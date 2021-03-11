Пассажирка обматерила стюардессу и задержала вылет самолета

Вчера вечером в аэропорту Домодедово из-за пьяной дебоширки на полчаса задержали самолет, вылетавший в Самару.

Одна из пассажирок рейса S7 каким-то образом пронесла в самолет пиво и преспокойно его распивала, пока не была замечена стюардессой. Неадекватная женщина в губой форме отказалась отдавать свою "соску" и обвинила бортпроводников в плохой работе - ведь это они виноваты, что не заметили, как она вошла в салон с бутылкой алкоголя.

Договориться с пьяной пассажиркой не удалось и экипажу пришлось вызывать полицейских, которые сняли дебоширку с рейса.