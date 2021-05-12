10 вещей, которые появились благодаря Великой депрессии

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Мировой экономический кризис, который начался 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжался долгих десять лет, называют Великой депрессией. 1930-е годы в целом вошли в историю как Темные времена. Но нельзя сказать, что в этот непростой период не происходило совсем уж ничего хорошего.
На самом деле тяжелые времена часто бывают временем великих инноваций - ведь людям нужно проявлять смекалку и творческий подход, чтобы выжить.
1. Была основана компания по производству электрогитар
Лео Фендер какое-то время мыкался, переходя с одной низкооплачиваемой работы на другую, а потом вообще оказался безработным. Но он не впал в депрессию, а решил начать свой бизнес. Каким-то образом ему удалось взять в долг 600 долларов и начать создавать усилители для музыкантов. Позже, сотрудничая с Доком Кауфманом, он создал электрогитару, и в итоге его компания Fender Musical Instruments Corporation начала продавать первую электрогитару серийного производства - Fender Telecaster (это уже в 50-х годах). Вот что получается, когда человек очень хочет выжить.
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2. "Письма счастья" вышли на новый уровень
"Письма счастья" появились еще в конце 19 века, когда каким-то дамам в методистской церкви пришла в голову идея разослать письмо о сборе средств с просьбой сделать по три копии и передать их своим друзьям (и так далее). Можно сказать, что этот формат в конечном итоге превратился во всем знакомые финансовые пирамиды с лозунгом "в конце концов вы доберетесь до вершины и станете миллионером". А в середине 30-х, в разгар Великой депрессии, появились "магазины писем счастья" - в них отчаявшимся людям, которые надеялись таким образом собрать себе средств на жизнь, продавали "доли" имен в популярных списках адресов для рассылки. Бизнес этот одно время был довольно оживленным - например, в одной компании по продаже адресов числилось 125 сотрудников. Однако успех его продолжался недолго: люди быстро раскусили обман, а брокеры "писем счастья" сбежали со всей своей нечестной добычей.
3. Был придуман увлекательный выход из финансовой нестабильности (на пару часов)
Первоначальная версия игры "Монополия" появилась еще до Великой депрессии. Она была запатентована в 1903 году Лиззи Мэги, которая назвала ее Landlord's Game ("Игра домовладельца"). На самом деле игра была политическим заявлением, предназначенным для того, чтобы сказать: капитализм - это зло. Поэтому в первоначальном виде ее мало кто купил и популярности она не приобрела. Тем не менее, свои поклонники у нее были.
В 1932 году безработный и отчаявшийся парень по имени Чарльз Дэрроу решил переделать игру Landlord's Game, а затем продал ее компании по производству игр Parker Brothers и стал миллионером. Позже, когда его спросили, как ему в голову пришла эта феноменальная идея, он просто пожал плечами и сказал: "Понятия не имею. Это произошло совершенно неожиданно и нелогично".
В 1932 году безработный и отчаявшийся парень по имени Чарльз Дэрроу решил переделать игру Landlord's Game, а затем продал ее компании по производству игр Parker Brothers и стал миллионером. Позже, когда его спросили, как ему в голову пришла эта феноменальная идея, он просто пожал плечами и сказал: "Понятия не имею. Это произошло совершенно неожиданно и нелогично".
4. Была создана национальная природоохранная программа
Политики 1930-х годов знали, что лучший способ вытащить страну из депрессии - это дать людям работу, и они разработали для этого целый ряд программ. Одной из самых успешных был Гражданский корпус охраны природы (CCC) - программа, которая в конечном итоге направила 3 миллиона молодых людей на работу в качестве защитников природы. Это было настоящим новаторством и прогрессом, поскольку американцы в то время умели только загрязнять воздух и воду, и наплевать им было на состояние окружающей среды.
Программа просуществовала всего девять лет, но в какой-то момент в Корпусе работало 5 процентов мужского населения Америки. Во многом благодаря их усилиям сегодня в США такая надежная система национальных и государственных парков (тропы, кемпинги и другие сооружения). Также за свою короткую историю Корпус посадил более 3,5 миллиардов деревьев, чтобы заменить те, которые были потеряны в лесных пожарах, из-за сельского хозяйства, лесозаготовок и эрозии почвы.
Гражданский корпус охраны природы прекратил свою деятельность в 1942 году - в основном из-за того, что деньги нужно было перенаправить на военные нужды, но он стал моделью для аналогичных природоохранных программ, которые действуют до сих пор.
Программа просуществовала всего девять лет, но в какой-то момент в Корпусе работало 5 процентов мужского населения Америки. Во многом благодаря их усилиям сегодня в США такая надежная система национальных и государственных парков (тропы, кемпинги и другие сооружения). Также за свою короткую историю Корпус посадил более 3,5 миллиардов деревьев, чтобы заменить те, которые были потеряны в лесных пожарах, из-за сельского хозяйства, лесозаготовок и эрозии почвы.
Гражданский корпус охраны природы прекратил свою деятельность в 1942 году - в основном из-за того, что деньги нужно было перенаправить на военные нужды, но он стал моделью для аналогичных природоохранных программ, которые действуют до сих пор.
5. Появилась консервированная ветчина Spam
Консервы Spam появились как способ утилизировать непопулярные куски свинины. Но даже во время Великой депрессии людям не слишком нравилась идея консервированного мяса, несмотря на то, что это был дешевый и быстрый способ подкрепиться (как сегодня растворимая лапша, например). В общем, в 30-е годы Spam так и не стал популярным. Но он очень пригодился во время Второй мировой войны - его отправляли солдатам на фронт. Более 100 миллионов банок этих консервов было отправлено на Тихоокеанский театр военных действий.
