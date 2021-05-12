10 вещей, которые появились благодаря Великой депрессии

Политики 1930-х годов знали, что лучший способ вытащить страну из депрессии - это дать людям работу, и они разработали для этого целый ряд программ. Одной из самых успешных был Гражданский корпус охраны природы (CCC) - программа, которая в конечном итоге направила 3 ​​миллиона молодых людей на работу в качестве защитников природы. Это было настоящим новаторством и прогрессом, поскольку американцы в то время умели только загрязнять воздух и воду, и наплевать им было на состояние окружающей среды.



Программа просуществовала всего девять лет, но в какой-то момент в Корпусе работало 5 процентов мужского населения Америки. Во многом благодаря их усилиям сегодня в США такая надежная система национальных и государственных парков (тропы, кемпинги и другие сооружения). Также за свою короткую историю Корпус посадил более 3,5 миллиардов деревьев, чтобы заменить те, которые были потеряны в лесных пожарах, из-за сельского хозяйства, лесозаготовок и эрозии почвы.



Гражданский корпус охраны природы прекратил свою деятельность в 1942 году - в основном из-за того, что деньги нужно было перенаправить на военные нужды, но он стал моделью для аналогичных природоохранных программ, которые действуют до сих пор.