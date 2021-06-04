Сбежавшие из детского дома мальчик и девочка, забрались в чужое домовладение и, воспользовавшись арсеналом отсутствующего хозяина, несколько часов вели огневой контакт с полицейскими. О происшествии сообщил шериф округа Волусия.
Сообщение о двух сбежавших из Объединённого методистского детского дома Флориды подростках поступило в полицию 1 июня около 17:00. Когда полицейские объезжали район в поисках детей, один из местных жителей сказал, что слышал звон стекла в соседнем доме, в то время как его хозяин уехал на несколько дней.
Перестрелка полиции США с 12-летним мальчиком и 14-летней девочкой от агентства TODAY
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При проверке выяснилось, что дети, действительно, находятся внутри. Однако, когда люди шерифа попытались задержать подростков, те ответили полицейским стрельбой. Позже удалось выяснить, что в домовладении хранились пистолет, дробовик, "АК-47" с большим количеством боеприпасов. Этим обстоятельством и воспользовались малолетние ганфайтеры.
Осада дома продолжалась до темноты. На уговоры сдаться подростки открывали огонь, полиция отвечала тем же. В итоге, когда иссякла последняя надежда вырваться из окружения, а боеприпасы стали подходить к концу, 14-летняя девочка встала во весь свой юношеский рост и пошла не сгибаясь на стражей порядка расходуя последние патроны дробовика. Впрочем, далеко уйти ей не дали - поймав две пули, она рухнула как подкошенная, на газоне перед домом. 12-летний мальчик, напротив, геройствовать не стал: бросив Калаш на пол, он вышел из дома с поднятыми руками. Девочка, несмотря на ранения, осталась жива, её прооперировали и оценивают состояние, как стабильное, сообщил шериф округа Волусия Майк Читвуд в интервью зарубежному источнику.
Кадры окончания осады от CBS Evening News
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В настоящий момент 12-летнему Трэвису О'Брайену и 14-летней Николь Джексон, уже предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов и в вооружённом ограблении.
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Уголовное право различных стран устанавливает разный возраст уголовной ответственности: США для преступлений федерального уровня - 11 лет, в 33 штатах отсутствует.(вики)