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14 интересных деталей в фильмах, которые заметит только настоящий киноман

14 интересных деталей в фильмах, которые заметит только настоящий киноман (15 фото)

Автор:
07 мая 2021 18:55
Сообщество : Кино
Метки: актеры   детали   задачки на внимание   занимательно   интересно   кино   мелочи   фильмы   
2891
15
Иногда создатели фильмов там и тут вставляют в них маленькие яркие жемчужины, чтобы доставить удовольствие настоящим киноманом, знатокам сюжетов и персонажей. Проверьте, относитесь ли вы к их числу, и на все ли обратили внимание!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   детали   задачки на внимание   занимательно   интересно   кино   мелочи   фильмы   
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4  комментария
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893
Suver 3 минуты назад
Мой батя всегда так носил. И бойцом не был,.
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2k
Дмитрий 12 минут назад
Создатели фильмов и мультиков сейчас такие:" Ох не х.... я се!" И сразу за телефон: "Ты видел, видел!!!! мы то оказывается чего сняли!"
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0
Александр Полчаса назад
Когда простой обыватель смотрит фильм , он вникает в суть , а когда долбанутый киноман смотрит фильм , он ищет промашки .... [мат] это что химия, физика или математика где ошибки бывают летальными ???? Ты лучше мультики про ежика в тумане смотри ))) вумни хренов .
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18k
Alf 2 часа назад
Тяжёлый пост для пятницы.
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