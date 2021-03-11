Пассажирка обматерила стюардессу и задержала вылет самолета

Очередной лафхак, как заработать огромный штраф на ровном месте. Женщина каким-то образом протащила в салон пиво. А когда была замечена пьющей алкоголь, напрочь отказалась отдавать бутылку, устроив скандал.
Вчера вечером в аэропорту Домодедово из-за пьяной дебоширки на полчаса задержали самолет, вылетавший в Самару.
Одна из пассажирок рейса S7 каким-то образом пронесла в самолет пиво и преспокойно его распивала, пока не была замечена стюардессой. Неадекватная женщина в губой форме отказалась отдавать свою "соску" и обвинила бортпроводников в плохой работе - ведь это они виноваты, что не заметили, как она вошла в салон с бутылкой алкоголя.
Договориться с пьяной пассажиркой не удалось и экипажу пришлось вызывать полицейских, которые сняли дебоширку с рейса.
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Примечательно, что некоторые пассажиры встали на сторону неадекватной женщины и были против, чтобы ее снимали с самолета. Но к счастью для них самих, настаивать на освобождении любительницы выпить не стали. О дальнейшей судьбе скандалистки ничего неизвестно. Но очевидно, что авиакомпания S7 за задержку вылета предъявит ей немаленький чек.
Аналогичный случай произошел позавчера в аэропорту Рощино в Тюмени. Нетрезвый мужчина агрессивно вел себя в здании аэровокзала и был за это задержан. Полицейские составили на него два административных протокола ("Мелкое хулиганство" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения") и через несколько часов, после вытрезвления, отпустили.
Дебошир вернулся в аэропорт, но на свой рейс в село Толька в Ямало-Ненецком автономном округе он опоздал. Зато никогда не поздно снова напиться! Что он и сделал, повторив свою утреннюю историю с неадекватным поведением. Правда, на этот раз при задержании он ударил полицейского. И заработал уголовное дело по статье 318 УК ("Насилие в отношении представителя власти").
Очевидно, дебошир еще долго не сможет летать на самолетах. Оказалось, что он неоднократно был судим за разбой и угрозу убийством. Поэтому никаких поблажек от суда он не дождется. И это хорошо.
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с журналистом на понтах
Раньше летал, чуть ли не ящик пиво на борт приносил. И колдырили 5 часов. Ни каких агрессий и буянства.
Алени и куколды