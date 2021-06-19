Компания грузин устроила дебош в самолете белорусских авиалиний

Пилотам самолета авиакомпании "Белавиа", следовавшего из Минска в Тбилиси, едва не пришлось разворачивать воздушное судно из-за драки пассажиров.





Инцидент произошел практически сразу после взлета лайнера. Как рассказали очевидцы, крайне нетрезвый гражданин Грузии оскорбил на русском языке белоруску, сидевшую рядом с ним. Стюарды отсадили женщину, но мужчина продолжил выкрикивать оскорбления. Один из его сограждан сделал ему замечание. После этого конфликт вспыхнул с новой силой - грузины принялись орать друг на друга на весь салон. Оказалось, что со вторым грузином летели братья и еще человек десять знакомых. Все они повыскакивали с мест и решили набить морду пьяному соплеменнику.