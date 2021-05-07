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Иногда создатели фильмов там и тут вставляют в них маленькие яркие жемчужины, чтобы доставить удовольствие настоящим киноманом, знатокам сюжетов и персонажей. Проверьте, относитесь ли вы к их числу, и на все ли обратили внимание!
"Люди Икс: Темный Феникс"
Когда в фильме «Люди Икс: Темный Феникс» (2019) профессор Икс разговаривает с Магнето, у него на запястье можно заметить часы Rolex Milgauss. Эти часы имеют одно интересное свойство: на них не действуют магнитные поля до с уровнем магнитной индукции до 1000 гаусс (отсюда и название) единица измерения силы магнитной индукции). Часы были спроектированы и созданы в 1956 году, однако эта модель Rolex доступна в продаже и сегодня.
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Зоополис
В мультфильме "Зоополис" шеф полиции, буйвол Бого, надевает очки, когда работает с документами. Это не просто маленькая смешная деталь, но и отсылка к физиологическим особенностям буйволов: у них и вправду очень неважное зрение.
Джон Уик
В «Джоне Уике» есть несколько сцен, где вы можете ясно видеть, что главный герой носит часы общепринятым образом. Однако во время боевых сцен или сразу после них часы меняют положение. Вместо того, чтобы смотреть наружу, циферблат повернут в сторону тела. Эксперты говорят, что так носят часы бойцы спецподразделений: такое положение часов предотвращает блики на стекле циферблата, которые могут выдать их местоположение непрятелю.
"Геркулес"
В сцене из "Геркулеса" Мойры, богини судьбы, показывают Аиду будущий парад планет. И хотя мы видим только шесть планет, не думайте, что это была ошибка продюсеров Диснея. Мультипликаторы специально ограничились шестью планетами, потому что древнегреческая астрономия знала лишь пять планет, кроме Земли, - Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Шестая на картинке - конечно же, Земля.
"Моана"
В "Моане" бабушка, учившая главную героиню житейским премудростям, упоминает о том, что их народ перестал отправлять корабли, чтобы исследовать разные концы света, как делал когда-то. В этих словах она упоминает о реальном эпизоде истории полинезийцев, известном как "Долгая пауза". Никто до сих пор не знает, чем именно была вызвана эта пауза.
"Книга джунглей"
В фильме 2016 года «Книга джунглей» король Луи - не орангутан, каким он был в анимационном фильме 1967 года. В художественном фильме он стал гигантопитеком, огромным древним предком горилл, останки которых, найденые учеными, очень похожи на останки современных орангутанов. Продюсеры решили изменить вид обезьяны потому, что орангутаны не являются эндемиками Индии, так что биологи среди зрителей немало возмутились бы такой вольностью. А вот гигантопитеки, как полагают ученые, действительно населяли ту территорию, где, по сюжету, происходит действие этой истории. Кроме того, могучий внешний вид исполина помогает придать персонажу облик истинного монарха.
Вверх!
В фильме "Вверх!" Даг оказывается единственным псом, способным выследить Келвина. Это неудивительно: ведь все остальные участники действа - охранные собаки. А Даг - золотистый ретривер, пес охотничьей породы, способный выслеживать добычу по запаху. Эта порода считается добродушной и человекоориентированной, так что изумительный нюх предков веками помогал человеку на охоте и вдругих ситуациях.
"Человек-паук: Через вселенные"
Обычно, чтобы показать, как человека бьет током, кинематгорафисты или мультипликаторы обычно изображают сияющий электрической дугой скелет. Однако в мультфильме: "Человек-паук: Через вселенные", когда Майлз бьет током Питера Паркера, электричество, судя по рисунку, проходит не через его скелет, а через его нервную систему. Видимо, художник знал, что нервы являются проводниками электрических сигналов, и решил, что внутренние сигналы ничем не отличаются от полученных извне.
"Люди Икс: Первый класс"
В фильме "Люди Икс: Первый класс" мы встречаемся с молодым Магнето, который еще не стал злейшим врагом профессора X. В фильме есть сцена, где он пытается использовать свои силы, чтобы переместить монету в 5 марок, но он не может справиться с задачей. Этот эпизод выглядит странно: почему персонаж, обладающий сверхсилой, не может сдвинуть монетку? Однако важно помнить, что марки были сделаны из серебра, очень немагнитного материала. С учетом этого свойства серебра эпизод становится более понятным, тем более, на тот момент Магнето только начинает раскрывать свой истинный потенциал и многого пока не умеет.
Трон: Наследие
Героиня фильма "Трон: Наследие" Кворра - часть компьютерной программы. В разговоре с Сэмом на упоминает, что ей трудно победить своего отца в какой-то футуристической стратегической игре. Однако на самом деле речь идет о китайской настольной игре го, которую довольно сложно освоить компьютеру - настолько сложно, что только в 2016 году компьютерная программа смогла победить чемпиона мира по го. Так что, похоже, Кворре было сложно обыграть отца, потому что эта игра в принципе тяжело дается компьютерным программам.
Аладдин
В мультфильме «Аладдин» есть сцена, где джинн записывает приказ своего хозяина в блокнот. Если присмотреться, можно увидеть, что он пишет справа налево. По сюжету, действие происходит в Аравии, джинн пишет на арабском, и делает это так, как принято в арабском языке - справа налево. Так что джинн явно арабоговорящий персонаж!
"Ослепленный желаниями"
В фильме «Ослепленный ослеплением» Элизабет Херли, играющая дьявола, в роли учительницы стирает математическое уравнение со школьной доски. Математики оценят этот эпизод: ведь на доске - теорема Ферма, одну из самых известных теорем математики, которую ученым не удавалось решить много десятилетий. Да, только дьявол может подкинуть школьникам такую задачку!
"Моана"
Когда Мауи меняет воплощение, на теле животного или на предмете, в который он превращается, всегда можно увидеть отпечатанным его волшебный крюк.
"В поисках Немо"
Жабр из мультфильма «В поисках Немо» принадлежит к виду рыб под названием мавританский идол, или Zanclus cornutus. Этот тропический вид известен тем, что с трудом приспосабливается к жизни в тесных условиях - например, в аквариуме. Вот почему Жабр все время изобретает разнообразные планы побега - ему настолько некомфортно в аквариуме, что для него жизненно важно вернуться в свою естественную среду обитания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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