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10 вещей, которые появились благодаря Великой депрессии

10 вещей, которые появились благодаря Великой депрессии (11 фото)

Автор:
12 мая 2021 16:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: 30-е   30-е годы   Исторические факты   великая депрессия   жизнь в сша   изобретения   сша   факты   
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Мировой экономический кризис, который начался 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжался долгих десять лет, называют Великой депрессией. 1930-е годы в целом вошли в историю как Темные времена. Но нельзя сказать, что в этот непростой период не происходило совсем уж ничего хорошего.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 30-е   30-е годы   Исторические факты   великая депрессия   жизнь в сша   изобретения   сша   факты   
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Ф Ив Час назад
Про экономику точно не правда. Экономическая теория стала развиваться задолго до Великой депрессии.
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9k
Kostick Полчаса назад
ключевая фраза - "макароны с сыром, и консервированная ветчина", и это великая депрессия?
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10k
Bill 51 минуту назад
Ждем новую Великую депрессию - и смотрим что изобретут на этот раз.
Новый стиральный порошок, четырехколесный велосипед, подгузники из соломы, пепси-колу в бумажных пакетах...
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