Ретро-фотографии: повседневная жизнь США в 1938-1941 годах

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Эти удивительные кадры - часть огромного творческого наследия Марион Пост Уолкотт, известного американского фотографа.
Американский фотограф Марион Пост родилась в 1910 году в Нью-Джерси. Став учительницей, она уехала работать в небольшой городок в Массачусетсе. И там увидела реальность Великой депрессии и проблемы бедняков. Когда школа закрылась, Марион уехала в Вену учиться фотографии, но затем вернулась домой и стала совмещать два своих любимых дела.
В 1978 году Марион Пост организовала свою первую персональную выставку в Калифорнии, а к 1980-м годам Смитсоновский институт и Музей искусств Метрополитен начали собирать ее фотографии. Работы Марион Пост хранятся в Центре творческой фотографии Университета Аризоны в Тусоне, штат Аризона.
Марион Пост умерла в 1990 году в возрасте 80 лет. Вот некоторые из ее работ периода с 1938 по 1941 год.
В 1978 году Марион Пост организовала свою первую персональную выставку в Калифорнии, а к 1980-м годам Смитсоновский институт и Музей искусств Метрополитен начали собирать ее фотографии. Работы Марион Пост хранятся в Центре творческой фотографии Университета Аризоны в Тусоне, штат Аризона.
Марион Пост умерла в 1990 году в возрасте 80 лет. Вот некоторые из ее работ периода с 1938 по 1941 год.
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Заемщик FSA (администрации по защите фермерских хозяйств) строит новые ворота для своей фермы в Прейри Фармс, Монтгомери, Алабама, 1939 год
Дождливый вечер в Нью-Йорке, вид на запад в сторону реки Гудзон со стороны Юниверсити-плейс, сентябрь 1939 года
Дети на ступеньках дома миссис Браун, заемщицы FSA, в Прейри Фармс, Монтгомери, Алабама, 1939 год
"Хлопковые змеи - хлопковые отходы, собранные с этажей залов отбора проб и сортировки в офисах брокеров на Коттон-Роу, Фронт-стрит, Мемфис, Теннесси, октябрь 1939 г.
Домашняя прислуга в ожидании трамвая по пути на работу рано утром, Митчелл-стрит, Атланта, Джорджия, 1939 год
Дом кочующей семьи, путешествующей и и работающей по всему Югу - ремонт, строительство и любая другая случайная работа. Временный лагерь под Атлантой, Джорджия, 1939 год
Бедные фермеры спят в помещении на товарном складе. Часто им приходилось оставаться там на несколько дней - пока не будет продан весь табак. Дарем, Северная Каролина, 1939 год
Во время визита врача, который привез арендатору и его семье противомалярийное средство, Колумбия, Южная Каролина, 1939 год
Оживленное пешеходное движение на главной улице в день табачных аукционов в Мебане, Северная Каролина, ноябрь 1939 года
Зрители на футбольном матче Университет Дьюка - Северная Каролина. Дарем, Северная Каролина, октябрь 1939 г.
Студенты во время перемены, Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл, Северная Каролина, сентябрь 1939 г.
Горнолыжный городок Вудсток, штат Вермонт, обычно переполненный лыжниками по выходным, 1939 год
Магазин на перекрестке дорог, бар, музыкальный автомат и заправочная станция в районе хлопковой плантации, Мелроуз, Луизиана, июнь 1940 года
Фермеры из пригорода каждое утро рано утром привозят бидоны с молоком на перекресток, откуда его забирает грузовик и везет в город, март 1940 г. Вудсток, штат Вермонт
Наемный работник на ферме недалеко от Вудстока, штат Вермонт, обычно каждый вечер опорожняет радиатор в своей машине и снова доливает воду утром, чтобы сэкономить на стоимости антифриза, 1940 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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