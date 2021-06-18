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Ретро-фотографии: повседневная жизнь США в 1938-1941 годах

Ретро-фотографии: повседневная жизнь США в 1938-1941 годах (51 фото)

Автор:
18 июня 2021 15:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: довоенный быт   жизнь в сша   повседневная жизнь   сша   фотограф   черно-белые снимки   черно-белые фотографии   
724
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Эти удивительные кадры - часть огромного творческого наследия Марион Пост Уолкотт, известного американского фотографа.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: довоенный быт   жизнь в сша   повседневная жизнь   сша   фотограф   черно-белые снимки   черно-белые фотографии   
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2  комментария
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Meri Poppins Ufa Час назад
Что-то как-то слишком много снега. И белых. И, почему-то, не на коленях...
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20k
Правдоруб 2 минуты назад
На счёт экономии стоимости антифриза...тогда, в 1940 году его еще не использовали массово. Поэтому было обычным делом зимой сливать воду из радиатора, а утром наливать.
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