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Пассажирка обматерила стюардессу и задержала вылет самолета

Пассажирка обматерила стюардессу и задержала вылет самолета (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 14:17
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   видео   дебоширка   домодедово   полиция   самолет   скандал   
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Очередной лафхак, как заработать огромный штраф на ровном месте. Женщина каким-то образом протащила в салон пиво. А когда была замечена пьющей алкоголь, напрочь отказалась отдавать бутылку, устроив скандал.

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Метки: алкоголь   видео   дебоширка   домодедово   полиция   самолет   скандал   
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31k
Alex 2 часа назад
ТП обыкновенная
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7k
vit 14 минут назад
А ментов таких увольнять со службы надо - видимо уже ручонки потирал в ожидании взятки от ТП, но заметил что его снимают, и тут же стал приказывать оператору пойти с ним, просто чтобы по-чмошному отомстить, чтобы человек не улетел своим рейсом.
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65
Владимир 20 минут назад
Бывает, люди бухают но держат себя в руках. Тут же так сильно помоями (мат) воняет изо рта, что просто край.
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6k
Administrator 22 минуты назад
менты такие же как эта соска
с журналистом на понтах
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4k
schmubu 38 минут назад
этого простихосподи ""журналиста" тоже надо было принять.
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3k
Serj81 43 минуты назад
Какая же их жопа высерает!?
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7k
Lev Asriev 47 минут назад
Пьяная мразота сыпет матом на весь салон и никто ей е.ба.ло. не завалит...
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687
Виктор Час назад
"Очередной лайфхак" ......
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19
usanec usanec Час назад
безнаказанность и вседозволенность ! Вот главная проблема России, а кто то считает, что это и есть демократия. В штатах дали бы штраф в 10 000 долларов и 1 год тюрьмы. Ну а за нападение на полицию сами знаете, что в штатах сделают. Поэтому в штатах даже не пискнут в самолете, а в России каждому можно все !
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6k
Administrator usanec usanec 21 минуту назад
да, и проблема это видна в том как общается мент
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8k
БарНалей 2 часа назад
Не понимаю я таких индивидуумов. Ну бухнул, сядь тихонько и лети в свое удовольствие. Нафига кипиш создавать. Что им не хватает то в жизни? Из-за этих уродов скоро вообще под бухлишком запретят летать.
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22k
Vazari БарНалей 36 минут назад
Заведи себе гидратор. Проходишь все проверки с пустым гидратором в сумке, потом затариваешься в дьюти фри и заряжаешь гидратор. Спокойно утоляешь свои потребности в салоне,совершенно не палясь и не смущаясь, что кто-то из пассажиров поймет. Если, конечно ты не буйный.
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8k
БарНалей Vazari 18 минут назад
Не во всех аэропортах есть дютики

Раньше летал, чуть ли не ящик пиво на борт приносил. И колдырили 5 часов. Ни каких агрессий и буянства.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
По всем параметрам - герой нашего времени. Молодая агрессивная деваха с пивной "соской" в обнимку. 100% уже алкоголизм, но, тем не менее, ценный работник, полезный член общества, коли имеет достаточно средств для авиаперелётов.
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367
KevinSmith 2 часа назад
"Примечательно, что некоторые пассажиры встали на сторону неадекватной женщины и были против, чтобы ее снимали с самолета."

Алени и куколды
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−71
дядюшка сэм 2 часа назад
русский мир. ничего удивительного
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687
Виктор дядюшка сэм Час назад
Молодец ! Держи черняшку к обеду !
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Виктор 54 минуты назад
Щедрая ты душа. Пососал - дай пососать другому?
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Ну, и как всегда, нашёлся активный журналиЗд, который в курсе всех дел, у него всё под контролем и все ходы записываются.
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3k
rutt 2 часа назад
Ущербы. Запретить пользование общественным транспортом, пусть пешком ходят.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
запретить навсегда летать и всё
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