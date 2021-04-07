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Черные активисты украли памятник президенту Конфедерации и угрожают превратить его в уличный туалет

Черные активисты украли памятник президенту Конфедерации и угрожают превратить его в уличный туалет (7 фото)

Автор:
07 апреля 2021 15:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Old Live Oak Cemetery   White Lies Matter   жизнь в сша   конфедерация   политика   сша   чернокожие   
968
7
А в США чернокожие продолжают страдать и "лишаться". На этот раз радикалы из группы White Lies Matter («Важна белая ложь») решили прогнуть под себя штаб-квартиру организации "Объединенные дочери Конфедерации".
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Метки: Old Live Oak Cemetery   White Lies Matter   жизнь в сша   конфедерация   политика   сша   чернокожие   
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24  комментария
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264
konstantinkaz2016 2 часа назад
Видать бездельники эти негритосы, меня хрен заставишь ночью куда то ехать и возиться с каменным стулом.
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26k
Антон 21 минуту назад
Все действия узкомыслящих товарищей негров ведут к реставрации белого расизма. Впрочем, нигров не жалко. Интересно, что думают обо всём этом индейцы, которые со стороны с интересом наблюдают, как оккупанты решают, кто из них важнее.
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141
Борис Полчаса назад
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3k
Николай 46 минут назад
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8k
Шурум-бурум 49 минут назад
зараза, которую распространяли американские власть имущие по всему миру, вернулась к ним!
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12k
Toxictofa Час назад
Своими выходками черножопые только подтверждают, что заслуживали рабского отношения к ним.
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15k
Maks Es Час назад
Да у них там Перестройка! Осталось только дождаться Гласности, Ускорения и Консенсуса. Как остальных трёх всадников....
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7k
Otium7 Час назад
Походу, головой пробили очко...
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109
Племянник Путина Час назад
обезьяны.... ну какой с них спрос.
А вот америкашкам стоит задуматься о возврате рабства, мы бы у них негров с удовольствием покупать бы стали.
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24k
Григорий Час назад
Я абсолютно против движения BLM, мне их негры с претензиями вообще не понятны - ни они, ни их бабушки никогда не были рабами, а сегрегация официально отменена в 1964-м году. Это значит, что те, кому было 20 на момент ее отмены, родились во время Второй Мировой и им сейчас под 80 лет. Но с утверждением "Правители этой страны всегда считали свою собственность более важной, чем наши жизни" согласен полностью. И это не касается негров или белых, а нищих и богатых.
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2k
Anatoly Shestakov ДИМА Полчаса назад
Мы помним. Но мы не заставляем всех европейцев, начиная с немцев, при встрече вставать на колени и просить прощения. Мы не ломаем надгробий вражеских захоронений и т.д.
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78
ДИМА Gleb_Skameikin 24 минуты назад
- реплика на на отрывок из комментария Григория , - мне их негры с претензиями вообще не понятны - ни они, ни их бабушки никогда не были рабами, а сегрегация официально отменена в 1964-м году.
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24k
Григорий ДИМА 14 минут назад
Мы к чукчам относились как людям второго сорта, и что? Это никак не влияло на их численность или разрешенное убийство. У них тоже - убил негра, но это человек и ты отвечаешь за убийство человека. Т.е. рабами они не были, убивать их было нельзя, а все проявления подобных настроений противозаконны. И это было в далеких 60-х, еще при Хрущеве, даже Брежнев еще не пришел.
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78
ДИМА Григорий 6 минут назад
Старички помнят, что рукомойники были для цветных и белых? Ну так не пора-ли забыть детские обиды 60-ти летней давности?
Они имеют право помнить и напоминать об этом , надо быть расистом или идиотом чтобы называть скотское отношение к неграм - детскими обидами, это вообще вверх цинизма, как бы ты не относился к этому движению , позор твоим размышлениям.
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78
ДИМА Anatoly Shestakov Минуту назад
Я написал про право помнить, я повторюсь , - мне не нравиться что "иконной" движения выбрана антисоциальная личность и их радикальные методы продвижения движения , но как движение в защиту чернокожих они имеют право иметь и это факт.
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5k
Николай 2 часа назад
а вот это уже терроризм... ай как им плохо будет... такой сортир из них сделают....
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307
Сергей 2 часа назад
украли памятник.... требуют выкуп.... и еще какую то дичь..... как это по шоколадному.
Сделать памятник своим кумирам, или оплатить его создание? та, не, это проявление рабского сознания.
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7k
Natrogrii 2 часа назад
Обычные черножопые бездельники.
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4k
x3matic 2 часа назад
Негры,срать они хотели на историю США.
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307
Сергей x3matic Час назад
их там 13% (43 ляма) из 332 500 000 человек. Меньшинство без вариантов диктатуры своей воли остальным. Походу, все движется к новому витку апартеида.
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