпании "Белавиа", следовавшего из Минска в Тбилиси, едва не пришлось разворачивать воздушное судно из-за драки пассажиров.
Инцидент произошел практически сразу после взлета лайнера. Как рассказали очевидцы, крайне нетрезвый гражданин Грузии оскорбил на русском языке белоруску, сидевшую рядом с ним. Стюарды отсадили женщину, но мужчина продолжил выкрикивать оскорбления. Один из его сограждан сделал ему замечание. После этого конфликт вспыхнул с новой силой - грузины принялись орать друг на друга на весь салон. Оказалось, что со вторым грузином летели братья и еще человек десять знакомых. Все они повыскакивали с мест и решили набить морду пьяному соплеменнику.
В конфликт пришлось вмешаться пилоту, поскольку граждане Грузии устроили какое-то безумие на борту - кричали, дрались и свистели на весь салон.
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Несмотря на "угрозы" пилота, что он посадит самолет, если мужчины сейчас же не прекратят потасовку, конфликт то прекращался, то снова вспыхивал. К счастью, самолет все же долетел до столицы Грузии. А земле дебоширов уже ожидали полицейские.
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Хорошо хоть хором не спели
Интересно каков маршрут из Минска в Тбилиси сейчас .
Через Россию раза в 2 дальше получается.