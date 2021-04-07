В организации "White Lies Matter" заявили, что побеспокоились сами о баннере и уже доставили его на место - остается лишь повесить его в указанный срок. И полиция Сельмы, и окружной прокурор, разумеется, в курсе происходящего. Они подтверждают факт кражи памятника и требования выкупа. За информацию о похитителях в полиции готовы заплатить вознаграждение в 5000 долларов.