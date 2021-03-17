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Когда огнестрел разрешён: упоротые фотки, сделанные в США

Когда огнестрел разрешён: упоротые фотки, сделанные в США (20 фото)

Автор:
17 марта 2021 09:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: владение оружием   жизнь в сша   оружие   пистолеты   подборка   сша   
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20

Встретить людей с оружием на парковке, в ресторане, супермаркете? Конечно, можно... если вы живёте в США.

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Метки: владение оружием   жизнь в сша   оружие   пистолеты   подборка   сша   
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363
Пастафириан День назад
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Breemans 18 минут назад
Было бы у нас, может народ стал по вежливее и приветливее!
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−29
PLATON Полчаса назад
уишки конченный сайт ,сразу видно кто им заправляет ,уйло типа соловья помётного ... но МЫ это скоро поправим !
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2k
Нуи Хусим Полчаса назад
Как по моему, открытое ношение огнестрела, не самое ужасное, что есть в Пиндосии!
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1
фонзи Полчаса назад
бедные пендосы...все загнивают
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8k
ALFIE 2 часа назад
я так понимаю, что на всех фото что-то около 2020 года, понятно почему... и даже ясно почему - со стволами напоказ только белые) (логично, ибо стволы легальные, не надо думать, что у черных нету пушек :) просто у них могут и разрешение спросить. посмертно :D )
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4k
Александр 2 часа назад
А знаете почему на фото нет ни одного негра с оружием? ))
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755
foma 84 2 часа назад
ну вот этот чувачёк точно на штраф нарывается)) или что у них там за "ноу смокинг" предусмотрено??))

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1k
Павел 3 часа назад
Походу дела там они так комплексы свои компенсируют . Вря или у них так опасно, чтобы со стволом круглосуточно ходить.
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9k
Kharun Akhbajeff 3 часа назад
Нах вашу Америку! Это значит захочу я шлепнуть по жопе девку или станцевать лезгинку на частной территории и что? Каждый сможет стрелять в меня?!
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2k
leto2016 Kharun Akhbajeff 39 минут назад
в горы езжай танцуй
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13k
Аристарх Похер 4 часа назад
Свободные люди в свободной стране. И да, я не говорю, что у них нет проблем...
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533
Полковник Чингачгук. Аристарх Похер 3 часа назад
да да...можно свободно сказать нелюблю геев, трансгендеров, ЛГБТ и черножопых?
Свободные люди говоришь?
Свободная страна говоришь?
"Павлины, говоришь? Хе-х!"
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1k
Guntis Полковник Чингачгук. Час назад
Как бы любая свобода заканчивается там где начинается свобода другого. Оружие лишь обозначение пределов свободы его носящего.
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27k
a.fey 4 часа назад
Думаю, что скоро оружие можно будет разрешить во всех штатах, даже автоматическое. При таком дефиците и такой цене на патроны, что есть, что нет, без разницы.
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23k
Дмитрий 5 часов назад
Выражу сугубо свое мнение. Уверен, что многие с ним не согласятся.
Так вот. Лично я считаю, что свободное ношение оружия - есть гарантия демократии как свободы (в принципе, свободы мысли и т.д.), а так же гарантия соблюдения прав собственности. Не смотря на многие перегибы, в Америке это решено отлично: любой может применить оружие на поражение в определенных случаях, никто его не станет таскать по судам, напротив - зачастую может получить благодарность от полиции.
Когда ты имеешь право носить оружие и понимаешь, что такое же право имеет и другой, то мысль отжать у кого-то телефон, к примеру, появится у тебя гораздо позже, нежели в другой ситуации.
Однако (и это очень важно!) это перестает работать тогда, когда ношение оружия становится абсолютно неконтроллируемым, что зачастую и происходит в той же Америке.

Я это всего лишь к тому, что возможно это нормально. Не стоит мерить все по своим меркам.
Лично у меня есть дома ружье. Но упаси меня Господи его применить как-то иначе, кроме охоты или стрельбы по бутылкам - это Россия!
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11k
*Билли Бонс* Дмитрий 4 часа назад
"любой может применить оружие на поражение в определенных случаях"
не любой и не по всей Америке.
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5k
AMD 7 часов назад
хз, при союзе все детво ходили с ножиками в кармане и не припомню никаких эксцесов. А сейчас? Если только у хулиганов. Глупое сравнение, но что то в этом есть
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92
Vadim AMD 5 часов назад
Да и ножи носили и ментов меньше было и порядок везде был. Сейчас в рф разреши огнестрел - это вооружаться всем надо и сразу!
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885
melancyte 7 часов назад
В южных штатах, оружие это часть быта, если угодно. Это норма. Как кто то правильно написал, практически везде (за исключением некоторых городов) имея, лицензию на оружие, его можно носить открыто, на виду. Для "тайного" ношения оружия нужна лицензия, это правда. И, как правило, люди, носящие оружие дисциплинированы и понимают всю ответственность. А большинство преступлений и убийств происходит с использованием оружия с черного рынка...
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5k
Роман melancyte 7 часов назад
ходить то можно... только на большинстве фоток они его носят не правильно и вряд ли успеют воспользоваться. а у девченки в баре револьвер так вообще просто элемент одежды.
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 9 часов назад
Американские женщины ходя с оружием не понимают почему мигранты насилуют Европеек а Американок нет
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14k
Дмитрий ЗлоЙ ЙожеГ 5 часов назад
Эммм... вы хоть статистику посмотрите, любую, какую сочтёте не предвзятой. В США уровень изнасилований один из самых больших в мире.
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Комментарий удален
−4
31k
Человек-Редискa 9 часов назад
1) по навыку создать понт американцы (с большим отрывом) впереди планеты всей.
2) грабить людей живущих в кредит как минимум глупо
3) собственно преступность не исчезла
4) сколько людей страдает от "поехаших граждан" (школьные стрелки и тп)
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7k
Путинский Бот 10 часов назад
думается мне люди там вежливее!
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2k
Владлен Николаев 10 часов назад
По-моему, даже в свихнувшейся Америке запрещено ношение пистолета в руке. Это равносильно угрозе его применения и может побудить любого полицейского открыть огонь на поражение.
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92
Vadim Владлен Николаев 4 часа назад
А в чём по Вашему Америка свихнулась?
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950
Дмитрий Фёдоров Vadim 4 часа назад
А там всё хорошо? Сияющий град на холме? Нацизм, расизм, блм, гетто, количество заключённых, наркотраффик, "хозяева мира", секты...
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92
Vadim Дмитрий Фёдоров 3 часа назад
а Вы там были, это всё видели?
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7k
scorpio1965 Vadim Час назад
а Вы там были, это всё видели?
----------------------
ты не кафельников?
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2k
leto2016 Владлен Николаев Полчаса назад
все по делу. он словно думает стрелять или нет. палец отклячил, "бабахер" мать его. таких надо лечить.
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292
vv1 10 часов назад
Автор сам упоротый. В США есть культура владения огнестрельным оружием, ничего необычного в этих фото нет.
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