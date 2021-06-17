Некоторые думают, что маленькие кенгурята рождаются прямо в сумку матери. Но это не так. Они появляются тем же путём, как и все млекопитающие. Беременность кенгуру длится всего 27-40 дней. За сутки до рождения малыша мама тщательно приводит себя в порядок – вылизывает живот и чистит свою сумку.



Малыш рождается размером около 2 см и выглядит как эмбрион. Он совершенно не сформирован, но природа даже в таком состоянии наделила его когтями, чтобы он сам мог добраться до сумки и заползти в неё – мама ему в этом не помогает.



Затем он хватает за один из четырёх сосков и фиксируется на нём на несколько месяцев.



Во Флориде есть небольшой контактный зоопарк, который предлагает посетителям пообщаться и покормить не только овец, коров, коз, лошадей, но и верблюдов, ленивцев, лемуров, кенгуру.

Сотрудники зоопарка сняли серию коротких роликов, показав, как растёт малыш кенгуру в сумке у мамы: