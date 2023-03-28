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10 фильмов, с удивительным реализмом рассказавших о психических заболеваниях

10 фильмов, с удивительным реализмом рассказавших о психических заболеваниях

Автор:
28 марта 2023 22:43
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   познавательно   психи в кино   психические заболевания   психоз   роли   фильмы   
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В прошлом психически нездоровых киноперсонажей в кино изображали истинными чудовищами. В нашу эпоху политкорректности больных стараются не обижать, что иногда приводит к другой крайности - кто в 1990-х не мечтал об аутизме после "Человека дождя", мечтая без конца обыгрывать казино! Режиссеры этих картин сумели пройти между крайностями и изобразить заболевания очень точно.

Основанный на реальных событиях, фильм «Красивый мальчик» рассказывает о молодом человеке по имени Ник, который борется с наркозависимостью, и его отце Дэвиде, который хочет сделать все, что в его силах, чтобы ему помочь. И Тимоти Шаламе, и Стив Карелл играют на пределе чувств, показывая, как зависимость может разрушить жизнь семьи. В отличие от других фильмов о зависимости, «Красивый мальчик» исследует, в первую очередь, сопротивление больного помощи. В нем показана искренняя и истинная реальность, которая становится камнем преткновения для многих людей, борющихся с наркозависимостью. Фильм фокусируется на том, как страдает семья от болезни любимого человека и насколько беспомощными родные могут чувствовать себя рядом с ребенком, который не хочет выздоравливать.



«Хорошо быть тихоней» — это фильм о взрослении. Поступающий в старшую школу юноша по имени Чарли, которого играет Логан Лерман, подружился с двумя старшеклассниками по имени Сэм и Патрик, которых сыграли Эмма Уотсон и Эзра Миллер. В фильме Чарли рассказывает, что его тетя Хелен погибла в автокатастрофе, когда ему было семь лет. На протяжении остальной части фильма у Чарли постепеннго проявляется серия воспоминаний, которые медленно раскрывают ужасающую правду о том, как тетя подвергала его насилию в детстве. Это погружает его в эмоциональный хаос, в котором он застревает и в итоге попадает в больницу. Чарли проводит около двух месяцев в психиатрической клинике, где постепенно смиряется со своей травмой и тем, кем он является как личность. Режиссер показывает травму почти безупречно. Это один из немногих фильмов, который точно изображает подавленные воспоминания и распространенный симптом посттравматического стрессового расстройства. Он демонстрирует, как мозг, пережив травматическое событие, скрывает воспоминания, чтобы к ним нельзя было получить доступ в нормальном состоянии сознания.


Биполярное расстройство — одно из самых неправильно представляемых в кино психических заболеваний. Стереотипы, связанные с биполярным расстройством, включают насилие, непредсказуемость и стойкое негативное мышление. И хотя эти симптомы иногда и впрямь проявляются, их нельзя отнести к каждому человеку с биполярным расстройством. Однако Пэт, которого играет Брэдли Купер, действительно демонстрирует в фильме некоторые из этих симптомов. После выписки из психиатрической больницы, куда он попал за жестокое нападение на мужчину, с которым у его жены был роман, он знакомится с Тиффани, которую играет Дженнифер Лоуренс, недавно овдовевшей женщиной, которая также страдает биполярным расстройством. Одно и то же заболевание они, однако, переживают очень по-разному. Этот фильм великолепно показывает, как выглядят разные типы биполярного расстройства, включая как маниакальные, так и депрессивные эпизоды.


Детский фильм, точно изображающий психическое заболевание, - явление удивительное. «Головоломка» действительно производит мощное впечатление. Этот анимационный фильм рассказывает о Райли, которая переживает множество жизненных перемен, включая переезд по стране со своей семьей и переход в новую школу. Хотя Райли — главная героиня, настоящие звезды шоу — это эмоции в ее голове: Печаль, Страх, Отвращение, Радость и Гнев. Этот фильм посвящен тому, как мы справляемся со своими эмоциями, что является проблемой для многих молодых людей и подростков, борющихся с психическими заболеваниями. Он учит зрителя важности эмоционального баланса и тому, как редко людям удается избегать нежелательных эмоций, ведь эмоции с негативными коннотациями, такие как печаль и гнев, неизбежны.


Основанный на одноименном молодежном романе, фильм «Это очень забавная история» рассказывает о старшекласснике по имени Крейг, который попадает в психиатрическую больницу из-за своих суицидальных наклонностей. Он предполагает, что в больнице врачи быстро проверят его здоровье, удостоверятся, что с ним все в порядке, и отправят его домой. Тем не менее, по закону он обязан провести там как минимум неделю… или столько, сколько потребуется, пока его не выпишет лечащий врач. Крейг встречает в психиатрической больнице самых разных людей, но двух главных героев, которые становятся частью его путешествия, играют Зак Галифианакис и Эмма Робертс. Такие темы, как попытки самоубийства и членовредительство, включены в этот фильм осторожно и осознанно. Картина показывает реальность выздоровления от любого психического заболевания, вдумчиво добавляя юмор, отрицая идею о том, что все страдающие люди потеряны для внешнего мира.


Автор романа «Это очень забавная история» Нед Виццини покончил жизнь самоубийством в 2013 году после долгих лет депрессии. Эта история была основана на его пребывании в психиатрической больнице в 2004 году.


«Черный лебедь» — это мрачная драма, повествующая о самоповреждениях, расстройствах пищевого поведения и психотических срывах. В нем рассказывается история балерины по имени Нина (Натали Портман), которой достается главная роль в «Лебедином озере». В этой постановке она должна суметь передать как красоту белого лебедя, так и тьму черного лебедя. Персонификация этих персонажей погружает ее в психотическую бездну, которая пагубно сказывается на ее собственном психическом благополучии. На протяжении большей части фильма Нина не осознает реальность, не знает, что правда, а что вымысел. Так, в одной из сцен Нина обнаруживает кровоточащие царапины на руке, предположительно полученные в результате самоповреждения. Но из-за галлюцинаций Нины мы, зрители, также никогда не знаем, что происходит на самом деле. На протяжении всего фильма Нина имеет дело с несколькими расстройствами поведения, включая тревогу, ОКР, расстройство пищевого поведения и бредовое мышление. Хотя ее расстройство в фильме так и не было диагностировано, мы можем с уверенностью предположить, что это какой-то тип расстройства личности, которое характеризует отчаянный и непредсказуемый образ мышления.


«Прерванная жизнь» — один из самых известных фильмов о пограничном расстройстве личности. Пограничное расстройство влияет на то, как человек воспринимает себя и других, вызывая проблемы в повседневной жизни. Сюзанна Кайсен, которую играет Вайнона Райдер, лечится от данного заболевания в психиатрической клинике. Одну из пациенток, которых Сюзанна встречает в палате, зовут Лиза. Лиза, которую играет Анджелина Джоли, - диагностированная социопатка, часть ее симптомов — манипулирование и ложь. Это еще одно расстройство, называемое антисоциальным расстройством личности, которое заставляет человека не обращать внимания на то, что хорошо, а что плохо. В фильме подчеркивается серьезность некоторых пограничных расстройств личности, рассказывается, как они могут негативно повлиять на жизнь человека. Это один из немногих фильмов, в котором мы видим людей с социопатическими наклонностями, которе по своей сути не жестоки и не являются преступниками.


Фильм «До костей» рассказывает о 20-летней девушке по имени Эллен, которую играет Лили Коллинз, страдающей тяжелой формой нервной анорексии. Она побывала в разных лечебных центрах, но сразу после выписки из каждого из них у нее случался рецидив. Наконец, в качестве крайней меры ее помещают в групповой домашний реабилитационный центр вместе с шестью другими пациентами. Поначалу Эллен крайне устойчива к лечению, что является обычным для людей с расстройствами пищевого поведения. С психологической точки зрения привычки, созданные расстройством пищевого поведения, - это настоящий механизм преодоления трудностей, что ясно видно из сопротивления Эллен выздоровлению. Этот фильм блестяще изображает различные расстройства пищевого поведения, и помимо нервной анорексии. Так, в фильме есть персонажи, страдающие нервной булимией и компульсивным перееданием.


Как ни странно, в реальности не все расстройства пищевого поведения связаны с образом тела и голоданием. Тем не менее, этот фильм описывает симптомы данного вида расстройств без гламура, что определенно заслуживает одобрения.


Еще один фильм, точно изображающий проблемы психического здоровья, — «Маленькая мисс Счастье». История рассказывает о семье, путешествующей по стране в своем фургоне, чтобы отвезти свою маленькую дочь на конкурс красоты. Хотя этот беззаботный фильм - милый и забавный, в нем есть доля серьезности, поскольку он рассказывает о большом депрессивном расстройстве. Одним из главных героев является дядя Фрэнк, которого играет Стив Карелл. Фрэнк остался без работы и сталкивается с эмоциональным потрясением в результате личных отношений, из-за чего пытается покончить с собой. Поскольку его страховка не покрывает расходы на лечение, его отдают на попечение Шерил, которую играет Тони Коллетт. Хотя Фрэнк борется с депрессией и суицидальными наклонностями, на протяжении всего фильма он, кажется, больше всего сострадает своей семье. Это показывает, что люди, страдающие депрессией, не всегда несчастны снаружи, и они часто маскируют или улыбаются своей эмоциональной боли.


Хит Леджер готовился к роли Джокера в "Темном рыцаре", изолировав себя в гостиничном номере на шесть недель перед съемками. Его подготовка определенно проявилась в фильме: его персонаж выглядел явно ненормальным и демонстрировал психотическое поведение. В различных сценах фильма мы видим, как Леджер ведет себя жестоко, бесчувственно и эгоистично, что является симптомами психопатии.


Существует тонкая грань между правильным и неправильным с моральной точки зрения включением темы психического здоровья в жанр триллера. Этот фильм правильно подчеркивает, как прошлые травмы могут проявляться жестоким и тревожным поведением. Он фокусируется на травмах поколений и на том, как трудно разорвать этот вредный цикл.


«Джокер» (2019) дает еще один взгляд на психическое здоровье. Но на этот раз Джокер, которого играет Хоакин Феникс, испытывает чувство преследования и демонстрирует бред, соответствующий такому психическому расстройству, как параноидальная шизофрения. Падение Джокера в безумие в фильме слопровождается изображением неподдельных душевных мучений персонажа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   кино   познавательно   психи в кино   психические заболевания   психоз   роли   фильмы   
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1  комментарий
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Едондер пуп 42 минуты назад
"Останься", 2005 с Гослингом в главной роли. Вроде про депрессию и планирование суицида, но только до финала, который просто поражает.
"Игры разума" ещё пропущены: вдруг кто-то не смотрел. Там очень реалистично психоз показан.
И ещё бы посоветовал "Перед классом": малоизвестный, но такой какой-то светлый фильм про человека с синдромом Туретта.
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