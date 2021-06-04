Осада дома продолжалась до темноты. На уговоры сдаться подростки открывали огонь, полиция отвечала тем же. В итоге, когда иссякла последняя надежда вырваться из окружения, а боеприпасы стали подходить к концу, 14-летняя девочка встала во весь свой юношеский рост и пошла не сгибаясь на стражей порядка расходуя последние патроны дробовика. Впрочем, далеко уйти ей не дали - поймав две пули, она рухнула как подкошенная, на газоне перед домом. 12-летний мальчик, напротив, геройствовать не стал: бросив Калаш на пол, он вышел из дома с поднятыми руками. Девочка, несмотря на ранения, осталась жива, её прооперировали и оценивают состояние, как стабильное, сообщил шериф округа Волусия Майк Читвуд в интервью зарубежному источнику.