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А в США чернокожие продолжают страдать и "лишаться". На этот раз радикалы из группы White Lies Matter («Важна белая ложь») решили прогнуть под себя штаб-квартиру организации "Объединенные дочери Конфедерации".
Памятник представляет собой резное кресло, которое было установлено на могиле президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса на кладбище Old Live Oak Cemetery в городе Сельма, штат Алабама. Радикалы стащили этот монумент и пригрозили его осквернить, если не будут выполнены их требования.
Кражу памятника запечатлели камеры наблюдения
А запросы у этих товарищей серьезные: помимо денежного выкупа, активисты группы White Lies Matter хотят, чтобы над штаб-квартирой организации «Объединенные дочери Конфедерации» в Ричмонде появился баннер с цитатой активистки «Черных пантер» Ассаты Шакур: «Правители этой страны всегда считали свою собственность более важной, чем наши жизни».
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Стул может превратиться в уличный туалет
В противном случае, говорят они, резной стул, имитирующий рабочее кресло первого и последнего президента американских конфедератов, превратится в уличный туалет. Стул высотой около трех футов ( около 0,91 м) и весом несколько десятков килограммов оценивается в полмиллиона долларов. Он был установлен на кладбище в 1893 году и является историческим достоянием США.
Ассата Шакур
Согласно требованиям радикалов, баннер должен провисеть на штаб-квартире организации «Объединенные дочери Конфедерации» ровно сутки, с 9 по 10 апреля, в день очередной годовщины капитуляции Конфедерации в Гражданской войне.
Ассата Шакур, чья цитата размещена на баннере, - активистка «Черных пантер» и «Черной освободительной армии». Эта радикалка до сих пор разыскивается ФБР за убийство полицейского в штате Нью-Джерси в 1973 году. Кстати, помимо прочего, она является родной тетей известного рэпера Тупака Шакура.
Ассата Шакур, чья цитата размещена на баннере, - активистка «Черных пантер» и «Черной освободительной армии». Эта радикалка до сих пор разыскивается ФБР за убийство полицейского в штате Нью-Джерси в 1973 году. Кстати, помимо прочего, она является родной тетей известного рэпера Тупака Шакура.
Вот так должен висеть баннер по мнению радикалов
В организации "White Lies Matter" заявили, что побеспокоились сами о баннере и уже доставили его на место - остается лишь повесить его в указанный срок. И полиция Сельмы, и окружной прокурор, разумеется, в курсе происходящего. Они подтверждают факт кражи памятника и требования выкупа. За информацию о похитителях в полиции готовы заплатить вознаграждение в 5000 долларов.
Между тем, радикалам, по-видимом, абсолютно наплевать на ценность памятника: «Как и большинство памятников Конфедерации, (кресло) существует для того, чтобы напомнить тем, чья свобода была куплена кровью, что все еще существует часть нашей страны, которая более чем готова продолжать проливать кровь, чтобы избежать уплаты этого долга." Но если их условия буду выполнены, кресло обещают вернуть в целости и сохранности. Интересно, чем закончится эта драматическая история?
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А вот америкашкам стоит задуматься о возврате рабства, мы бы у них негров с удовольствием покупать бы стали.
Они имеют право помнить и напоминать об этом , надо быть расистом или идиотом чтобы называть скотское отношение к неграм - детскими обидами, это вообще вверх цинизма, как бы ты не относился к этому движению , позор твоим размышлениям.
Сделать памятник своим кумирам, или оплатить его создание? та, не, это проявление рабского сознания.