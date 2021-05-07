В фильме "Люди Икс: Первый класс" мы встречаемся с молодым Магнето, который еще не стал злейшим врагом профессора X. В фильме есть сцена, где он пытается использовать свои силы, чтобы переместить монету в 5 марок, но он не может справиться с задачей. Этот эпизод выглядит странно: почему персонаж, обладающий сверхсилой, не может сдвинуть монетку? Однако важно помнить, что марки были сделаны из серебра, очень немагнитного материала. С учетом этого свойства серебра эпизод становится более понятным, тем более, на тот момент Магнето только начинает раскрывать свой истинный потенциал и многого пока не умеет.