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Сотрудники зоопарка показали, как выглядит новорожденный кенгуру. И это немного пугает

Сотрудники зоопарка показали, как выглядит новорожденный кенгуру. И это немного пугает (1 фото + 7 видео)

Автор:
17 июня 2021 22:05
Сообщество : Животные
Метки: взросление   животные   зоопарк   кенгуру   кенгурята   сша   флорида   
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Все знают, что маленькие кенгурята живут в сумках своих мам. Но как выглядит новорожденный кенгуру? В американском зоопарке показали, как растёт малыш.

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Метки: взросление   животные   зоопарк   кенгуру   кенгурята   сша   флорида   
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14  комментариев
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1k
zu4ara Час назад
Помню со школы, что 2 см. они рождаются, но видео это круто! (как они туда в сумку залезли руками, это жесть...) Детям показал все видео, кроме второго...
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Andrew Belaks 6 минут назад
Мне напомнило обезьяно-крысу с Суматры из ''Живой мертвечины''))
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−60
vova old 55 минут назад
интересно!
действительно раньше такого никогда не видел
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Артем Кощеев Час назад
Как будто кенгуриху наизнанку вывернули. Как теперь это развидеть?
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