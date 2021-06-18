Ретро-фотографии: повседневная жизнь США в 1938-1941 годах

Американский фотограф Марион Пост родилась в 1910 году в Нью-Джерси. Став учительницей, она уехала работать в небольшой городок в Массачусетсе. И там увидела реальность Великой депрессии и проблемы бедняков. Когда школа закрылась, Марион уехала в Вену учиться фотографии, но затем вернулась домой и стала совмещать два своих любимых дела.



В 1978 году Марион Пост организовала свою первую персональную выставку в Калифорнии, а к 1980-м годам Смитсоновский институт и Музей искусств Метрополитен начали собирать ее фотографии. Работы Марион Пост хранятся в Центре творческой фотографии Университета Аризоны в Тусоне, штат Аризона.



Марион Пост умерла в 1990 году в возрасте 80 лет. Вот некоторые из ее работ периода с 1938 по 1941 год.