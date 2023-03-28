10 фильмов, с удивительным реализмом рассказавших о психических заболеваниях

Основанный на одноименном молодежном романе, фильм «Это очень забавная история» рассказывает о старшекласснике по имени Крейг, который попадает в психиатрическую больницу из-за своих суицидальных наклонностей. Он предполагает, что в больнице врачи быстро проверят его здоровье, удостоверятся, что с ним все в порядке, и отправят его домой. Тем не менее, по закону он обязан провести там как минимум неделю… или столько, сколько потребуется, пока его не выпишет лечащий врач. Крейг встречает в психиатрической больнице самых разных людей, но двух главных героев, которые становятся частью его путешествия, играют Зак Галифианакис и Эмма Робертс. Такие темы, как попытки самоубийства и членовредительство, включены в этот фильм осторожно и осознанно. Картина показывает реальность выздоровления от любого психического заболевания, вдумчиво добавляя юмор, отрицая идею о том, что все страдающие люди потеряны для внешнего мира.

Автор романа «Это очень забавная история» Нед Виццини покончил жизнь самоубийством в 2013 году после долгих лет депрессии. Эта история была основана на его пребывании в психиатрической больнице в 2004 году.