6. Чистая одежда стала доступной каждому
В условиях экономического кризиса есть определенные вещи, без которых обойтись можно, и есть базовые вещи, которые необходимы, - такие как еда и чистая одежда. Так вот, именно во времена Великой депрессии появились общественные прачечные. Тогда уже продавались первые электрические стиральные машины, но они были очень дорогими и их мало кто мог себе позволить. Поэтому умные предприниматели покупали несколько стиральных машин, а затем сдавали их в краткосрочную аренду. Так родилась прачечная самообслуживания.
7. Появилось понятие "экономика"
Идеи "экономики" не существовало до Великой депрессии. Все, что происходило, было чем-то вроде Силы, - долларовые знаки, которые окружают вас, проникают в вас и связывают все личные потребительские расходы вместе.
Так вот, когда разразилась Великая депрессия, дела просто пошли плохо, и никто не мог точно определить почему. Это было довольно страшно, потому что это означало, что все были уязвимы. А потом кто-то придумал идею национального дохода, которая была просто способом выражения стоимости товаров и услуг, производимых Америкой. (Сегодня мы называем это "валовым внутренним продуктом".) Людям понравилась эта идея, потому что это был индикатор, который они могли использовать, чтобы понять, насколько плохи дела и/или насколько они улучшаются.
Так вот, когда разразилась Великая депрессия, дела просто пошли плохо, и никто не мог точно определить почему. Это было довольно страшно, потому что это означало, что все были уязвимы. А потом кто-то придумал идею национального дохода, которая была просто способом выражения стоимости товаров и услуг, производимых Америкой. (Сегодня мы называем это "валовым внутренним продуктом".) Людям понравилась эта идея, потому что это был индикатор, который они могли использовать, чтобы понять, насколько плохи дела и/или насколько они улучшаются.
8. Макароны с сыром начали продавать в упаковках
Упакованные макароны с сыром на самом деле были изобретены во время Великой депрессии. Может быть, они и не отличались изысканным вкусом, но это был недорогой продукт, который можно было быстро приготовить и съесть вприкуску с консервированной ветчиной Spam (как вариант). В то время было не до жиру - утолить бы голод.
Макароны с сыром Kraft продавались по 19 центов за коробку, и за год было продано целых 8 миллионов упаковок. Этот продукт также был популярен во время Второй мировой войны. Удивительно, но факт: он продается и сегодня, и кто-то его даже покупает. Хотя он не стал намного вкуснее, чем был во времена Великой депрессии.
Макароны с сыром Kraft продавались по 19 центов за коробку, и за год было продано целых 8 миллионов упаковок. Этот продукт также был популярен во время Второй мировой войны. Удивительно, но факт: он продается и сегодня, и кто-то его даже покупает. Хотя он не стал намного вкуснее, чем был во времена Великой депрессии.
9. Люди получили возможность выйти на пенсию
Одно из значительных достижений того времени - это закон о социальном обеспечении, подписанный в 1935 году Франклином Д. Рузвельтом.
Этот закон претерпел значительные изменения с момента его принятия - теперь от пенсионных пособий получают выгоду не только пенсионеры, но и их семьи. Рузвельт назвал его "разумным, необходимым и патриотическим законодательством. Если бы Сенат и Палата представителей на этой долгой и напряженной сессии не сделали ничего, кроме принятия этого законопроекта, сессия была бы признана исторической на все времена".
Этот закон претерпел значительные изменения с момента его принятия - теперь от пенсионных пособий получают выгоду не только пенсионеры, но и их семьи. Рузвельт назвал его "разумным, необходимым и патриотическим законодательством. Если бы Сенат и Палата представителей на этой долгой и напряженной сессии не сделали ничего, кроме принятия этого законопроекта, сессия была бы признана исторической на все времена".
10. Появились супермаркеты с большим выбором продуктов
Обычный продуктовый магазин в США когда-то был размером примерно с гостиную и ассортимент его составляли в основном консервы, картофель, морковь. Основные продукты, такие как мука и сахар, хранились в бочках, и нужно было просить бакалейщика достать их, отмерить и упаковать. Кроме того, все было очень дорого, и бакалейщик постоянно норовил обсчитать покупателей.
Люди знали, что должен быть лучший способ делать покупки, но проблема заключалась в том, что на самом деле лучшего пути не было - пока не появилась компания Great Atlantic and Pacific Trade Company (A&P). В магазине A&P были только товары, которые можно было продать быстро, и все на его полках было дешевле, чем в обычном магазине на углу.
К началу Великой депрессии компании A&P пришла в голову идея скупать консервные заводы, молочные предприятия и пекарни, что означало, что она могла бы доставить еду на свои полки быстрее и намного дешевле. Таким образом, для большинства потребителей выбор, где делать покупки, был легким - магазины A&P радовали не только ценами, но и большим выбором.
Люди знали, что должен быть лучший способ делать покупки, но проблема заключалась в том, что на самом деле лучшего пути не было - пока не появилась компания Great Atlantic and Pacific Trade Company (A&P). В магазине A&P были только товары, которые можно было продать быстро, и все на его полках было дешевле, чем в обычном магазине на углу.
К началу Великой депрессии компании A&P пришла в голову идея скупать консервные заводы, молочные предприятия и пекарни, что означало, что она могла бы доставить еду на свои полки быстрее и намного дешевле. Таким образом, для большинства потребителей выбор, где делать покупки, был легким - магазины A&P радовали не только ценами, но и большим выбором.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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