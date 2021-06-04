FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 687 постов • 224 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
В США малолетние "Бонни и Клайд" из АК-47 и дробовика более часа отстреливались от полицейских

В США малолетние "Бонни и Клайд" из АК-47 и дробовика более часа отстреливались от полицейских (3 фото + 2 видео)

Автор:
04 июня 2021 00:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ак-47   видео   дети   осада   перестрелка   сша   флорида   шериф   
640
3
2

Сбежавшие из детского дома мальчик и девочка, забрались в чужое домовладение и, воспользовавшись арсеналом отсутствующего хозяина, несколько часов вели огневой контакт с полицейскими. О происшествии сообщил шериф округа Волусия.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: ак-47   видео   дети   осада   перестрелка   сша   флорида   шериф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
ScorpionDS Час назад
Девке уже 14, значит так просто не отделается, может и не выйдет уже никогда ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
616
X Æ A-12 Полчаса назад
У них там своя атмосфера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa Час назад
Впечатления на всю оставшуюся жизнь! В Тюрьме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как создавалась легенда, знакомая каждому питерскому выпускнику Как создавалась легенда, знакомая каждому питерскому выпускнику Малыши опрокинули массивный комод на себя Малыши опрокинули массивный комод на себя Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки В результате стрельбы во время похорон в Чикаго пострадали не менее 14 человек В результате стрельбы во время похорон в Чикаго пострадали не менее 14 человек 11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео 11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

134235



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
2
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Американец сядет в тюрьму на 7 лет за нападение на подростка
4
232
Американец сядет в тюрьму на 7 лет за нападение на подростка
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Чувствовать затылком: почему люди ощущают чужой взгляд, не видя смотрящего?
1
20
Чувствовать затылком: почему люди ощущают чужой взгляд, не видя смотрящего?
Забытые Жабы. Обзор игры Battletoads (2020)
0
8
Забытые Жабы. Обзор игры Battletoads (2020)
Oukitel WP9: "неубиваемый" смартфон с внушительными возможностями
Oukitel WP9: "неубиваемый" смартфон с внушительными возможностями
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#люди#знаменитости#спорт#криминал#прикольные#дети#шоу бизнес
#Юмор#животные#история#кино#СССР#девушки#новости#познавательно#истории#прикол
#интересное#факты#Россия#Разное#хоккей#картинки#фотографии#фильм#нападение#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться