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Все знают, что маленькие кенгурята живут в сумках своих мам. Но как выглядит новорожденный кенгуру? В американском зоопарке показали, как растёт малыш.
Некоторые думают, что маленькие кенгурята рождаются прямо в сумку матери. Но это не так. Они появляются тем же путём, как и все млекопитающие. Беременность кенгуру длится всего 27-40 дней. За сутки до рождения малыша мама тщательно приводит себя в порядок – вылизывает живот и чистит свою сумку.
Малыш рождается размером около 2 см и выглядит как эмбрион. Он совершенно не сформирован, но природа даже в таком состоянии наделила его когтями, чтобы он сам мог добраться до сумки и заползти в неё – мама ему в этом не помогает.
Затем он хватает за один из четырёх сосков и фиксируется на нём на несколько месяцев.
Во Флориде есть небольшой контактный зоопарк, который предлагает посетителям пообщаться и покормить не только овец, коров, коз, лошадей, но и верблюдов, ленивцев, лемуров, кенгуру.
Сотрудники зоопарка сняли серию коротких роликов, показав, как растёт малыш кенгуру в сумке у мамы:
Малыш рождается размером около 2 см и выглядит как эмбрион. Он совершенно не сформирован, но природа даже в таком состоянии наделила его когтями, чтобы он сам мог добраться до сумки и заползти в неё – мама ему в этом не помогает.
Затем он хватает за один из четырёх сосков и фиксируется на нём на несколько месяцев.
Во Флориде есть небольшой контактный зоопарк, который предлагает посетителям пообщаться и покормить не только овец, коров, коз, лошадей, но и верблюдов, ленивцев, лемуров, кенгуру.
Сотрудники зоопарка сняли серию коротких роликов, показав, как растёт малыш кенгуру в сумке у мамы:
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Здесь малышу всего месяц:
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Отвечая на вопросы подписчиков, работники зоопарки пояснили, что заглядывая в сумку кенгуру, не причиняют вред ни маме, ни ребёнку. Если животное доверят человеку, то спокойно переносит это действие. Таким образом, смотрители наблюдают всё ли в порядке с кенгурёнком.
На этом видео отчётливо видно, как кенгурёнок пьёт молоко матери:
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Детёныш растёт и всё больше становится похож на взрослую особь:
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К шести месяцам кенгурёнок может уже покидать сумку мамы, но если чувствует опасность, то сразу же забирается обратно.
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А к 8 месяцам дети уже настолько вырастают, что просто не помещаются в сумку.
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Кстати, уже в этот момент мама-кенгуру может родить следующего малыша. Некоторое время (обычно около месяца) она носит в сумке обоих, пока старший ребёнок не покинет уютное местечко навсегда.
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действительно раньше такого никогда не видел