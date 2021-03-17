Когда огнестрел разрешён: упоротые фотки, сделанные в США

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Встретить людей с оружием на парковке, в ресторане, супермаркете? Конечно, можно... если вы живёте в США.
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Свободные люди говоришь?
Свободная страна говоришь?
"Павлины, говоришь? Хе-х!"
Так вот. Лично я считаю, что свободное ношение оружия - есть гарантия демократии как свободы (в принципе, свободы мысли и т.д.), а так же гарантия соблюдения прав собственности. Не смотря на многие перегибы, в Америке это решено отлично: любой может применить оружие на поражение в определенных случаях, никто его не станет таскать по судам, напротив - зачастую может получить благодарность от полиции.
Когда ты имеешь право носить оружие и понимаешь, что такое же право имеет и другой, то мысль отжать у кого-то телефон, к примеру, появится у тебя гораздо позже, нежели в другой ситуации.
Однако (и это очень важно!) это перестает работать тогда, когда ношение оружия становится абсолютно неконтроллируемым, что зачастую и происходит в той же Америке.
Я это всего лишь к тому, что возможно это нормально. Не стоит мерить все по своим меркам.
Лично у меня есть дома ружье. Но упаси меня Господи его применить как-то иначе, кроме охоты или стрельбы по бутылкам - это Россия!
не любой и не по всей Америке.
2) грабить людей живущих в кредит как минимум глупо
3) собственно преступность не исчезла
4) сколько людей страдает от "поехаших граждан" (школьные стрелки и тп)
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ты не кафельников?